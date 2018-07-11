Финальный круиз: сотня претендентов на «Алтын калям» отправилась в плавание

Сегодня в речном порту Казани стартовал финальный этап фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калям — Золотое перо». Участие в нем примут около ста юных талантов со всего Татарстана. В этом году организаторы решили возродить давнюю традицию проводить финал на теплоходе: начинающие журналисты отправились в круиз по маршруту Казань — Свияжск — Болгар — Елабуга — Казань.