Куда пойти в Казани: собрание авиаторов, велодевичник и средневековый футбол

Афиша мероприятий с 23 по 29 июля

Большинство интересных мероприятий следующей недели выпало на вторую ее половину. Так, в Казани пройдет велодевичник, выберут лучшую автоледи и возобновят уличные показы. Среди спортивных событий можно выделить чемпионат мира по гандболу и турнир АСВ 90. Уикенд подарит казанцам и гостям столицы сразу три ярких фестиваля. Также можно будет отправиться в Свияжск, чтобы посмотреть средневековый футбол и даже принять участие в рыцарском поединке. Подробности в обзоре «Реального времени».

Казань ждет чемпионат по гандболу (6+)

С 24 по 29 июля в казанском Центре пляжных видов спорта пройдет VIII чемпионат мира по пляжному гандболу. В турнире примут участие 32 мужские и женские национальные команды. На ЧМ приедут несколько новичков. У мужчин впервые в истории получили шанс побороться за золотые медали команды Новой Зеландии, Швеции и Вьетнама, у женщин — сборные Франции, США, Греции, Мексики, Парагвая и Вьетнама.

В турнире примут участие 32 мужские и женские национальные команды. Фото vestikavkaza.ru



В парке Горького — лучшие российские короткометражки (18+)

25 и 26 июля в казанском парке Горького в очередной раз пройдет фестиваль уличного кино. Зрители увидят на большом экране лучшие короткометражные ленты российских режиссеров и примут участие в световом голосовании. В первый день покажут остросюжетные комедии и драмы. Во второй день аудитории представят фестивальные хиты этого года.

Начало киносеансов в 18.00 и 21.00.

Жительницы Казани поборются за звание «Автоледи» (18+)

27 июля в Казани пройдет конкурс «Автоледи-2018». Участницы смогут проявить себя в тестировании на компьютере и классическом скоростном маневрировании. Перед прохождением трассы водители продемонстрируют умение парковаться задним ходом, а также заезд в ворота. Победительницу ждет ценный приз.

Участвовать в конкурсе могут все владелицы собственных машин. Предварительно нужно подать заявку.

Перед прохождением трассы водители продемонстрируют умение парковаться задним ходом, а также заезд в ворота. Фото Олега Тихонова

В Казани пройдет необычный велопробег (18+)

28 июля в Казани пройдет «Казанский велодевичник — 2018». Участницы проедут по маршруту от парка Горького до театра Камала через Миллениум. Главное условие — велосипедистки должны быть одеты в необычные костюмы, велосипед также должен быть украшен, сообщают организаторы. На мероприятии выберут «Лучший образ велоледи — 2018», «Самый украшенный велосипед», «Самый высокий каблук участницы».

Старт в 11.00, необходима предварительная регистрация.

Рыцарские бои и средневековый футбол (6+)

28 июля комплексу исторической реконструкции в Свияжске «Ленивый торжок» исполнится 7 лет. В этой связи на острове пройдут массовые гуляния. На празднике будут работать две развлекательные площадки.

На площадке «Ристалище» можно будет посмотреть профессиональные рыцарские поединки, поболеть на средневековом футболе, а также принять участие в конкурсах и эстафетах. Здесь же пройдет концерт группы Folk Fiction и дискотека, а шоу-театр огня покажет «Пламенную сказку». На площадке развлечений и плясок пройдут различные мастер-классы и развлечения для детей.

Начало в 17.00. Стоимость взрослого билета составит 200 рублей, детям до 12 лет вход бесплатный.

28 июля комплексу исторической реконструкции в Свияжске «Ленивый торжок» исполнится 7 лет. Фото wikimapia.org

В «Баскет-холле» пройдет турнир АСВ 90 (18+)

28 июля в «Баскет-холле» пройдет турнир по смешанным единоборствам ACB 90. Зрителей ждет выступление бывшего временного чемпиона АСВ в легком весе Эдуарда Вартаняна, который возвращается в клетку после полугодового простоя. Состоится поединок ветерана российского ММА Мусы Хаманаева с мастером бразильского джиу-джитсу Леандро Силва. Бывший чемпион легчайшего веса Магомед Магомедов встретится с финишером из Бразилии Уолтером Перрейрой.

Начало в 18.00, стоимость билетов от 400 до 30 тыс. рублей.

Казанцы запустят водные фонарики (6+)

27 и 28 июля на пляже «Нижнее Заречье» пройдет фестиваль водных фонариков. Участники синхронно запустят в воду сотни фонариков, внутри которых будет гореть свеча. На мероприятии также запланирована шоу-программа, куда войдут огненное и световое представление, выступления известных скрипачей и саксофонистов города. Начало фестиваля запланировано на 21.00.

На пляже «Нижнее Заречье» пройдет фестиваль водных фонариков. Фото Максима Платонова

У ЦУМа загорятся волшебные шары (6+)

28 и 29 июля на парковке казанского ЦУМа состоится всероссийский фестиваль красок. На сцене мероприятия выступят лучшие кавер-группы города и популярные диджеи. Начнется фестиваль в 14.00 и будет проходить в течение десяти часов.

29 июля также на парковке ЦУМа нас впервые ожидает фестиваль волшебных шаров. С закатом солнца на площадке одновременно зажгутся сотни шаров. В это же время на сцене мастера огня и света дадут для зрителей представление. Волшебный шар можно будет забрать с собой после фестиваля, сообщают организаторы.

Начало в 21.00.

В «Корстоне» соберутся представители мировой авиаотрасли (18+)

29 июля в «Корстоне» стартует I Евразийский форум по развитию маршрутов. На протяжении четырех дней пройдет несколько деловых мероприятий для авиакомпаний, аэропортов, мировых туристических операторов. Ключевым мероприятием станет переговорная программа (networking), где участники смогут провести неограниченное количество деловых встреч, сообщают организаторы.

В рамках форума также запланирована выставка-презентация аэропортов, туристических компаний, региональных туристических возможностей, техники, оборудования, инновационных решений и технологий для аэропортов и авиакомпаний. Мероприятие завершится 1 августа.

В рамках форума запланирована выставка-презентация аэропортов. Фото Дмитрия Щипанова

Кроме этого:

25 июля в парке «Крылья Советов» пройдет бесплатный урок исторических танцев. Начало в 19.00 (16+)

26 июля на казанском вокзале «Восстание-Пассажирская» желающие смогут пройти бесплатное медицинское обследование. Необходимо иметь паспорт и медицинский полис, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ. Начало в 09.00 (6+)

В парке Горького продолжаются открытые занятия йогой. С собой нужно иметь коврик и плед для релаксации. По будням занятия идут с 7.00 до 9.00, по субботам с 8.00 до 10.00. За урок нужно заплатить добровольную плату. Встреча с преподавателем происходит под часами в начале центральной аллеи. (12+)