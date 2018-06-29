Новый детский садик в Нижнекамске: скалодром и соляная пещера для детей

Фото: Олег Тихонов

В Нижнекамске на финишную прямую выходит строительство детского сада и школы. Оба заведения должны открыть двери 1 сентября. Их возводят рядом с новыми 47-м и 49-м микрорайонами, где проживают более 12 тысяч человек, большинство из которых — это молодые семьи. Как идет строительство — в репортаже «Реального времени».

Центр развития ребенка вместимостью 260 человек



— Вот такой наш садик будет, очень яркий, — начинает рассказывать при встрече руководитель проекта Марсель Махмутов, показывая на ярко выкрашенную стену детсада. — Мы очень долго согласовывали фасадные краски, шесть раз их меняли. Архитектор города хотел, чтобы здание интересно смотрелось, все-таки для детей делаем.

Новый детский садик в Нижнекамске на улице Фикрята Табеева называют центром развития ребенка. Двухэтажное здание вместимостью 260 человек рассчитано на 14 групп от двух до семи лет. Сейчас строители занимаются внутренней отделкой — делают потолки, красят стены и устанавливают двери.

Цвета для внешней отделки детского сада очень долго согласовывали с главным архитектором Нижнекамска



— Для дверей мы разрабатывали специальный дизайн. Плитку для санузлов тоже очень долго подбирали, чтобы везде была индивидуальная плитка. Делаем навесные потолки, потому что мало ли какие сети будут изменены со временем и чтобы не ломать ничего, можно будет под навесным потолком все заменить, — объясняет Марсель Махмутов.

Чтобы дети могли бегать босиком, в игровых комнатах сделали теплые полы. Линолеум заказали из Венгрии, чтобы он был экологически безопасным.

— Мы укладываемся в срок, но работаем в усиленном режиме. Сейчас на стройке трудятся 120 человек, но с июля их число будет доходить до 150—180 человек, — объяснил руководитель проекта.

На втором этаже сделали просторный спортивный зал с детским скалодромом. На первом этаже большую часть отвели под кухню. В садике предусмотрен полный цикл приготовления еды, поэтому есть отдельное овощехранилище и различные цеха. Будет отдельный медицинский блок с кабинетами врача, старшей медсестры, изолятором и, что редкость, — соляной пещерой.

Чтобы сдать садик к 1 сентября, строители работают в усиленном режиме.

Для каждой группы на улице появятся теневые навесы, где установят качели, песочницы и малые архитектурные формы. Территорию возле детского садика озеленят — из 6,5 тыс. кв. метров на 3 тыс. высадят зеленые насаждения.

В детском садике воспитатели будут заниматься разносторонним развитием детей. Всех малышей начнут учить иностранным языкам, кроме этого, откроют «конструкторское бюро», где воспитанникам будут прививать любовь к конструированию. Одна из задач центра развития ребенка — выявить склонность к будущей профессии, поэтому со старшими группами воспитатели будут заниматься профориентацией и знакомить детей с различными профессиями.

«Школа равных возможностей»



Рядом с детским садом строится новая трехэтажная школа. Учебное заведение на 800 человек станет первой школой, которая откроется в Нижнекамске за 17 лет. Здесь работы тоже выходят на финишную прямую, потому что закончить все должны к 1 августа.

Это первая школа, которая откроется в Нижнекамске за 17 лет.



— Все работы выполнены на 90%, и сейчас занимаемся отделкой и благоустройством — делаем тротуары, площадки. На первом этаже отвели отдельный блок для учеников начальной школы. Так как это новый микрорайон, то будет очень много детей младших классов, из-за этого делаем большой детский блок, — объяснил прораб Роман Ханов.

Учебное заведение называют «школой равных возможностей», потому что реализоваться здесь сможет каждый. Для этого особое внимание уделят инклюзивному образованию и межпредметному обучению. Для этого выстроят сотрудничество с технопарком «Кванториум». В школе сделают лаборатории с современным оборудованием. Для младших классов будут кабинеты «продленки».

Территория возле школы занимает более 32 тыс. кв. метров. Здесь раскинется огромное футбольное поле с искусственным газоном, две универсальные площадки для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол.

Всего в двух микрорайонах проживают более 12 тысяч человек

В детский садик и школу 1 сентября пойдут учиться дети из близлежащих микрорайонов, в первую очередь 47-го и 49-го микрорайонов. Эти два новых микрорайона в Нижнекамске — социальный проект ГЖФ и группы компаний «ТАИФ», который стартовал три года назад. За это время сюда заселились более полутора тысяч семей «Нижнекамскнефтехима». Всего в двух микрорайонах проживают более 12 тысяч человек, поэтому вопрос детского сада и школы стоял остро. В прошлом году выделить средства на строительство заведений попросили президента Татарстана Рустама Минниханова. Благодаря его решению в сентябре этого года новый детский сад и школа примут первых воспитанников.