В ПДД могут добавить новые знаки и ограничения

Правительство предлагает ввести изменения в правила дорожного движения, добавив новые знаки и ограничения.

В правилах появится знак «Велосипедная зона», который позволит велосипедам двигаться по всей ширине улицы, говорится в документе на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. При этом скорость движения автомобилей в зоне действия знака ограничится до 20 км/час.

Велосипедисты смогут выполнять левый поворот на дорогах с двумя и более полосами в случае, если поворот налево на этих дорогах разрешен из правой полосы. Что касается пешеходов, они смогут переходить улицу в любом месте в зоне действия знака ограничения скорости в 20 км/ час, как и в жилых зонах.

Новая информационная табличка «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса» разрешит в зонах действия стоянку только автомобилей «аккредитованных дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций и представительств таких организаций, имеющие регистрационные знаки с красным цветом поля».

Ранее сообщалось, что ГИБДД России планирует изменить правила сдачи экзамена на права.