В Казани появится новая школа на 1 224 места

В новом учебном году в казанском микрорайоне Азино-2 на ул. Минская откроют новую школу на 1 224 места.

В новой школе будут заниматься школьники с 1 по 11 класс. Всего планируется сформировать 51 учебную группу по 24 учащихся.

Школа будет включать в себя блоки для начальных и старших классов, библиотеку, два бассейна, актовый зал и два спортзала, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в «Салават купере» к 1 сентября откроют школу.