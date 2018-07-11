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Финальный круиз: сотня претендентов на «Алтын калям» отправилась в плавание

16:42, 11.07.2018
Финальный круиз: сотня претендентов на «Алтын калям» отправилась в плавание Фото: Олег Тихонов

Сегодня в речном порту Казани стартовал финальный этап фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калям — Золотое перо». Участие в нем примут около ста юных талантов со всего Татарстана. В этом году организаторы решили возродить давнюю традицию проводить финал на теплоходе: начинающие журналисты отправились в круиз по маршруту Казань — Свияжск — Болгар — Елабуга — Казань.

Видео Камиля Исмаилова
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