Международная выставка и форум коммерческого автотранспорта «Comtrans 2026»

Впервые за 25 лет одна из крупнейших российских выставок коммерческого автотранспорта «Comtrans» пройдет в Казани. Форум станет ключевой площадкой для демонстрации отечественных и международных достижений в машиностроении и транспортной логистике.
Участники выставки — ведущие российские производители (КАМАЗ, Соллерс, Аурус, РариТЭК), а также компании из Турции, Китая, Ирана и других стран.
Выставку традиционно посещают около 17000 специалистов из регионов России и стран СНГ.
Ключевые направления и экспозиция:
