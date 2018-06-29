«Мы сейчас отрабатываем тему фильма «Мухаджиры» по прозе Махмуда Галяу»

Миляуша Айтуганова, «Татаркино»: переговоры с главным героем «Великолепного века», переезд фестиваля в «Ривьеру» и мечта о кафе-музее кино

Фото: Максим Платонов

В редакции «Реального времени» на онлайн-конференции побывала директор «Татаркино», директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова. Вопросы, которые прислали читатели, касались будущего Казанского кинофестиваля, возможности привлечения к сотрудничеству в Татарстане кого-то из известных режиссеров, проката татарстанских кинофильмов и многого другого.

«Мы переезжаем в «Ривьеру»

Год назад Миляуша Айтуганова приняла на себя руководство Казанским международным кинофестивалем мусульманского кино, это случилось незадолго до феста, и новый директор в силу объективных причин не смогла изменить многое из того, что хотелось бы и что давно уже назрело поменять. Прошел год, ситуация поменялась, фестиваль этого года готовился новой командой задолго, и плоды уже есть — например, резко подскочило количество заявок, в этом году их прислали в Казань около тысячи. Сработали акции по продвижению казанского феста.

Одно из главных преобразований — отборочную комиссию возглавил профессионал, один из ведущих российских критиков Сергей Лаврентьев, профессионалы в области кино и работали в комиссии под его началом, что, несомненно, повысит художественный уровень представленных в Казань лент.

Еще одно новшество — фестиваль меняет площадку, целиком переезжает в культурно-развлекательный комплекс «Ривьера». По словам Миляуши Айтугановой, там сошлось все — современно оснащенные кинозалы, их пять, залы для встреч и пресс-конференций, удобный отель с видом на Кремль для участников и гостей фестиваля. Тем не менее церемония открытия фестиваля традиционно пройдет в КРК «Пирамида», а вот закрытие будет в «Эрмитаже». Сохранится и вторая фестивальная площадка — кинотеатр «Мир».

В этом году я предложила сделать фильм-закрытие, поэтому сама церемония вручения призов будет компактной. Это практика всех фестивалей, пока она не была у нас очень распространенной



«Мы хотим сконцентрировать все в одном месте, чтобы и участникам, и гостям было удобно. В этом году я предложила сделать фильм-закрытие, поэтому сама церемония вручения призов будет компактной. Это практика всех фестивалей, пока она не была у нас очень распространенной. Кстати, фестивальные команды не делают большие акценты на шоу, акцент все же идет на кино», — пояснила Миляуша Лябибовна.

На вопрос будет ли в этом году приглашенная «звезда», Айтуганова ответила утвердительно, сообщив, что уже приглашен американский актер и общественный деятель Дэнни Гловер. «Звезд» будет много», — подчеркнула она, сообщив, что сейчас идут переговоры с турецким актером, исполнившим главную роль в «Великолепном веке».

Конкурсная программа, как и прежде, будет состоять из 60 фильмов, по десять фильмов в шести номинациях. Несколько дней назад был закрыт прием заявок на фест, в этом году их поступило 967, в прошлом году было 782.

«Хотим пригласить такого режиссера»

Один из вопросов читателей касался того, нет ли в Татарстане желания пригласить в качестве постановщика известного режиссера, своего рода «звезду»? В свое время так поступили на «Киргизфильме», пригласив Андрея Михалкова-Кончаловского для постановки «Первого учителя», и это очень продвинуло киргизское кино.

Миляуша Айтуганова ответила на этот вопрос утвердительно. «Есть такие планы, более того, есть план пригласить зарубежного режиссера на нашу картину. Например, мы сейчас отрабатываем очень активно тему фильма «Мухаджиры» по прозе Махмуда Галяу. Мы сейчас взяли субсидию, Ильдар Матуров подготовил материал. Но поскольку это сложная историческая картина, мы обратились в Ассоциацию тюркского кино, мы подаем заявку, чтобы сделать копродукцию с Турцией. Возможно, даже другие страны присоединятся», — проанонсировала проект Миляуша Айтуганова.

Кстати, это не единственные планы «Татаркино» на копродукцию, год назад был заключен договор о сотрудничестве с Асуанским международным кинофестивалем, в этом году делегация египетских кинематографистов снова приедет на казанский фест и, возможно, речь пойдет о совместном производстве фильма.

В этом году на меня уже вышли несколько крупных дистрибьюторских фирм, которые просят «Муллу» и «Байгал», они собираются показать их на своих советах, где отбираются картины для российского проката



«Можно посмотреть по средам»

Вопросы читателей касались того, где можно посмотреть татарстанские кинофильмы. Миляуша Айтуганова прояснила, что тот или иной фильм показывается каждую среду в кинотеатре «Мир». Что касается районов Татарстана, то и они охвачены «Татаркино».

«Те фильмы, которые у нас на подходе, их, конечно, надо продвигать в федеральные сети, это однозначно. Но мы не можем создавать монополию на функцию дистрибьютора в Татарстане, есть и должна быть конкурентная среда. Но я уверена, что если фильмы будут хорошие, попасть в репертуарный план сетей по республике, это не вопрос, и даже некоторые картины могут быть взяты для проката на территорию всей страны. В этом году на меня уже вышли несколько крупных дистрибьюторских фирм, которые просят «Муллу» и «Байгал», они собираются показать их на своих советах, где отбираются картины для российского проката», — рассказала Миляуша Айтуганова.

Она сообщила, что в 2024 году исполнится сто лет татарстанскому кино. К этому времени «Татаркино» планирует открыть кафе-музей нашего кино, место не просто, где можно будет посмотреть экспонаты, но выпить чашку кофе и поучаствовать в диспутах.

Полную стенограмму онлайн-конференции с Миляушой Айтугановой читайте в ближайшее время на сайте «Реального времени».