«Бутылки не открывайте, вдруг мельдоний подсыплют»

Темы допинга в легкой атлетике и восстановления прав ВФЛА в IAAF затмили старт чемпионата России в Казани

Звучный и красивый статус легкой атлетики как «королевы спорта» давно «обновился» до одного из самых скандальных видов спорта. Поэтому даже такой, казалось бы, положительный и радостный повод как уже третий чемпионат России по легкой атлетике в Казани стал поводом обсудить последние проблемы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах на мировой арене и, конечно, же допинговый вопрос. Корреспондент «Реального времени» поприсутствовал на пресс-конференции, предваряющей старт соревнований, и своими вопросами сделал вечер чуть менее томным. Кто из спортсменов способен пробиться на предстоящий ЧЕ, какая судьба ждет ВФЛА и борются ли в федерации с массовым снятием спортсменов с соревнований во время допинговой «ревизии» РУСАДА. Об этом и много другом — в нашем материале.

«Бутылки не открывайте, вдруг мельдоний подсыплют»

За полчаса до начала пресс-конференции тренера национальной сборной Юрия Борзаковского, а так же президента Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина, первого заместителя министра спорта РТ Халила Шайхутдинова и чемпионки мира Екатерины Коневой перед столом, где должны были расположиться спикеры, собрались чиновники от Всероссийской федерации легкой атлетики. Когда один из пресс-секретарей местной Дирекции по социальным и спортивным проектам решила заранее открыть бутылочки с водой для спикеров, чиновничья братия тут же всполошилась — зачем вы это делаете? Потом, то ли в шутку, то ли всерьез, прозвучало: «вдруг кто-то мельдоний туда подсыплет». Так или иначе, но открытые бутылки на закрытые все же поменяли.

— Хочу поздравить всех с открытием чемпионата России, сказать большое спасибо Республике Татарстан, это всегда гостеприимный город, хорошо помню еще со времен Универсиады. И все крупные турниры здесь проходили, они всегда отличались отдельным гостеприимством и доброжелательностью, — взял слово президент федерации Дмитрий Шляхтин. — Приятно вновь быть в этом городе, на замечательном стадионе. Я думаю, что спортсмены покажут замечательные результаты, и мы выявим команду, которая поедет на чемпионат Европы.

— Хочу поблагодарить Дмитрия Анатольевича, что доверили Казани этот чемпионат, — ответствовал Халил Шайхутдинов. — Это уже третий чемпионат в Казани, до того мы принимали ЧР в 2008 и 2014 годах. Нам после эйфории от чемпионата мира по футболу такие старты очень нужны. Потому что легкую атлетику Татарстан любит. И надеюсь, в будущем Татарстан будет представлен.

Это независимая организация, они могут присутствовать, где угодно. На пресс-конференции вряд ли будут, а вот на стадионе, я думаю, что да



«Спортсмены снимаются, когда узнают о присутствии РУСАДА? Это история «с бородой»

Корреспондент «Реального времени», прервал патоку благостного официоза, перейдя к самой щекотливой и довольно болезненной для российского спорта теме, сразу после «приветственных слов».

— Дмитрий Анатольевич (Шляхтин, — прим. ред.), зимой на одном из юниорских соревнований в Иркутске произошел скандальный случай. Спортсмены в массовом порядке снялись со стартов, когда узнали, что приехала комиссия РУСАДА с допинговой проблемой. Скажите, сделано ли что-то по этому поводу и есть опасность, что в Казани может повториться ситуация?

— В Иркутске был чемпионат по Сибирскому округу, и это было начало января. Во-первых, история на тот момент была слишком распиарена и раздута в плане информационного звена. 36 атлетов на тот момент не снялись с соревнований, как было указано в СМИ. На самом деле погодные условия не позволили всем заявленным атлетам там оказаться. Это уже история «с бородой». На сегодняшний день РУСАДА уже завершило расследование по этому вопросу. Все пробы оказались отрицательными, — не без язвительности ответил президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин.

— А здесь будет присутствовать РУСАДА во время стартов?

— Это независимая организация, они могут присутствовать, где угодно. На пресс-конференции вряд ли будут, а вот на стадионе, я думаю, что да.

— Скоро состоится заседание IAAF, как вы считаете, будут ли какие-то положительные итоги по восстановлению прав ВФЛА в IAAF?

