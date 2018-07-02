Проезда нет: как в Татарстане ограничили движение неэкологичного транспорта

Кто попал под запрет и где нельзя будет проехать — в комментариях экспертов «Реального времени»

С 1 июля по всей стране вступили в силу новые поправки в правила дорожного движения, сразу три класса автотранспорта — «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2» — больше не смогут проехать в любом месте. Неэкологичный транспорт ограничат в проезде, если установлен соответствующий знак. Их стоит ждать в районах с неблагоприятной экологической обстановкой. Подробности — в материале «Реального времени».

Изменения в ПДД

С 1 июля к уже имеющимся дорожным знакам добавились новые, которые будут ограничивать движение автотранспорта, если он не отвечает экологическим требованиям. Автомобили классов «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2» уже не смогут проехать по определенным территориям, речь о районах с неблагоприятной экологической обстановкой.

— Эти изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населенных пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преференции для экологически чистых транспортных средств, — сообщается в постановлении РФ, утвержденном еще 12 июля 2017 года.

Предложение внесено Минтрансом РФ, в справке также указано, что «в целях защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных (загрязняющих) веществ введены новые дорожные знаки особых предписаний». Сообщается, что за соблюдением экологических стандартов будут следить инспекторы и дорожные камеры. Тем не менее ясности, где именно могут быть установлены такие знаки и как ехать, если это единственная возможная дорога, а экология транспортного средства не отвечает требованиям, пока нет. Для нарушителей штраф, скорее всего, составит 500 рублей, сообщают в СМИ, официальных разъяснений по этому поводу пока нет. При этом в самом постановлении есть ограничения, на какой транспорт новшества все-таки не распространяются: Вооруженных сил РФ, полиции, аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, скорой помощи, аварийной службы газовой сети и транспорт федеральной почтовой связи.

Фото drive2.ru



На вопрос: какие зоны попадут под ограничение — в Минтрансе России «Реальному времени» сообщили, что «данные вопросы находятся в компетенции каждого отдельно взятого региона». В республиканском министерстве пояснили, что определение территорий, на которых установят запрет на проезд неэкологичному транспорту, — функция органов местного самоуправления, а штрафовать за нарушения будет ГИБДД. Из МВД РТ на момент подготовки материала комментарии касательно изменений в работе не поступили.

Впрочем, на данный момент новые знаки пока и не могут быть установлены, потому что техтребования к ним еще не прописали в ГОСТе. В России постановление о внедрении экоклассов для автомобилей ввели в 2005 году, но фактически эта работа в стране началась только в 2013 году, тогда все ввозимые и производимые автомобили должны были соответствовать классу «Евро-4». С 2016 года в России уже действует стандарт «Евро-5».

Вопрос, кто будет контролировать

Эксперты в целом положительно оценивают изменения, но задаются вопросом, как все это может работать. Преподаватель автошколы «Автоледи» Владимир Кунчий сразу же спрашивает, кто будет контролировать соблюдение требований.

— Это еще вопрос, как организуют, нужно продумать. Это сложный вопрос, но я одобряю любые ужесточения по экологии. Подобную меру нужно вводить, но тех же инспекторов на всех не хватает. Опять-таки вопрос, когда изготовят знаки, нужно найти зону, где могли бы быть размещены знаки. Постепенно мы придем к такому экологическому ограничению, но не сразу, — комментирует Кунчий.

При этом изменения требуют широкого освещения, чтобы все знали, что такие знаки уже могут появиться. «Я за введение таких мер, вокруг и так достаточно много машин. У старых автомобилей к тому же вообще нет никаких экологических классов. Многие своими машинами на отдыхе облепляют и Волгу, и озера, мешают всем. Мера по ограничению нужна, но не все сразу», — рассуждает преподаватель, будучи уверенным в том, что одномоментно закон не получится реализовать.

— Мы поддерживаем данное нововведение, касающееся действия закона. Данная мера является необходимой и благоприятно скажется на экологии городов, на повышении качества жизни населения в них. Кроме того, она будет стимулировать обновление автопарка, в особенности грузового, на транспортные средства высокого экологического класса. Российские международные грузовые перевозчики уже сейчас успешно соблюдают подобные требования в странах Европы, где такая мера способствовала качественному изменению состояния экологии в городах, — дали комментарий «Реальному времени» в пресс-службе Агентства автомобильного транспорта («Росавтотранс»).

Ограничения не могут быть бессмысленными

В пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан отметили, что положительно оценивают изменения.

— Ужесточение стандартов с течением времени позволило существенно снизить эмиссию летучих органических соединений в атмосфере. С введением новых дорожных знаков, а также дополнений в КоАП РФ органы исполнительной власти и местного самоуправления субъектов Российской Федерации смогут устанавливать зоны, в которые будет запрещен въезд автомобилей ниже определенного экологического класса, исходя из сложившей экологической обстановки в городах и населенных пунктах.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан поддерживает введение в правила дорожного движения новых дорожных знаков, прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Большинство других экспертов также положительно оценили изменения.

— Думаю, что такие ограничения могли бы действовать в крупных населенных пунктах. Транспорт — по-прежнему основной источник загрязняющих веществ. Если ограничить движение неэкологичного транспорта в центре города, у зеленых зон, то пребывание там точно стало бы более комфортным. Но думаю, что в более крупных масштабах влияние будет незначительным, в общем объеме выбросы останутся такими же, — рассуждает руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ в РТ Зуфар Юнусов.

Старший научный сотрудник лаборатории прикладной экологии Института проблем экологии и недропользования АН РТ Артур Шагидуллин, наоборот, считает, что новые ограничения по экологии никак не могут быть бессмысленными. «Чем современней конструкции, чем современней двигатель, тем оптимальнее работа, экологические характеристики выше. Ограничение движения — в том числе один из способов, который может повлиять на экологию», — комментирует «Реальному времени» Артур Шагидуллин.

Что касается экологических классов и соответствующих им марок машин, то, с его слов, здесь все индивидуально, зависит в том числе и от года выпуска. Но вот к нулевому классу экологичности можно смело относить любые машины старого производства, на которых никак не обозначали уровень выхлопов. К слову, этот стандарт появился в Евросоюзе еще в 1988 году.

— Мера по ограничению движения транспортных средств эффективная. Еще в 2013 году мы делали расчет для Министерства экологии РТ: что было бы, если бы действовали ограничения по движению такого транспорта. Мы рассчитывали изменения, если исключить все транспортные средства ниже второго класса. Так, снижение диоксида азота, одного из самых опасных веществ, достигло 34%, оксида углерода — 27%. Есть специфические вещества, доля которых при расчетах снизилась еще больше, у каких-то, наоборот, меньше, — говорит о потенциальном эффекте Артур Шагидуллин.

По его мнению, ограничения были бы уместны в центре городов, существующие дорожные сети часто не учитывают современных потоков, отсюда большая нагрузка в том числе и на экологию.