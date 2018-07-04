Снятое «11-метровое проклятие», Неймар всех достал и самовыдвижение Марадоны

Чем запомнилась нам стадия 1/8 финала ЧМ-2018

Накануне завершилась программа встреч 1/8 финала ЧМ-2018, которая подарила нам сенсации, красивый футбол и драматические концовки. Популярный комментатор и футбольный автор Виталий Ошовский в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает, чем, помимо сейвов Акинфеева и синхронного вылета Роналду и Месси, запомнится нам эта стадия мундиаля.

Опять во всем виноват Моуриньо. Давид де Хеа — официально худший вратарь ЧМ-2018

ЧМ-2018 продолжает дарить нам абсолютно невероятные сюрпризы. Перед началом турнира многие считали, что звание лучшего вратаря получит Давид де Хеа. Однако после матча с Россией вратарь оставил испанских клипмейкеров ни с чем. «Вот видеоподборка всех сейвов де Хеа на ЧМ», — написал один из болельщиков, прикрепив к сообщению ролик, где Давид ловит бутылку воды в перерыве матча с Россией. Этот мем уже стал популярным в Европе и за один день набрал более миллиона просмотров.

«Мы все облажались, в том числе и я. Но мы обязательно поднимемся с колен», — утверждает Давид. На этом турнире испанский вратарь собственноручно подарил хет-трик Роналду, пропустил между ног в игре с Марокко и все, что летело в створ в матче с Россией.

«В провале де Хеа виноват Моуриньо. Тренер «МЮ» приучил его играть на линии, в то время как Серхио Рамос и Пике — защитники, привыкшие к регулярным выходам из ворот вратарей «Реала» и «Барсы», — считает журналист «The Independent» Мигель Делэйни. Но факт остается фактом: именно де Хеа — главный вратарь-антигерой ЧМ-2018.

Именно де Хеа — главный вратарь-антигерой ЧМ-2018. Фото Михаила Шапаева (rfs.ru)



Драма сборной Японии. Команду покидают Хонда и Кавасима

Один из самых драматичных матчей в истории ЧМ состоялся в Екатеринбурге, где к сенсации была близка сборная Японии. На 51-й минуте плеймейкер «Эйбара» Такаши Инуи сделал счет 2:0, однако за оставшееся время бельгийцы не только сравняли счет, но и вырвали победу на последних секундах. «Мы полностью контролировали игру, пока Бельгия не перехватила инициативу. Они подняли темп ровно тогда, когда это было нужно. В конце я попытался исправить ситуацию, но бельгийцев было уже не остановить», — досадует тренер сборной Японии Акира Нисино.

Сразу после матча игроки сборной Японии чувствовали себя настолько скверно, что минут 10 стояли как вкопанные в раздевалке. Немую сцену прервал Нисино, давший указание идти в душ. Трагическое поражение повлечет за собой неприятные перемены в составе. Скорее всего, это был последний ЧМ для великолепного вратаря Эйдзи Кавасимы. Кроме того, о завершении карьеры в сборной объявил экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда.

Приезжайте еще! Игроки и болельщики сборной Японии — лучшие

Тем обиднее терять болельщиков сборной Японии, которые после каждой игры показывали всем нам мастер-класс по поведению на трибунах. Работники арен как один отмечали: после японцев стадион выглядит невероятно чистым. «Каким бы обидным не было сегодняшнее поражение, они все равно убирают за собой мусор после игры. Вы просто супер, болельщики сборной Японии!» — гласит официальный твиттер ЧМ-2018.

Но что самое поразительное, примеру фанатов последовали и футболисты. Разбитые горем игроки нашли в себе силы отправиться в тот самый душ, отдышаться, после чего тщательно убраться за собой в раздевалке. На прощание они оставили записку с одним-единственным словом «Спасибо!». И вам спасибо! Приезжайте еще!

Сразу после матча игроки сборной Японии чувствовали себя настолько скверно, что минут 10 стояли как вкопанные в раздевалке



«Я не хочу видеть Неймара, играющим в футбол». Главная звезда Бразилии достала всех

Судьбу матча Бразилия — Мексика (2:0) решили гол и результативная передача Неймара. Однако по окончании игры все обсуждали не великолепный футбол бразильца, а его очередные симуляции. Игроки сборной Мексики считают, что Неймар своим актерством украл у них порядка 5 минут! «Неймар иногда перебарщивает — падает и устраивает цирк. Это недопустимо», — считает Рафаэль Маркес. «Большую часть матча он валяется на газоне, когда ему это позволяют делать арбитры», — вторит партнеру по сборной Мексики Мигель Лайюн. Именно он нечаянно наступил на бразильца, после чего тот никак не мог встать с газона. Однако круче всех высказался легендарный датский голкипер Петер Шмайхель: «Неймар ведет себя позорно. Я думал, его погрузят в скорую, казалось, он умирает. Не хочу видеть его играющим в футбол».

Возможные репутационные риски активно взвешивает «Реал». Еще два дня назад мадридцы готовы были заплатить за Неймара 300 млн евро, но сразу после неприятного эпизода в матче с Мексикой руководство клуба выступило с официальным опровержением. Неймар имеет хорошие шансы выиграть ЧМ-2018, однако не каждый клуб готов будет его взять, учитывая «специфическое» поведение бразильца.

По окончании игры все обсуждали не великолепный футбол Неймара, а его очередные симуляции



«Россия — очень классная страна!». Как анапские пляжники размяли Шмейхеля

Каспер Шмейхель перед матчем с хорватами неплохо потренировался на курортах Анапы. Там датчанин весь день оттачивал прыжки, играя в футбол на пляже с местными жителями. «Россия — очень классная страна!» — поделился он впечатлениями после игры. Заряженный анапскими пляжниками, Шмейхель вышел на матч с хорватами на кураже. В дополнительное время он вытащил пенальти от Луки Модрича, а в серии послематчевых 11-метровых парировал еще два удара.

