«Татарская принцесса» Загитова, женщина-боксер, Моцарт горнолыжного спорта и корейский вундеркинд

С кем придется конкурировать Алине за премию «Спортсменки года» по версии Women’s sports foundation

Минувший сезон стал для Алины Загитовой по-настоящему звездным. Выигранный чемпионат России, мировой Гран-при, чемпионат Европы и Олимпийское золото Пхенчхана — вот лишь самые значимые успехи юной российской спортсменки. Осенью к этим наградам может добавиться новая, не менее важная, чем вышеперечисленные. Загитову вместе с еще девятью кандидатками выдвинули на премию «Спорстменка года» по версии самого большого благотворительного фонда в мире по поддержке женщин в спорте. О том, что это за награда и кто в соперниках у Алины, в материале «Реального времени».

Шансов у Алины больше, чем у Медведевой

Олимпийская чемпионка Пхенчхана и уроженка Татарстана Алина Загитова на днях была номинирована на звание «Спортсменка года» по версии авторитетного благотворительного фонда Women's sports foundation (WSF). Основная цель фонда заключается в поддержке женщин в спорте, и само включение нашей спортсменки в эту номинацию — большая честь. За последний год Загитова стала настоящим открытием в мире фигурного катания и заслужила быть отмеченной в различных популярных премиях.

Важно, что эта американская организация и подавляющее большинство номинантов и лауреатов последних лет — спортсменки из США. Вот и на этот раз, в список претендентов попали сразу восемь американок и лишь двое кандидаток представляли остальной мир. Компанию Загитовой в борьбе против спортсменок из США составила Лаура Дальмайер из Германии, которая за прошедший год превратилась в гегемона женского биатлона. Но именно этот факт и делает более значимым место Алины в числе номинантов премии «Спортсменка года».

Нынешнее голосование станет 26-м по счету конкурсом проводимым WSF. За всю его историю всего лишь четыре раза лауреатом премии становились не представительницы США. Это шведка Анника Серенстрам в 2004-м, Лорена Очоа из Мексики в 2007-м, кореянка Ю На Ким в 2010-м и Яни Ценг из Тайваня в 2011-м. Примечательно, что трое из них гольфистки, а Ю На Ким — фигуристка. Вообще, из двух европеек, Дальмайер и Загитовой, шансы россиянки кажутся выше. Обладателей награды из биатлона еще не было, а вот фигуристки за все время существования премии были награждены четырежды. Кстати, в прошлом году в точно таком же конкурсе участвовала и Евгения Медведева, но без олимпийской победы ее даже не считали за возможного победителя.

Алина успела побывать на открытии бала выпускников в Кремле и держать речь на московском Сабантуе. Фото youtube.com



Загитова уже готовится к сезону

Несмотря на то, что первым серьезным стартом для Загитовой станет Japan Open лишь в октябре, она уже сейчас начала свою подготовку к предстоящему сезону. После ухода Медведевой и нескольких взрослых фигуристок от Тутберидзе, на плечи Алины легла дополнительная ответственность. Теперь именно она главное лицо в команде именитого тренера, и вся представительская работа перешла к Алине. Поэтому она за это время успела побывать на открытии бала выпускников в Кремле и держать речь на московском Сабантуе. На себя саму, такое ощущение, у Загитовой времени почти не остается, «Инстаграм» фигуристки не обновлялся с июня.

Работы у Алины хватает и на ледовой площадке. С нового сезона вступают изменения в правила оценки фигурного катания, которые многие увидели как желание высшего руководство данного вида спорта немного осложнить жизнь Загитовой. В частности, были сокращены баллы за оставление элементов на заключительную часть номера, что было «коронкой» россиянки. К тому же в правилах появился пункт о расширении диапазона судейских надбавок за качество исполнения. Так что Алине в новом сезоне будет сложнее.

Впрочем, жизнь Загитовой после победы на Олимпийских играх проходит будто под микроскопом. Болельщики и различные СМИ знают чуть ли не о каждом шаге спортсменки, а ее появления на публике освещаются со всех возможных сторон. А вот ее соперницы по премии «Спортсменка года» куда менее известны российскому зрителю, хотя многие достойны того, чтобы о них знали.

Оксана Мастерс — призер летних и зимних Паралимпийских игр

Оксана родом из Украины, но с семилетнего возраста вместе с приемной матерью уехала в Америку. Ее родители — переселенцы из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Из-за облучения полученного там, Оксана родилась с множеством патологий. Девочку отдали в детский дом, откуда впоследствии ее забрала американка Гей Мастерс. После переезда в США у Оксаны проблемы со здоровьем усугубились. В 8 лет ей ампутировали одну ногу, а в 12 и другую, но она при поддержке своей приемной матери выкарабкалась и стала настоящей гордостью сразу для двух государств — США и Украины.

Оксана Мастерс выступает сразу в двух видах спорта и имеет грандиозные успехи

Спортсменка уникальна тем, что выступает сразу в двух видах спорта и имеет грандиозные успехи. Летом Мастерс выступает на соревнованиях по гребле на каноэ, а зимой — в лыжных гонках и биатлоне. Оксана является призером летних Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году и зимних в Сочи в 2014 году, а в этом году впервые стала чемпионкой по лыжам в играх в Пхенчхане. История Мастерс настолько уникальная и вдохновляющая, что к спортсменке уже сейчас стоят в очереди крупнейшие компании, чтобы сделать ее лицом различных маркетинговых кампаний. Так что ее попадание в число претендентов на звание «Спортсменка года» удивлять никого не должно, а ее биография заслуживает того, чтобы о ней узнали как можно больше людей.

