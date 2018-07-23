Барахлящая «вертикаль «Рубина» и дефицит креатива с потерей Нобоа

Какую тактику выбрал Курбан Бердыев в контрольных поединках казанского клуба в Австрии

Казанцы завершили австрийские сборы и теперь будут готовиться в Казани к домашнему матчу против «Краснодара» — первой официальной игре «рубиновых» в сезоне. Популярный футбольный блогер-тактик Алик Магизов просмотрел поединки «Рубина» на австрийской земле и разбирает ряд тактических и иных нюансов, которые заготовил Курбан Бердыев к новому сезону — в колонке, написанной для «Реального времени».

Возвращение Полоза в трио

Дмитрий Полоз, потеряв сезон на скамье запасных «Зенита», возвращается к Курбану Бердыеву из Питера, но уже не в «Ростов», а в «Рубин». В целом для него ничего не поменялось: все те же Азмун и Бухаров в линии атаки, с которыми он успел сыграться, когда выступал за «желто-синих».

Очень важный переход, особенно для футболиста, чьи сильные стороны хорошо известны тренеру. Пока Дима видится как игрок, который забегает за спины защитникам и постоянно ищет свободные зоны. То есть контратакующий футбол — его зона комфорта, но как будет выглядеть итоговая трансформация линии атаки, будет видно уже по ходу сезона.

Ставка на полную вертикальность пока не работает

Вариативность игры в атаке «Рубина» пока минимальна. Пока лишь за счет простоты действий достигается переход из обороны в финальную треть поля. Это системные лонг-боллы центральных/фланговых защитников в сторону убегающих Азмуна и Полоза. В целом это выглядит играбельно и как вариант быстрого продвижения мяча работает. Но пока не в «Рубине». Точность этих забросов с уходом Нобоа оставляет желать лучшего.

Зато уже хороша система подборов, которую обеспечивают динамичные передвижения игроков. На всех участках поля «Рубин» неплохо ведет борьбу не только за «воздух» (его можно даже проиграть), а именно за ничейный мяч. Особенно это видно после угловых или стандартов, когда отскок обязательно кто-то сторожит.

Очень важно, что один из двойки Полоз — Азмун обязательно помогает крайним защитникам на фланге (создает численный перевес) для продвижения мяча. Другой вместе с Бухаровым ускоряется в штрафную для завершения атак. Так повышается эффективность в атаке.

Прессинг и его последствия

«Рубин» по итогам сезона 2017/18 входил в шестерку лучших прессингующих команд РФПЛ. И, понятное дело, КББ не стал отказываться от этой идеи на сборах. Команда стала успешно чередовать средний прессинг без агрессивных выпадов с высоким, когда крайние защитники поднимались почти в финальную треть на половине поля соперника.

В этом компоненте показательна работа Устинова, который временами поджимал соперников почти до самого последнего защитника. Единственная проблема (продемонстрировал ее «Рединг»): когда сопернику получается выйти из-под этого давления транзитом через вратаря с помощью длинного паса, то появляются разрывы между защитой и полузащитой, где соперник получает возможность разгонять контратаки. Если против «Рубина» действует организованная команда с хорошими исполнителями, то по ходу матча это может выливаться в серьезные провалы и, как следствие, опасные моменты у казанских ворот.

Еще одна важная деталь — после прессинга или выпада на чужие ворота крайние защитники не всегда вовремя возвращаются обратно, и только подстраховка от одного из центральных полузащитников на фланге не дает сопернику вскрывать освобожденную зону, спасибо Могилевцу.

При обороне схема 3-4-2-1 трансформируется в 5-2-2-1, где Полоз и Азмун садятся плотнее к полузащитникам, а Бухаров остается аккурат над ними. «Рубин» становится компактным, а между игроками соблюдается минимальное расстояние и нет разрывов. Что делать с обороной в нашем чемпионате, лучше Бердывева никто не знает.

Отсутствие Нобоа ударяет по креативности

Одна из проблем, которая сейчас висит в центре поля, — креативность. Уход Нобоа повлек за собой потерю качества данного элемента, эквадорец хорошо и создавал, и разрушал. Курбан Бердыев, возможно, вынужденно перешел на более вертикальный футбол, где креативность заменяется умением отдать передачу вперед и как можно быстрее.

Удары в никуда, которым предшествует всего три-четыре паса, — нормальное явление для этого «Рубина». Во многом причина этого заключается в игре Могилевца и Коновалова в центре поля. Они открывались под первый пас от защитников, но сами редко обостряли, предпочитая комбинировать/отдать пас на фланг, где уже Устинов или Байрамян протаскивали его на скорости и дриблинге. В последнем матче на сборах это четко читалось: Хорен получал на фланге мяч и либо делал длинный заброс на голову Бухарова, либо вертикальную передачу на убегающего Полоза. Центральные полузащитники же лишь сохраняли мяч в центре поля, не принимая каких-либо нестандартных решений. При такой игре теряется смысл владения мячом, поэтому ждать доминирования в этом компоненте от этого «Рубина» точно не стоит.

В целом Курбан Бердыев за время сборов дал игровую практику всей обойме, что привез на сборы, и точечно просмотрел отдельных игроков. Есть еще проблемы в игровом плане, и интересно, как они будут решаться по ходу сезона. Появление Полоза точно положительно скажется на «Рубине» в атаке. Если наконец будет оформлено де-юре.