Однако датские полевые игроки в этот вечер забивать отказывались. «Сегодня у нас не забили три лучших пенальтиста, включая Кристиана Эриксена. Таков футбол», — сказал главный тренер датчан Оге Харейде. Напомним, Шмейхель на своем горбу вытащил Данию в играх с Перу и Австралией, однако в матче с более мастеровитой Хорватией один в поле — не воин.

Следующим тренером сборной Аргентины готов стать Марадона

Сборная Аргентины проиграла французам (3:4) и вылетела на стадии 1/8 финала. Команду сотрясают скандалы: одна часть аргентинских болельщиков требует «казнить» Сампаоли, другая обвиняет во всем Лео Месси. Ко всему прочему, поговаривают, что местная федерация футбола близка к финансовому кризису. Хорхе Сампаоли придется выплачивать компенсацию за увольнение в размере 20 млн евро — это, безусловно, больно ударит по ее кошельку.

Спасать ситуацию вызвался Диего Марадона: «Я готов бесплатно тренировать сборную Аргентины». С учетом того, что федерация футбола Аргентины сейчас выплачивает компенсации еще двум ее экс-тренерам — Эдгардо Баусе и Херардо Мартино, — вероятность такого развития событий выглядит весьма высокой. Кроме того, приход Диего может помочь отсрочить завершение международной карьеры Месси, Игуаина, Банеги и Рохо.

Диего Марадона: «Я готов бесплатно тренировать сборную Аргентины». Фото Максима Платонова



«С этим ЧМ повылазил весь наш долбо***зм». Телеведущие и политики несут чушь

Нынешний мундиаль — рекордсмен по количеству неадекватных заявлений. «С этим ЧМ повылазил весь наш долбо***зм», — произнес ведущий Первого канала Артем Шейнин; липецкий губернатор проводит параллели между вылетом немцев из группы с поражением вермахта в 1945-м (правда, тут же отрицает свою причастность к этим словам). Однако большую чушь, чем от Владимира Жириновского после победы над испанцами, услышать, наверное, будет уже сложно: «Перед матчем с нашими хорваты должны успокоиться. Они воевали против нас, против сербов, чувствуют свою вину. Согласен, что это спорт, но они помнят свое прошлое. Им будет неудобно. 7 июля со счетом 0:1 проигрывает Хорватия».

Лучше других о политической истерии вокруг нашей сборной высказался Геннадий Орлов. «Меня три раза звали на Первый канал — не поехал. То, что они делают, это позор. К футболу это вообще никакого отношения не имеет. На фоне футбола они решают какие-то свои проблемы. Я же все время говорю, что футбол вне политики, а ее постоянно тащат. Ребята, да остановитесь вы уже, в конце-то концов!». И впрямь — остановитесь!

Швейцария вылетает от не самого сильного соперника. Все из-за второго тайма

Для сборной Швейцарии второй тайм матча со шведами оказался самым невеселым в этом году. Беды начались на 66-й минуте, когда единственный мяч этой игры забил Эмиль Форсберг после рикошета от защитника Мануэля Аканджи. Через 7 минут на замену готовился выходить Харис Сеферович, однако он едва не получил травму, даже не появившись на поле. Какой-то меткий болельщик решил кинуть мячом в Сеферовича — и попал!

Завершилось же все на 94-й минуте, когда красную карточку получил правый защитник Микаэль Ланг. Симпатично смотревшаяся сборная Швейцарии покидает турнир в первом же раунде плей-офф. В групповой стадии швейцарцы сыграли вничью с бразильцами, поэтому поражение от более слабых шведов воспринимается ими особенно близко к сердцу.

Симпатично смотревшаяся сборная Швейцарии покидает турнир в первом же раунде плей-офф



Человек с болезнью Гийена-Барре нейтрализовал Роналду

После матча Уругвай — Португалия многие отмечали великолепную игру Эдинсона Кавани и провал Роналду. И только самые внимательные зрители обращали внимание на еле передвигающегося на костылях главного тренера Уругвая Оскара Вашингтона Табареса. У него в 2016 году был обнаружен синдром Гийена-Барре (болезнь, при которой иммунная система человека поражает собственные периферические нервы).

«Я не живу с болью. Да, эта болезнь иногда вызывает проблемы, особенно при ходьбе, но не более того», — главный тренер сборной Уругвая старается держаться достойно. В случае прохода уругвайцев в полуфинал именно Табарес с высокой долей вероятности будет признан лучшим тренером ЧМ. Эта награда ему объективно нужнее. Возможно, она даже поможет Табаресу поправиться.

Как прерывалось английское проклятие века

Скандалом завершился последний матч 1/8 финала между сборными Колумбии и Англии. По мнению игроков и болельщиков колумбийской сборной, главный арбитр встречи Марк Гайгер откровенно подсуживал англичанам. Назначение арбитра из США изначально выглядело странно, а своими решениями на поле Гайгер просто вывел колумбийцев из себя. «Тяжело выиграть, когда судья играет за королеву Англии», — написал в своем «Твиттере» легендарный Фаустино Асприлья.

Англичане наконец сняли с себя «11-метровое проклятье»



Однако «боление» судьи за Англию все же не главное событие матча. Англичане наконец сняли с себя «11-метровое проклятье». Основное и дополнительное время закончились со счетом 1:1, однако в серии пенальти нервы сдали у Урибе и Бакки. Англичане же «ответили» лишь промахом Джордана Хендерсона.