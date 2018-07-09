Как два сотрудника УФСИН на «гуманитарной помощи» от заключенных погорели

Начальник УИИ Ново-Савиновского района и его подчиненный, по версии следствия, требовали от досрочно освободившегося денег за отсутствие проблем во время исправительных работ

Ново-Савиновский районный суд допрашивает потерпевшего и свидетелей по уголовному делу, заведенному в отношении двух сотрудников уголовно-исполнительной инспекции этого же района. По версии следствия, с освободившегося раньше срока заключенного начальник УИИ и его подчиненный требовали через третьи руки передать «гуманитарную помощь» в 150 тысяч рублей. Работники УФСИН намекнули, что в противном случае у него возникнут проблемы с отбыванием наказания в виде исправительных работ и мужчина вернется в колонию. В свою очередь, как выяснила корреспондент «Реального времени», сторона защиты сомневается, что те самые 150 тысяч рублей, после передачи которых и были задержаны обвиняемые, были добыты потерпевшим законным путем, ведь «у него изначально не должно быть этих денег», а сами обвиняемые просят переквалифицировать статьи с покушения на взятку и покушения на посредничество во взятке на превышение должностных полномочий.

«Гуманитарная помощь» в 150 тысяч рублей

В Ново-Савиновском районном суде сегодня допрашивали потерпевшего и свидетелей по уголовному делу, заведенному в отношении начальника филиала по Ново-Савиновскому району Казани ФКУ УИИ УФСИН России по РТ Дамиса Валеева и инспектора этого филиала России по РТ Фаниля Сабирзянова. Должностных лиц обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в январе 2018 года к ним пришел вставать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию Раиль Хусаинов, который за мошенничество по пяти эпизодам отбыл наказание в колонии общего режима и получил замену оставшихся 1 года и 11 месяцев в виде исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства. Валеев с Сабирзяновым, как полагает следствие, решили заработать на Хусаинове и за неосуществление контроля за ним на свободе попросили 150 тысяч рублей.

Сам Хусаинов в суде рассказал, что изначально с ним связывался Сабирзянов, который впоследствии и отвел в кабинет Валеева. Там начальник дал ему понять — либо оказывай «гуманитарную помощь» УФСИН и будь спокоен, либо впоследствии у тебя найдут нарушения, а это грозит заменой наказания в виде исправительных работ на лишение свободы.

— В моем понимании гуманитарная помощь — это принести две пачки бумаги и еще что-либо, ручки какие-нибудь. Но никак не 150 тысяч рублей, — рассказал Хусаинов.

По его словам, виду он, услышав предложение, не подал и сказал «хорошо», после чего пошел писать заявление сначала в Следственный комитет, потом в УБЭП.

Собрав 130 тысяч из необходимых 150, он под контролем следственных органов отправился на встречу к Валееву, но в тот вечер начальник УИИ заявил, что напрямую брать деньги от него не будет и их нужно передать бухгалтеру некоего ООО «Картуш». Уже Сабирзянов впоследствии дал ему номер директора компании Эльмиры Янбулатовой и попутно «попросил» отремонтировать и подготовить к продаже его Mitsubishi Lancer. Ремонт, по его словам, обошелся бы в порядка 25 тыс. рублей. При этом и с Валеевым, и с Сабирзяновым разговоры записывались на аппаратуру, выданную правоохранителями.

Собрав оставшиеся 20 тысяч рублей, потерпевший позвонил директору ООО «Картуш» и поехал на встречу. Все 150 тысяч рублей предварительно отксерокопировали и записали номера купюр. После того как в офисе компании Янбулатова получила деньги, туда нагрянули сотрудники правоохранительных органов.

Сама Эльмира Янбулатова во время допроса в суде пояснила, что ее компания занимается поставкой и обслуживанием офисной техники



СИЗО вместо продажи оргтехники

Сама Эльмира Янбулатова во время допроса в суде пояснила, что ее компания занимается поставкой и обслуживанием офисной техники и, в частности, оказывает свои услуги УФСИН. Валеев перед этим предупредил ее, что закажет оргтехнику, деньги за которую привезет звонивший человек. Женщине в тот день, судя по всему, пришлось нелегко — не доехав до офиса, она попала в ДТП, и таки добравшись и получив 150 тысяч рублей, отправилась уже в следственный изолятор на три дня — до выяснения обстоятельств.

— У меня было такое состояние, как во сне. Потом, когда зашли сотрудники полиции, я подумала, что сегодня «прекрасный» день в моей жизни, — горько усмехаясь, призналась суду свидетельница.

По ее словам, она планировала передать полученные деньги Валееву, после чего оформить все документы на покупку оргтехники и получить за нее оплату. Подобные сделки она назвала обычными, так как компания принимает как по наличному расчету, так и по безналичному и практикует оплату постфактум. Какой-то выгоды от полученных 150 тысяч она не ждала и собиралась сразу передать их Валееву, поскольку деньги ей не принадлежали.

