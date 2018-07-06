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ЧМ, не заканчивайся! Пять способов сохранить яркие воспоминания о футбольном лете — 2018

14:00, 06.07.2018 1

Чемпионат стал чудом, впечатление о котором хочется законсервировать и передавать потомкам

ЧМ, не заканчивайся! Пять способов сохранить яркие воспоминания о футбольном лете — 2018 Фото: Максим Платонов

Чемпионат мира в России стал праздником не только для фанатов игры с мячом, футбольная феерия закружила в своих объятиях всех жителей страны. Улицы городов, где проходят игры чемпионата, напоминают бразильский карнавал. Молодежь не рванула в летний отпуск за город — зачем? Ведь это сюда приехали тысячи туристов, создав атмосферу курортного веселья, пенсионеры бросили огороды и вместе с внуками отжигают по вечерам на фан-фестах.

Фотографии в соцсетях все чаще сопровождаются хештегами #чмнезаканчивайся и #пустьонинеуезжают. «Всех впускать, никого не выпускать», — шутят про иностранных болельщиков россияне. А что творит сборная России?! Это ведь настоящее чудо, и вдруг (все вернется на круги своя, о ужас!) нашим потомкам не доведется такое увидеть и почувствовать шквал эмоций, которые испытываем мы сейчас?! Поэтому хочется сохранить в памяти эти моменты, законсервировать аромат счастья и ликования, которым пропитан воздух в эти дни.

«Всех впускать, никого не выпускать», — шутят про иностранных болельщиков россияне

5 способов запомнить ЧМ-2018 надолго:

  1. Знакомьтесь с болельщиками из других стран, показывайте им город, общайтесь, обменивайтесь адресами и телефонами. Футбольная дружба дорого стоит, в прямом смысле тоже — подтяните иностранный язык и заведите товарищей за границей, которые так же, как и вы, будут рады встретить вас у себя на родине.
  2. Придумайте оригинальный хештег и сопровождайте им в соцсетях все фотографии, связанные с чемпионатом мира. Ваши воспоминания не затеряются на просторах интернета.

  3. Цифровые фото — это хорошо, но как часто вы просматриваете их всей семьей? Вспомните, как приятно взять в руки альбом с фотографиями! Поэтому выберите лучшие моменты и закажите фотокнигу. Она станет фамильной ценностью и будет передаваться из поколения в поколение.
  4. Купите футбольную атрибутику. Это не обязательно дорогостоящие шарфы или футболки, но и просто магнитик. Вместе с остальными магнитиками на холодильнике он будет напоминать о невероятном футбольном путешествии.
  5. Играйте в футбол сами. Для этого не нужна экипировка и футбольное поле, а команду можно создать из друзей и родственников, и даже возраст значения не имеет. В сети «Пятерочка» есть игра «Большой футбол». Коллекцию мячиков для нее покупатели супермаркетов уже собрали, теперь черед за настольной игрой. Набор включает в себя футбольное поле, карточки с заданиями и всевозможные препятствия, которые нужно будет преодолеть на пути к победе. «Большой футбол» — это не про выпавшее на кубиках число ходов, это настоящая стратегия, где все зависит не от случайности, а от игрока, и каждый может почувствовать себя Черчесовым или Тите, выстроив тактику игры.

Основной инструмент игры — мячики с наклейками стран-участниц ЧМ, которые приводятся в движение толчком пальцев

Не только пошевелить мозгами, но и пальцами! «Большой футбол» развивает мелкую моторику и ловкость рук. Основной инструмент игры — мячики с наклейками стран-участниц ЧМ, которые приводятся в движение толчком пальцев (поэтому они называются фингерболами, от английского finger — палец и ball — мяч). В основании фингербола металлический шарик, благодаря которому он летит по поверхности с большой скоростью. Тренируйте силу удара, чтобы пробить ворота соперника или аккуратно обойти преграды, созданные противниками, и поставить свои.

Набор включает в себя футбольное поле, карточки с заданиями и всевозможные препятствия, которые нужно будет преодолеть на пути к победе

Играть можно не только дома, но и в гостях, в обеденный перерыв с коллегами по работе, на пикнике, в поезде или ожидании самолета. Для этого в «Пятерочке» есть мешочек для хранения мячиков — они не растеряются при переноске.

Собирайте команду, зовите болельщиков, устраивайте собственный чемпионат, переиграйте фаворитов — теперь все зависит от вас! Мундиаль закончится, а воспоминания о футболе и жарком лете — 2018 останутся.

Партнерский материал

Интернет-газета «Реальное время»
БизнесРозничная торговляОбщество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:43
    как не хочется, чтобы чемпионат заканчивался! что же делать теперь будем вечерами? скучно будет...
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