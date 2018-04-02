Как казанский арестант вещдок из дела украл

В казанском СИЗО обвиняемый в мошенничестве унес с процедуры ознакомления со своим делом трофей в виде поддельного паспорта со своим фото

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане многим вещам уже не удивляются, но то, что проделал уроженец Ижевска, обвиняемый в целом букете уголовных преступлений, напоминает: пределов невозможному нет. Прямо во время ознакомления с материалами дела в казанском СИЗО-2 в присутствии следователя Айгиз Хайбрахманов умудрился выкрасть одно из важных вещественных доказательств. Пропажу обнаружили не сразу, а после этого проверили камеры видеонаблюдения, которые и зафиксировали ловкость рук. Самое удивительное — по тому самому эпизоду, где проходит вещественное доказательство, обвиняемый еще до кражи свою вину полностью признал. Подробности в материале «Реального времени».

Ловкость рук и никакой магии

Успел удивить казанских следователей 36-летний Айгиз Хайбрахманов, чей последний срок за решеткой закончился в мае 2017 года. Уроженец города Ижевск, не имея постоянного места жительства, без жены и несовершеннолетних детей, еще с 2002 года он кочует из одного исправительного учреждения в другое. В Удмуртии, Московской области и в Татарстане его судили за разбой, мошенничество, изнасилование, повлекшее заражение венерическим заболеванием, и насильственные действия.

Описываемый ниже эпизод произошел во время ознакомления с материалами очередного уголовного дела, в рамках которого Хайбрахманов обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества, разбое, совершенном группой лиц, и незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели сбыта.

В декабре 2017 года в следственном кабинете казанского СИЗО-2 обвиняемому для ознакомления были представлены материалы его дела. Фото Ирины Плотниковой



Суд установил, что по одному из эпизодов в качестве вещественного доказательства проходит поддельный паспорт на имя некоего Артема Патранина, который старше Хайбрахманова на 5 лет. Но в паспорте — фото не Артема, а Айгиза. Экспертиза признала документ поддельным, и он был запечатан в отдельный конверт и приобщен к доказательствам против Хайбрахманова. По версии следствия, с помощью этого паспорта уроженец Ижевска и проворачивал аферы.

В декабре 2017 года в следственном кабинете казанского СИЗО-2 обвиняемому для ознакомления были представлены материалы его дела. И он успел втайне от сидящего в кабинете следователя ОП «Ямашевский», прикрыв материалы дела листом бумаги, вскрыть конверт со «своим» паспортом и спрятать документ в одежде.

Перед отправкой уголовного дела в прокуратуру следователь обнаружил пропажу и запросил записи с камер видеонаблюдения в СИЗО. При их просмотре и выяснилось, что паспорт благополучно похитил Хайбрахманов. Причем в тот день на выходе из следственного кабинете сразу после ознакомления с материалами дела конвоир СИЗО провел неполный обыск — поверхностный осмотр без снятия одежды и обуви. И ничего не нашел. Позже просмотревшие кражу предположили, что подсудимый спрятал паспорт в нижнее белье, а потом уничтожил его. По данному факту в учреждении ФСИН позже проводилась своя проверка.

Следователя удивило в этой истории то, что эпизод мошенничества с помощью поддельного паспорта Хайбрахманов ранее уже признал…

Суд решил не выписывать обвиняемому штраф и не сажать его, а ограничиться обязательными работами на 400 часов. Фото evening-kazan.ru



Поддельный паспорт ценой в 400 часов обязательных работ

Кировский районный суд Казани рассмотрел дело нашего героя по ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) за одно заседание, прошедшее 13 марта. В краже паспорта Хайбрахманов свою вину на заседании полностью признал, что было признано смягчающим обстоятельством наряду с его состоянием здоровья и состоянием здоровья его близких родственников. В свою очередь, отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.

За столь отчаянный поступок суд решил не выписывать обвиняемому штраф и не сажать его, а ограничиться обязательными работами на 400 часов из 480 возможных, предусмотренных ч. 2 ст. 294 УК РФ.

Теперь Айгиза Хайбрахманова ждет еще один суд. Дело, из материалов которого он, собственно, и выкрал паспорт, поступило в Ново-Савиновский районный суд еще 1 февраля. Следующее заседание намечено на 9 апреля.