В ходе допроса выяснилось еще одно интересное обстоятельство — молодой человек дочери Янбулатовой находится под домашним арестом из-за «одной неприятной ситуации». Будучи в хороших отношениях с его мамой, она пошла к ней в гости, встретила там представителя УФСИН и поняла, что он курирует как раз Ново-Савиновский район. Эту тему не развили, если бы не прокурор, ходатайствовавшая об озвучивании ее более ранних показаний из-за возникших противоречий. Тогда выяснилось, что Янбулатова 2 апреля 2018 года заявляла, что о преступном умысле не знала, но догадывалась и согласилась помочь, опасаясь за судьбу парня своей дочери.

— Я согласилась получить денежные средства, так как понимала, что судьба парня моей дочери в настоящее время напрямую зависит от Валеева. В связи с этим я вынуждена была пойти на это, хотя осознавала, что данные действия, скорее всего, не законны. В последующем я поняла, что в силу того, чтобы не быть пойманным, он попросил меня принять и передать ему денежные средства, а не взял их сам. Если бы все было законно, то Валеев бы лично принял данные денежные средства или денежные средства были переведены на счет УФСИН, — зачитала гособвинитель показания свидетеля.

Впрочем, до этого, отвечая в ходе допроса на вопрос защитника Валеева — Ильшата Гильманова, Янбулатова расплывчато поясняла, что следователи ей «не угрожали, но говорили, что можете по-другому».

«Является ли это давлением — я не знаю», — призналась женщина.

В ответ на зачитанные предыдущие показания она рассказала, что напрямую эти два дела не связаны, но опасения у нее все равно были, потому что ей рассказали, что молодому человеку просили заменить домашний арест на СИЗО.

— Здесь определенные пересечения есть, но сказать, что целиком и полностью его судьба зависела от Валеева… — не закончила свидетель, заметив, что как правильно составить объяснение, ей рекомендовал Следственный комитет.

Откуда деньги, господин бывший мошенник?

В суде интересы Валеева представляли два адвоката — Ильшат Гильманов и Равиль Туктаров. Сабирзянова защищает Ольга Уханова. Со своим адвокатом на допрос пришел и потерпевший Хусаинов. С юридической точки зрения его поддерживал Рустем Тайсин.

Во время допросов потерпевших и свидетелей, в числе которых были и сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в задержании Янбулатовой, защита вела себя активно. Больше всего адвокаты подсудимых напирали на Хусаинова, буквально забрасывая его уточняющими вопросами. Например, среди прочего особый интерес вызвали те самые 150 тысяч рублей, передача которых и легла в основу уголовного дела.

Отвечая на вопрос Равиля Туктарова, потерпевший пояснил, что деньги ему дал знакомый, который был в курсе этой ситуации, и после уточняющего вопроса стороны защиты даже назвал конкретную фамилию с именем. Впоследствии, по его словам, те самые купюры ему были возвращены.

Практически через час тема с источником 150 тысяч всплыла еще раз, когда защита задавала вопросы одному из правоохранителей, подтвердившему, что деньги потерпевший собрал сам, без их помощи.

— Откуда их должен был взять Хусаинов, отбывающий наказание за мошенничество? У него изначально не должно быть этих денег, — посчитала Ольга Уханова.

В суде интересы Валеева представляли два адвоката — Ильшат Гильманов и Равиль Туктаров. Сабирзянова защищает Ольга Уханова. Фото Марии Горожаниновой



На это оперативник ответил, что источником полученных средств они не интересовались. Продолжая настаивать на своем, адвокат клонила к одному: что если он добыл средства криминальным путем, оперативники сами спровоцировали преступление.

Впоследствии уточняя у оперативников фамилию и имя их начальника, от которого непосредственно поступило указание о проведении оперативно-разыскного мероприятия «Наблюдение», по итогам которого и «взяли» с деньгами Янбулатову, адвокат заявила, что они будут ходатайствовать о его вызове на допрос, «потому что мы на грани провоцирования нового преступления — эти 150 тысяч же надо где-то взять».

Во время перерыва пояснять свою позицию корреспонденту «Реального времени» адвокат не стала, заявив, что они вообще против присутствия журналистов.

Не взятка, а злоупотребление полномочиями

Первое уголовное дело было возбуждено 29 января по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение в получении взятки и покушение на посредничество во взятке). 7 февраля Следком возбудил еще одно дело — по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ и в этот же день объединил дела в одно. Во время следствия оба обвиняемых находились под домашним арестом и были уволены из системы УФСИН. Валееву вменяют покушение на получение взятки, Сабирзянову — покушение на посредничество во взятке.

Валеев свою вину в инкриминируемом ему преступлении отказался признавать полностью, Сабирзянов же заявил, что признает ее частично. Оба обвиняемых настаивают на переквалификации статьи.

— Данное деяние было, но так как оно квалифицировано по статье 290, я не согласен. Прошу переквалифицировать на статью 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), — заявил Сабирзянов.

Валеев же попросил судью в рамках процесса объективно разобраться во всех нюансах дела, поскольку его действия квалифицированы неверно.

От комментариев «Реальному времени» подсудимые отказались, как и не обрадовались тому, что их фотографируют. Кстати, дома обоих обвиняемых ждут супруги, а Сабирзянова — еще и двое маленьких детей.