— Я с осторожностью отношусь к различным прогнозам. У нас ежедневные переписки с Руне Андерсоном и Джонатаном Тейлором, и на последней нашей встрече у нас был достаточно открытый разговор. Ждем июльское заседание с оптимизмом. Мы стараемся не перегреть ситуацию. Но я надеюсь на какие-то прогрессивные вещи. И те условия, которые остались решить: временное отстранение тренеров (а нужно на законодательном уровне), финансовые вопросы, разбирательство по Виктору Чегину, которое сейчас должно представить РУСАДА — все эти оставшиеся моменты мы «доворачиваем». Основной вопрос, конечно, был — это временное отстранение. Для них не понятно, почему они продолжали работать, будучи оттененными. В первую очередь это касалось Чегина и Азарина. Но мы рассчитываем, что итоги заседания будут достаточно конструктивны.

У нас реальных есть 32 из здешних спортсменов. Но опять же спортсмены должны подтвердить статус. Там, помимо нашего отбора, атлетам нужно войти еще и в квоту европейскую



Об особенностях чемпионата России в Казани

Казанский чемпионат России нынешнего года будет иметь сразу несколько специфик. Во-первых, целый ряд лидеров отечественной легкой атлетики пропускают эти старты, поскольку отбыли на этап гран-при «Бриллиантовой лиги». А во-вторых, во Всероссийской федерации легкой атлетики решили совместить чемпионат России с финалом легкоатлетического сезона, на котором атлеты смогут набрать необходимые очки.

— Действительно, здесь у нас участвуют не все лидеры, некоторые уехали на этап гран-при «Бриллиантовой лиги», — взял слово главный тренер национальной команды Юрий Борзаковский. — Здесь у нас непосредственно будут участвовать Катя Конева и Ласицкене. А Маркова уезжает на «Бриллиантовую лигу» после старта здесь, — сказал Борзаковский.

— Дарья Клишина пропускает оставшуюся часть года. Скажите, с чем это связано? Это травма?

— Да пропустить сезон это было ее и тренера решение. Основной старт у нее будет в Бохуме на ЧМ. Она сейчас активно учится в США, в легком тренировочном процессе, но основные старты будут в 2019 году. Но это не травма, это сознательное решение отдохнуть.

— Сколько допущенных от IAAF атлетов, по-вашему, смогут выполнить норматив и поехать на ЧЕ?

— У нас реальных есть 32 из здешних спортсменов. Но опять же спортсмены должны подтвердить статус. Там, помимо нашего отбора, атлетам нужно войти еще и в квоту европейскую.

— Есть ли среди участников какие-то новые открытия, кто может поехать на предстоящий Чемпионат Европы?

— Да, конечно есть. Это, конечно, Софья Палкина и Полина Милер. Да, мы делам основной акцент на резерв. И я бы поберег этих атлетов до Олимпиады-2020.

— Будут участвовать около тридцати татарстанских спортсменов. Насколько они хороши и кого выделите?

— Я бы выделил Анну Крылову. Но в связи с травмами она не набрала должную форму на международных соревнованиях. Ринаса Ахмадеева тоже будем смотреть. Светлана Логова, к сожалению, пока не имеет IBU, и пока на ЧЕ попасть не может, — резюмировал Борзаковский.

Казань удивительный город, я не в первый раз здесь, и он запомнился мне еще с Универсиады, атмосфера здесь просто космическая, я помню как нас даже иногда выхватывали болельщики с секторов



О посещаемости

Какими бы высокими эпитетами спикеры не описывали предстоящие старты в Казани и ее организаторские способности, но чемпионат России по легкой атлетике, который стартует едва ли не через неделю после окончания мундиаля в столице Татарстана, кажется, прошел мимо внимания казанцев. На улицах афиши не замечены, да и в СМИ о соревнованиях совсем не писали.

— Казань удивительный город, я не в первый раз здесь, и он запомнился мне еще с Универсиады, атмосфера здесь просто космическая, я помню, как нас даже иногда выхватывали болельщики с секторов, — ударилась в воспоминания серебряный призер чемпионата мира 2013 года Екатерина Конева. — Я надеюсь, что на чемпионате России на этот старт придет много зрителей и болельщиков. Всегда приятно выступать, когда много людей, много кричащих и болеющих. Будем стараться показывать высокие результаты для них.

— Проводилась ли какая-то работа по привлечению зрителей? Потому-что на улицах вообще нет никакой информации о предстоящем чемпионате России.

— Мы по зрительской программе работаем, пригласим ближайшие города и лагеря. Население оповещено, мы провели работу с ними. Любители легкой атлетики точно придут, — не очень убедительно отрапортовал Халил Шайхутдинов.

— Я думаю, просто за пестрыми и большими рекламами чемпионата мира по футболу вы не увидели рекламы про атлетику, — решил шуткой поддержать своего коллегу по пресс-конференции Дмитрий Шляхтин.