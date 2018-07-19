Игорь Рабинер: «Такого дебила в нашей газете больше не будет»

Кирьяков из худших образцов 90-х, расстрел от Марадоны и налет Кассано. Как доставалось репортерам от футболистов по всему свету

Экс-тренер тульского «Арсенала» и известный в прошлом футболист Сергей Кирьяков позволил себе возмутительную выходку, избив известного журналиста и автора книг о футболе Игоря Рабинера. Популярный комментатор и друг пострадавшего Виталий Ошовский подробно рассказывает об этом инциденте и вспоминает похожие случаи из истории мирового футбола в авторской колонке, написанной для «Реального времени».

«Поведение Кирьякова — это сочетание всех худших образцов 1990-х»

Ничто не предвещало беды. Игорь Рабинер и Сергей Кирьяков встретились в холле студии «Матч ТВ», ни о какой вражде до вчерашнего дня говорить не приходилось. Однако вдруг Кирьяков ни с того ни с сего «набычился»: «Игорь, ничего не хочешь мне сказать?» В ответ на отрицательную реакцию экс-тренер «Арсенала» резко перешел к драке — как говорят очевидцы, если бы не рядом стоявшие люди, Кирьяков бы нанес Рабинеру серьезные увечья.

«В тот момент Сергей находился в абсолютно неадекватном состоянии. Поведение Кирьякова — это сочетание всех худших образцов 1990-х. «Спорт-Экспресс», как правило, дает высказаться всем, но такого дебила в нашей газете больше не будет. Сейчас пойду в травмпункт, мне выпишут справку, но точно говорю: никакого тяжелого сотрясения у меня нет. По себе чувствую», — заявил Игорь Рабинер автору этих строк. Очевидно, речь идет не только о прямом нападении спортсмена на журналиста. Речь идет об ударе исподтишка, к которому Рабинер был явно не готов.

Футбольному журналисту Кирьяков (на фото) «втащил» без стеснений. Хватит ли смелости ответить репортеру ММА? Фото arsenaltula.ru

Хватил ли «смелости» Кирьякову принять вызов от репортера ММА?

На эту быдловатую выходку Кирьякова уже отреагировали ряд журналистов. Так, сразиться с Кирьяковым на ринге уже вызвался журналист «Советского спорта» Алексей Сафонов, являющийся профессиональным бойцом ММА. «Не горю желанием действовать вашими методами, просто спрашиваю: вы правда были бы готовы поднять на меня руку за то, что я солидарен с Рабинером в его оценках вашей профессиональной деятельности на посту тренера «Арсенала»?

Если да — то у меня масса площадок, которые могут предложить время, место и формат встречи, а также трудоустроить вас на один вечер в качестве бойца. За неимением от вас других аргументов — вас же теперь надо так воспринимать, верно?»

Футбольному журналисту Кирьяков «втащил» без стеснений. Хватит ли смелости ответить репортеру ММА?

Как Марадона журналистов расстреливал

Свинство по отношению к журналистам допускают не только в России. Например, Марадона владеть оружием научился еще в юности. Этот навык он использовал в феврале 1994 года, когда находился на сборах с «Ньюэллз олд Бойс».

«До сих пор помню тот день! Я проснулся утром и не увидел его в комнате. На завтраке тренер поинтересовался у меня, куда пропал Марадона. Я ответил, что со вчерашнего дня не видел его, а буквально через пару часов по телевизору показывали, как он стрелял в журналистов в Буэнос-Айресе — в 400 км отсюда!» — рассказывал его бывший сосед по комнате Маурисио Почеттино, ныне тренер «Тоттенхэма».

Оказалось, что после баскетбольного матча, на который он отпросился, Марадона решил переночевать в Буэнос-Айресе, но папарацци никак не давали ему уснуть. Тогда Диего достал свою пневматическую винтовку и начал хаотичную стрельбу по ним. Четыре репортера получили ранения, а Марадона получил 2 года и 10 месяцев тюрьмы условно.

Video of a clearly struggling #Maradona being helped inside immediately after the game — reports he has since been taken to hospital pic.twitter.com/8IDGRSf4Zd

— Joe Morrison (@joefooty) 26 июня 2018 г.

«Вы, журналисты, мерзкие жалкие шлюхи!»

Не менее эксцентрично ведет себя и дочь Диего Марадоны — Дальма. После матча Аргентина — Нигерия сотни репортеров написали о критическом состоянии легенды мирового футбола. Марадона лишь развел руками, Дальма же высказалась гораздо круче. «Вы достали лгать о здоровье моего папы! Каким же дерьмом должна быть ваша жизнь, если вы так поступаете! То, что люди говорят о других, лучше всего говорит о них самих. Вы, журналисты, мерзкие жалкие шлюхи!» — заявила Дальма Марадона.

