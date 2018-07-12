Какая разница: где в России пенсионеры живут долго и счастливо, а где наоборот

Должны ли учитывать региональную специфику авторы пенсионной реформы

Фото: Олег Тихонов

«Царьград» на основе цифр и фактов проанализировал данные по регионам России и выяснил, где люди старшего поколения живут дольше и лучше. Предлагаем вашему вниманию этот материал.

Основным аргументом сторонников пенсионной реформы и, в частности, господина Исаева является тот факт, что с каждым годом работающим гражданам все сложнее кормить стариков. Если в текущем году доля населения старше действующего пенсионного возраста составит 25,5%, то к середине 2030-х годов она достигнет 30%.

На графике видно, как росло количество пенсионеров с течением лет. Если в 2011 году в России насчитывалось 41 млн 800 тыс. человек пенсионного возраста, то по состоянию на январь текущего года их стало уже 46 с небольшим млн. Господин Исаев и его единомышленники считают, если перевести пенсионеров в статус работающих, армия трудоспособного населения увеличится на 12 млн человек к 2036 году.

Если посмотреть на цифры, все, вроде бы, логично и правильно. Но с другой стороны, эксперты, которых Исаев называет «демагогами», замечают: сотрудники, чей выход на пенсию откладывается, будут сохранять за собой места, удерживая в категории безработных поколение next. То есть тех, кто должен рожать детей — то самое молодое поколение, которое впоследствии будет опять-таки содержать стариков.

На этом графике можно увидеть демографическую ситуацию, что называется, «в разрезе» по регионам России. Больше всего пенсионеров проживает в республике Карелия — 38%. Затем следуют Архангельская, Тульская, Орловская и Курская области.

А вот самые молодые регионы России. Этот статус прочно закрепился за Дагестаном, для которого рождение второго, третьего и даже четвертого ребенка — скорее правило, нежели исключение. К числу молодых регионов также можно отнести Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Москву и Ямало-Ненецкий автономный округ. Что касается столицы, она попала в список благодаря своему особому «нерезиновому» свойству. В Москву едет за новыми возможностями молодежь со всей страны.

А теперь о том, в каких регионах пенсионеры живут богаче, а в каких беднее других. За основу мы взяли отношение средней пенсии к прожиточному минимуму пенсионера. В Тюменской области пенсионеры в среднем живут на два прожиточных минимума, что выводит регион в лидеры. Далее следуют Белгородская область и Татарстан. В этих регионах достаточно высокий уровень зарплат относительно прожиточного минимума. Неплохо себя ощущают пенсионеры Кемеровской области и республики Башкортостан.

А здесь зеркальная картина. В Кабардино-Балкарии средняя пенсия ненамного превышает прожиточный минимум пенсионера. Это говорит, прежде всего, о том, что в этом регионе не хватает базовой пенсии, чтобы пенсионеры могли минимально обеспечивать себя необходимыми товарами и услугами. Также среди регионов, где живут наиболее бедные пенсионеры, Ненецкий автономный округ, Москва, Рязанская область и Еврейская автономная область. Что касается Москвы, поясним: на показатель оказывает влияние размер средней зарплаты в регионе, а она в два раза выше, чем по стране.

В этом можно наглядно убедиться на графике: Москва — регион, в котором пенсии сильнее всего отстают от зарплат. Выплата по старости равняется одной пятой достатка работающего москвича. Подобные диссонансы также отмечены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Сахалинской и Магаданской областях.

Меньше всего разрыв в пенсиях и зарплатах в Ивановской области. Там размер выплат по старости в среднем равняется половине зарплаты. Похожая ситуация наблюдается в Алтайском крае, а также в Псковской, Орловской и Кировской областях.

Как мы видим, положение пенсионеров в стране различается, причем существенно. Однако анонсированная правительством пенсионная реформа затронет всех граждан России, независимо от места их проживания.

На сегодняшний день нет ни одного исследования, которое бы при повышении возраста выхода на пенсию учитывало региональную специфику. Вот и господин Исаев в демагогии обвинил тех, кто задает правильные вопросы вместо того, чтобы инициировать депутатский запрос и получить развернутую информацию на тему грядущего повышения пенсионного возраста.