Бывший PR-директор «Леруа Мерлен» после скандала с постом в Facebook сменит сферу деятельности

Бывший PR-директор компании «Леруа Мерлен» Галина Панина заявила, что проблем с трудоустройством после скандала с постом в Facebook у нее не возникнет и она может сменить сферу деятельности.



«Судя по отзывам, проблем с трудоустройством в PR не будет. Другой вопрос, стоит ли это делать в PR?.. Я уже в PR сделала все, видела все и видела больше, чем хотелось. Есть какие-то ожидания от инструментов PR, но с таким отношением общества, с такими механизмами реагирования я не вижу пути для реализации нормального цивилизованного PR», — пояснила Панина в интервью радиостанции «Говорит Москва».

2 июля Панина написала в Facebook о том, что в Москве пьяные футбольные болельщики якобы сожгли девушку вблизи Переделкино. Пост сопровождался тегом «победобесие». Упрекнувших ее в этом людей Панина назвала «ваткой» и удалила их комментарии.

После этого в соцсетях призвали к бойкоту «Леруа Мерлен». В компании сообщили, что не разделяют мнения сотрудницы и отстранили ее от должности. Позже Панина сообщила о своем увольнении.