Бренна Хакаби — ампутация ноги в 14 лет и золото Олимпиады в 22 года

Эту спортсменку многие узнали после впечатляющей фотосессии в Sports Illustrated в начале нынешнего года. Хакаби стала первой в истории паралимпийской спортсменкой, которая позировала в откровенном стиле — в бикини. До нее это считалось невозможным или некорректным, так что произошедшее произвело настоящий фурор в спортивном мире.

Между тем Хакаби уже в 14 лет услышала от врачей о своем страшном диагнозе — рак костей. Единственным выходом оказалась ампутация левой ноги. После операции Бренна не сдалась. Уже в 2015-м году она стала чемпионкой мира в сноуборде, в 2017-м добавила к ней еще два золота, а спустя 3 года после первой большой победы она стала двукратной паралимпийской чемпионкой в Пхенчхане.

Хакаби стала первой в истории паралимпийской спортсменкой, которая позировала в откровенном стиле — в бикини



Кларисса Шилдс — самая крутая женщина-боксер

Сейчас этой американской спортсменке 23 года, но заявила она о себе еще в 17 лет. В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне совсем еще юная Шилдс просто разнесла своих соперниц по рингу. В финале ей противостояла россиянка Надежда Торлопова, которая была на тот момент вдвое старше своей оппонентки. Во время боя Кларисса показала просто фантастическую реакцию и движение рук. В один из моментов Шилдс увернулась от пяти подряд ударов соперницы, а на последней минуте дразнила ее высунутым языком. Такого уверенного в себе боксера среди женщин еще не было.

С тех пор за Шилдс закрепилось звание самой крутой женщины в мире бокса и она еще ни разу не давала возможности усомниться в этом. Спустя 4 года Кларисса повторила свой успех на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а потом перебралась на профессиональный ринг. Бокс в ее исполнении отлично прижился и там, она буквально накидывается на соперницу сериями тяжелых ударов, от которых увернуться бывает очень сложно. Неудивительно, что в активе Шилдс шесть побед из шести возможных, две из которых нокаутом. На любительском уровне у Клариссы и вовсе бешеные 77 побед против одного поражения по очкам.

Но в жизни Шилдс не всегда было радужно. Она родилась в бедном районе, а когда ей исполнилось 2 года, ее отец угодил в тюрьму на 7 лет, из-за чего мать спортсменки начала страдать алкоголизмом. До 5 лет Шилдс не умела говорить, а в 7 подверглась насилию со стороны родственников своей мамы. После того как отец девочки вышел из тюрьмы, Кларисса заинтересовалась боксом и с тех пор занята лишь этим видом спорта.

Микаэла Шиффрин — Моцарт горнолыжного спорта

Одно лишь прозвище должно сказать о том, насколько важна для горнолыжного спорта личность Микаэлы. Трехкратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в этом году добавила в свою личную копилку победу в Пхенчхане. Это обстоятельство может помочь ей стать «Спортсменкой года». В прошлом году Шиффрин уже была номинирована на эту награду, но награда прошла мимо.

Микаэла с момента своего дебюта в горнолыжке три сезона подряд признавалась восходящей звездой лыжного спорта



Ей всего лишь 23 года, а первое золото Олимпиады она завоевала в 18 лет. Микаэла с момента своего дебюта в горнолыжке три сезона подряд признавалась восходящей звездой лыжного спорта. Впрочем, это неудивительно, ведь ее родители также были спортсменами и занимались как раз лыжными видами. Отметим, еще что Шиффрин близко дружит с Оксаной Мастерс и всячески поддерживает ее перед выступлениями.

Хлоя Ким — корейский вундеркинд с доской из Америки

Ким совсем недавно исполнилось 18 лет, но на ее «Инстаграм» уже подписано свыше 700 тысяч поклонников. В этом году она одержала победу на Олимпийских играх в Пхенчхане в хафпайпе с рекордным отрывом в 9 очков от своей ближайшей преследовательницы китаянки Лю Цзяо. Хлоя по своим способностям вполне могла соперничать на взрослом уровне уже в Сочи, но из-за возрастных ограничений ей пришлось довольствоваться лишь гегемонией в зимних Х Играх для юниорок.

В 2016 году Ким была признана лучшей сноубордисткой США. Это признание она заслужила своими результатами — она стала первой женщиной, которая совершила оборот на 1080 градусов и набрала идеальные 100 очков. Дополнительную известность спортсменке придал случай после ее победы в Пхенчхане. Комментатор американской радиостанции KNBR Патрик Коннор так сильно радовался успеху своей соотечественницы, что перестарался с эпитетами. В итоге их признали сексистскими, а ведущему пришлось уволиться с работы. Стоит ли уточнять, почему фонд по защите женщин спортсменок включил ее в этот список и каковы ее шансы выиграть главный приз?

Хлоя Ким в этом году она одержала победу на Олимпийских играх в Пхенчхане в хафпайпе с рекордным отрывом в 9 очков от своей ближайшей преследовательницы

Шалан Флэнаган — автор самой успешной кулинарной книги для спортсменов

Флэнаган — истинная американка, которая родилась и жила исключительно в США. Шалан специализируется на беге на средние и длинные дистанции и в 2017-м году стала победительницей Нью-Йоркского марафона. Этот успех сделал ее национальным героем Америки, ведь подобный успех более 40 лет не покорялся местным спортсменкам. Вместе с тем ей, спустя 10 лет, из-за дисквалификации вышестоящих призеров вернули серебро Олимпийских игр и чемпионата мира. Особо хочется отметить, что Флэнаган работает учителем в университете, а также написала кулинарную книгу для спортсменов, которая на данный момент является самой продаваемой книгой в своем виде.

Шалан Флэнаган специализируется на беге на средние и длинные дистанции и в 2017-м году стала победительницей Нью-Йоркского марафона