06 окт 2026

Международная выставка и форум коммерческого автотранспорта «Comtrans 2026»

Впервые за 25 лет одна из крупнейших российских выставок коммерческого автотранспорта «Comtrans» пройдет в Казани. Форум станет ключевой площадкой для демонстрации отечественных и международных достижений в машиностроении и транспортной логистике.

Участники выставки — ведущие российские производители (КАМАЗ, Соллерс, Аурус, РариТЭК), а также компании из Турции, Китая, Ирана и других стран.

Выставку традиционно посещают около 17000 специалистов из регионов России и стран СНГ.

Ключевые направления и экспозиция:

  • Грузовые и легковые коммерческие автомобили;
  • Автобусы и пассажирский транспорт;
  • Прицепы и полуприцепы;
  • Специальная техника;
  • Оборудование.

