Большой футбол: плюсы и минусы, которые мундиаль принесет жителям страны

Какую выгоду можно получить от ЧМ-2018 в России?

В России стартовал чемпионат мира по футболу. Футбол, как известно, самая большая страсть у жителей нашей страны, равнодушных к этому виду спорта почти нет — одни любят его, несмотря ни на что, другие ненавидят как ничто другое.

Сотни миллионов россиян прильнули к экранам телевизоров, еще миллионам так двадцати повезло больше, потому что к жителям 11 российских городов футбольный праздник приехал домой, и они на месяц оказались в центре события, о котором говорят во всем мире.

Такое близкое соседство с главным футбольным событием года, конечно, несет определенные сложности. В метро теперь попадешь только через металлоискатель, водителей останавливают на каждом перекрестке, из-за перекрытых улиц город замирает в пробках, а жителям «последней мили» в дни игр вообще лучше не выходить из дома.

Но наряду с минусами есть плюсы, которые нам дарит чемпионат мира по футболу.

Отремонтированные дороги. Асфальт положили даже там, куда десятилетиями не ступала нога дорожника. В Казани, например, обновили трассу в аэропорт и исполнили обещания 5-летней давности, заасфальтировав улицу Бондаренко. Кроме того, отремонтировали 39 участков дорог, даже «самую убитую дорогу Казани» — Магистральную. Объекты, построенные к ЧМ в городах-участниках, превратятся в спортивные центры для всех местных жителей. Это не только развитая инфраструктура, но и благоустроенные улицы и общественные пространства. К примеру, в Казани рядом с площадкой фан-феста появился новый сквер — его сделали на месте парковки. Теперь территория, которая была огорожена шлагбаумом, доступна всем горожанам и туристам. Самой крутой площадкой наряду с футбольными стадионами стали фестивали болельщиков. Жизнь там будет кипеть от первого до последнего дня чемпионата. Интересно не только фанатам футбола: кроме трансляции матчей на огромном экране, проходят выступления музыкантов, шоу фристайлеров и развлекательные программы от партнеров FIFA. Словом, достойная компенсация для тех, кто не смог уехать в отпуск — в городе этим летом также получится устроить интересный и насыщенный отдых. Посмотреть футбол в Россию приедут 1,5 млн иностранных болельщиков. Все они должны где-то питаться и жить. А это прибыль для ресторанов и гостиниц. Бюджеты увеличатся не только у владельцев, но и у сотрудников — малый бизнес в поиске гидов, официантов, горничных, продавцов сувениров. Работники со знанием иностранных языков ценятся вдвойне. Не дремлют и собственники квартир, которые поняли, что ЧМ — хороший шанс заработать, но болельщиков завышенные цены не пугают. Пара часов свободного времени может принести легкие деньги. За майку или мяч с автографом футболиста поклонникам не жалко ничего. Так, майку с подписью Рональдо, который приезжал в Казань на Кубок конфедераций в 2017 году, продали за 80 тысяч рублей. Всего-то стоит дождаться именитого футболиста на выходе из гостиницы или с тренировочной базы. Приобщиться к футбольному безумию, получить порцию спортивного азарта и провести время с друзьями и семьей, можно не выходя из дома. Нет, мы не про телевизор, а про настольные игры и коллекционные игрушки. С 5 июня по 23 июля сеть универсамов «Пятерочка» проводит акцию «Большой футбол», в рамках которой покупателей поощряют приятными сувенирами. За каждые 555 рублей в чеке посетители универсамов «Пятерочка» получают коллекционный мячик. Всего их 16, разных цветов и с наклейками флагов стран-участниц. Игрушка представляет собой фингер болл, — мячик, который приводится в действие толчком пальцев и быстро набирает скорость, скользя по поверхности. Фингер боллами можно играть просто так, а можно использовать в качестве основных атрибутов в настольной игре «Большой футбол». Она включает в себя специальное игровое поле, карточки с заданиями и различные препятствия. Суть игры очень проста: выполнять задания и зарабатывать очки — футбаллы. Кто первый наберет 50 футбаллов, тот и победил. К слову сказать, у мячиков есть и другая функция — это аналог антистресса, который в современном мире необходим почти каждому. Да и на ощупь игрушка очень приятна. Например, покатать его по столу во время ужина, или даже в течение рабочего дня — отличное развлечение, которое приносит удовольствие, ни от чего не отвлекая. Так что, судя по всему, с «Пятерочкой» бить по мячу теперь точно будет вся страна — от детей до стариков. И в этом большом футболе у россиян точно есть все шансы победить.

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