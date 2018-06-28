Арт квартал Vincent: 10 поводов для вдохновения

Фото: «КамаСтройИнвест»

Стартовали продажи квартир в новом проекте инвестиционно-строительной компании «КамаСтройИнвест» — Арт квартале Vincent на перекрестке улиц Галиаскара Камала и Николая Столбова в центре Казани. Уникальное месторасположение, продвинутая инженерия дома и большой опыт застройщика в реализации самых сложных авторских проектов создают поле деятельности для творческой реализации самым требовательным покупателям.

1. Правильно

Созданный в единственном экземпляре Арт квартал Vincent спроектирован так, чтобы обеспечить его жителям максимальный комфорт и возможность уединения. В доме всего 4-5 этажей и 105 квартир, рассредоточенных по 10 секциям. Подземная парковка на 186 мест, закрытый благоустроенный дворик, собственная управляющая компания. А из панорамных окон, выходящих на тихую улочку, открывается вдохновляющий вид на обновленный парк.

2. Доступно



Арт квартал Vincent — это безбарьерная среда для всех групп населения. При этом идеальное месторасположение дома позволяет будущим жильцам получить доступ ко всей инфраструктуре в радиусе пешей прогулки. В пяти минутах отсюда станция метро, Булак и новая набережная озера Кабан, четыре парка, пять театров, спортивные и торговые центры, школы и детские сады. Путь домой в Арт квартал Vincent по пропитанным эстетикой тысячелетнего города историческим улочкам — настоящее удовольствие.

3. Современно

Архитектурный облик каждой из 10 секций нового дома уникален. Однако есть общая черта — авторы проекта вложили в него свою любовь к старине и прогрессивный взгляд на развитие городской среды. Vincent органично впишется и в ряды знаменитых «пряничных домиков» на берегах каналов Амстердама, и в окружение исторической застройки старой Казани. Современные технологии помножены здесь на исключительные компетенции вовлеченной в работу над домом команды профессионалов. Vincent — пример удачного применения самых интересных решений голландской архитектуры. Дом превратит уголок древней Казани в новый центр притяжения оригинальных творческих людей, черпающих вдохновение в наполненных смыслом деталях своего окружения.

4. Спокойно

Здесь вы у себя дома, а значит чувствуете себя комфортно и безопасно. В закрытый внутренний дворик Арт квартала Vincent не попадут посторонние и не проедут автомобили. Здесь есть все и для уединения, и для совместного отдыха детей и взрослых. Этому помогают и другие преимущества квартала — тихие улочки, парк через дорогу.

5. Экологично

В строительстве дома используются натуральные материалы. Стены дома выполнены из самого натурального и чистого строительного материала — красного керамического кирпича. Во внутреннем дворике сделан акцент на зеленые насаждения — кустарники и цветники. Расположенный по соседству парк делает воздух здесь и в квартирах более свежим и чистым.

6. Красиво

Функциональность в простоте — один из основных принципов голландской архитектуры находит себе применение в дизайне Арт квартала Vincent. Тех, кто ценит такой подход, приятно удивит масштаб проделанной здесь работы по подготовке среды для реализации самых нетривиальных дизайнерских решений обустройства помещений, ненавязчивых акцентов на важные детали и многого другого. Дизайн общественных пространств продуман до мелочей.

В подъездах предусмотрена отделка в простых тонах и с применением натуральных материалов, а архитектура фасадов дома сделает Арт квартал настоящим украшением города.

7. Уютно

Неповторимый уют и возможность для полета фантазии дизайнера обеспечит максимально естественный свет через панорамные окна с видом на парк и благоустроенный дворик с дорожками и цветниками. Здесь вы всегда будете чувствовать себя уютно, а гости по достоинству оценят прекрасный вид из окон.

8. Удобно

Всеми проектами компании «КамаСтройИнвест» управляет профессиональная эксплуатирующая организация от застройщика. Команда созданной в 2011 году управляющей компании при застройщике УК «КамаСтройИнвест» состоит из специалистов высшего класса, которые обладают многолетним опытом, всеми необходимыми лицензиями и допусками. Компания гарантирует честное управление, которому в полной мере доверяют жители обслуживаемых домов и партнеры.

9. Выгодно

В каждой квартире Арт квартала Vincent будет установлен двухконтурный газовый котел, который позволит хозяевам самостоятельно регулировать температуру воды, значительно экономя на коммунальных платежах.

10. Надежно

Девелопер «КамаСтройИнвест» давно зарекомендовал себя на рынке за счет строительства объектов жилой и коммерческой недвижимости самого высокого качества с современной авторской архитектурой в Казани. Задача компании — удовлетворять самый взыскательный вкус при выборе квартиры и все время повышать качество и сервис обслуживания в процессе проживания клиентов за счет работы собственной управляющей компании. В портфеле масса престижных наград. Проекты «КамаСтройИнвест» «Гринвич» и «Островский» — финалисты Urban Awards в 2014 и 2015 годах, жилой дом «Роттердам» — победитель в номинации «Лучший региональный жилой комплекс» по версии Urban Awards в 2016 году. А новый проект Z House — первый в Татарстане обладатель золотого сертификата национального экологического стандарта GREEN ZOOM. Но главное богатство компании — это довольные клиенты.

Сайт: kamastroyinvest.ru

Арт квартал Vincent

Адрес: Казань, ул. Николая Столбова

Этажей/квартир в доме: 4–5/105

Подземный паркинг: 186 машино-мест

Застройщик: ООО «СКДК» (ГК «КамаСтройИнвест»).

Контакты отдела продаж: телефон 7 (843) 212-29-85, ул. Каюма Насыри, 3.

Проектная декларация: www.stolbova-house.ru

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