Россия и ОАЭ подписали в Казани договор об отмене визового режима

Россия и Объединенные Арабские Эмираты подписали договор об отмене визового режима между странами. Подписание документа состоялось на восьмом заседании межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое прошло в Казани.

Договор подписали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян.

Мантуров сообщил, что подписание соглашения создаст дополнительные благоприятные условия для развития деловой мобильности и увеличения туристического потока между странами.

«Мы уже фиксируем существенный прирост турпотока из России в ОАЭ, который в прошлом году вырос более чем на 50%. Объединенные Арабские Эмираты посетили свыше 750 тыс. российских туристов, вклад которых в экономику вашей страны, по экспертной оценке, превысил $2,3 млрд. С учетом предстоящего снятия визового барьера рассчитываем также на увеличение встречного турпотока граждан из Эмиратов», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что компания из ОАЭ инвестирует в проект «Кортеж».