В том числе за ее выходку ФИФА приняла решение разорвать сотрудничество с Диего. До игры с Францией легендарный аргентинский тренер получал по 10 000 евро за посещение одного матча.

«Некоторые люди настолько жалкие, что используют мое имя, чтобы добыть славу»

Лучший болгарский футболист всех времен Христо Стоичков, как и Марадона, совсем не жалует журналистов. В 2012 году от «Чикаго Файр» ему пришло приглашение на празднование 15-летия американского клуба. Стоичков его принял, но в самих Штатах вел себя весьма агрессивно. Журналист Светлозар Момчилов, также являющийся владельцем газеты Bulgaria Now, подошел к Христо с просьбой об интервью. Уже в следующие секунды Момчилов якобы валялся на земле, избиваемый экс-игроком «Барселоны».

Момчилов немедленно подал в суд, но присяжные оправдали Стоичкова из-за отсутствия доказательств. «Он мечтал, чтобы я его ударил. Некоторые люди настолько жалкие, что хотят использовать мое имя, чтобы подняться к славе», — цитирует Стоичкова Yahoo. То был не первый случай скандального поведения Христо. В 2008-м Стоичков разбил лицо фотокорреспонденту. А пятью годами ранее Христо в товарищеском матче с первокурсниками из Вашингтона вступил с ними в перепалку. Те настолько задирали Стоичкова, что он в итоге сломал ногу одному из студентов.

Игрок «Барселоны» случайно встретил известного в Турции журналиста Биляля Меше, который считается главным «Туранофобом». Фото cumhuriyet.com.tr



«Отвечай, Биляль, с кого я требовал деньги, бонусы? Отвечай!»

Лето 2016 года стало началом конца в карьере Арды Турана в национальной сборной. Тогда турки не смогли выйти из группы, а через год Туран вляпался в громкий скандал. Игрок «Барселоны» случайно встретил известного в Турции журналиста Биляля Меше, который считается главным «Туранофобом». В частности, по словам Биляля, именно Арда организовал бунт против Турецкой федерации футбола во время Евро-2016 из-за вопроса о бонусах.

«Отвечай, Биляль, с кого я требовал деньги, бонусы? Отвечай! Кто заказал тебе ту статью? Твой босс — президент Федерации Демирорен Йылдырым? Ты же из газеты, которая принадлежит президенту федерации», — кричал Туран, схватив Меше за шею. Из-за этой выходки Турана отстранили от сборов, а затем Арда объявил о завершении карьеры в сборной Турции. Однако о том поступке он не жалеет до сих пор: по его словам, растерянный Биляль так и не смог внятно объясниться за свою ложь.

«Кассано налетел на меня, оскорбил и начал бить»

Декабрь 2011-го стал депрессивным месяцем в жизни Антонио Кассано. У него нашли проблемы с сердцем, из-за чего он не мог помочь «Милану» в борьбе за Скудетто. Кассано проходил курсы восстановления в Генуе, и вечером Антонио поехал отдыхать в бар с семьей. Вдруг он увидел съемочную бригаду TeleNord, после чего немедленно выбежал к ним и стал избивать одного из сотрудников. «Он налетел на меня, оскорбил и начал бить. Я не был изувечен только благодаря хорошей физподготовке», — заявил оператор Эдуардо Элементо.

Оказалось, съемочная группа TeleNord снимала общественную передачу, вовсе не про футбол и тем более Кассано. «То, что случилось, — абсолютный позор. Он налетел на нас без всяких оснований. Кассано показал свое человеческое нутро», — заявила президент Союза журналистов Италии Мишель Корти. Скандал удалось замять.

Асамоа Гьян изо всех сил пытался ударить Прона, но репортеру удалось отойти на безопасное расстояние. Фото wikipedia.org



«Брат за брата!» — лозунг, популярный среди ганских пацанов

В семействе Гьян не принято любить журналистов. Нападающий «Сандерленда» Асамоа Гьян решил не общаться с репортерами после поражения сборной Ганы от Португалии на ЧМ-2014 (1:2). «Буууууу-бу-бу-бу», — начал «укать» французский журналист Оливье Прон, после чего едва не был избит. Асамоа Гьян изо всех сил пытался ударить Прона, но репортеру удалось отойти на безопасное расстояние. «Раздача интервью — часть работы футболистов. У них своя работа, у меня своя, мы обязаны уважать друг друга», — заявил Прон.

Брат Баффур Гьян прославился своей игрой в «Динамо» и «Сатурне». Уже на закате своей карьеры Баффур решил отомстить английскому журналисту за вопрос о ритуальных жертвоприношениях, который был задан Асамоа. «Брат за брата» — лозунг, популярный не только среди российских пацанов.