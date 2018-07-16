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FIFA Fan Fest в Казани: как фестиваль прощался с болельщиками

07:36, 16.07.2018
FIFA Fan Fest в Казани: как фестиваль прощался с болельщиками Фото: Олег Тихонов

15 июля завершилась работа фестиваля болельщиков, на котором зрители смогли увидеть всех артистов, выступавших на фанфесте, а также послов ЧМ-2018 и спортсменов.

Видео Камиля Исмаилова
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