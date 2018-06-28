28 июня 2018

Бизнес-бранч «К чему приведет повышение НДС»

Бизнес-бранч «К чему приведет повышение НДС»

28 июня состоится бизнес-бранч на тему «К чему приведет повышение НДС», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • Как изменится инфляция при увеличении ставки НДС.
  • Отрасли по которым в первую очередь ударит рост налогов
  • Как изменится потребительский спрос
  • Как изменятся цены на товары
  • Как изменится денежно-кредитная политика ЦБ при росте инфляции

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