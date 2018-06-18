Отпускники вернулись: ФК «Уфа» начал подготовку к серьезному сезону

Башкирский клуб провел первую тренировку с новым главным тренером

Сегодня в столице Башкирии состоялась первая тренировка ФК «Уфа». На поле стадиона «Нефтяник» вышла большая часть основного состава, отсутствовали только игроки, принимавшие участие в товарищеских матчах своих сборных. В команде при этом появился один новичок, и самое главное — ей был представлен новый главный тренер Сергей Томаров. О первых днях «горожан» после отпуска — в материале «Реального времени».

Уфа встретила солнечно



Первыми на поле появились представители тренерского штаба — вчерашний игрок Николай Сафрониди и Вильям. «Греческая ракета» тщательно расставляла принадлежности для беговых и прыжковых упражнений — видимо, тоска по игровой жизни еще «не отпускает».

Минут через пять и новоиспеченный главный тренер Сергей Томаров вышел проверить состояние поля для первой тренировки под его началом. Погода наконец выдалась солнечной и, можно сказать, даже жаркой, поэтому система для полива газона напоминала фонтаны в парке культуры и отдыха. Но отдыхать теперь некогда, месячного отпуска должно было хватить — начинается подготовка к историческому сезону с дебютом в Лиге Европы.

Вместе со всеми на газоне появились и вернувшиеся из аренды футболисты — Игорь Безденежных, Исламнур Абдулавов, Александр Пуцко и Владимир Зубарев. Все четверо приняли участие в утренней тренировке.



Данил Круговой: «Хочу развиваться как футболист, поэтому принял предложение «Уфы». Фото vk.com/ufafc



«Мне предложил контракт «Зенит», но я выбрал «Уфу»

Журналистам был также представлен новичок ФК «Уфа» — молодой питерский воспитанник Данил Круговой. Контракт с ним подписан на четыре года. 20-летний левый защитник в 2015—2017 годах играл за «Зенит-М» в первенстве молодежных команд Премьер-лиги, провел 32 матча. В 2016—2018 гг. отыграл два сезона за «Зенит-2» в ФНЛ — 26 матчей, один гол.

В сезоне 2015/16 провел 4 матча за «Зенит» в юношеской лиге УЕФА (из них только один полностью, в остальных выходил на замену). В 2015 году сыграл 4 матча за сборную России U-17 на чемпионате мира, в том же году сыграл 10 минут в финальной части чемпионата Европы U-17.

— Для меня это новый этап, «Уфа» — мой первый серьезный клуб. Надеюсь, что у меня все получится, буду работать и показывать свой футбол. Мне предложили контракт с «Зенитом», но я отказался. Хочу развиваться как футболист, поэтому принял предложение «Уфы». Тут мне знакомы Обляков, Безденежных и Сейдахмет. С первым знаком уже давно, он мой друг еще с Питера, в Уфе мне все показывает, рассказывает. Сейдахмет же был со мной на сборах в «Зените», — поделился своими впечатлениями от новой команды Данил.

Сергей Томаров так оценил это приобретение: «Молодой, перспективный футболист, который подходит под концепцию нашей команды — берем молодых футболистов и доводим до определенного уровня. Надеюсь, с ним тоже все получится».

— Давно за ним наблюдаем. Целеустремленный парень. Надеемся, будет прогрессировать и повторит путь многих наших ребят, которые хорошо о себе заявляют, играют в молодежных, юношеских сборных, — сказал, в свою очередь, о Круговом генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Сергей Томаров: «Решение принималось мною не так просто. Переход на место главного тренера в такой команде — это большая ответственность». Фото vk.com/ufafc



«Соперник в ЛЕ? Жребий — он слепой»

Главный тренер ФК «Уфа» прокомментировал и свое назначение, а также планы команды на предсезонку.

— Сейчас работаем уже в более спокойной обстановке — прошла неделя после моего назначения. Хотя решение принималось мною не так просто. Переход на место главного тренера в такой команде — это большая ответственность. Я бы не сказал, что есть какое-то особое волнение перед первой тренировкой. Скорее ответственность за то, что ты делаешь.

— Вы были на матчах чемпионата мира — 2018. Кого-то просматривали?

— Нет, просто посетили с Вильямом две игры: Франция — Австралия в Казани и Коста-Рика — Сербия в Самаре. Получили колоссальное удовольствие. Организация на высочайшем уровне, и качество футбола, и стадионы, конечно! Поймал себя на мысли, что очень горжусь своей страной.

— Тренерский штаб «Уфы» еще будет пополняться?

— Да, в прессе уже была информация, что специалисты в тренерском штабе еще появятся. Сейчас мы как раз занимаемся перераспределением тех функций, которые выполняли у нас Низелик и Бурова. Решаем больше для себя, какой формат нам подойдет. Сафрониди закончил карьеру, он тоже очень близок клубу, и у него было большое желание остаться, помогать команде в любом качестве. Еще в прошлом году мы делали ему предложение. Ушел Семак, нам нужны были специалисты, и мы сделали выбор в пользу Николая, которому не нужна адаптация в команде. Будут еще трансферы и по игрокам, но конкретно кто — сказать не могу. Больших звезд не будет. Будут и опытные, и молодые, работа ведется в обоих направлениях. Конечно, всем хочется усиления. Но хорошие футболисты топ-уровня, в том числе российские, стоят больших денег и требуют больших зарплат. Мы пока не можем себе такого позволить.

На вопрос «Реального времени»: «Какого соперника хотите на старте Лиги Европы — полегче или именитого?» — новый наставник «горожан» ответил так:



— Тяжело сейчас сразу так говорить. Жребий — он слепой. Кто достанется, к тому и будем готовиться. Мы об этом пока не думаем.

О самом же Томарове отозвался Шамиль Газизов:

— Сергея Александровича мы все хорошо знаем. Понимаем, что для него сегодня дебютный день. Но это не ново для него. Опыта, конечно, не хватает, но знаний, возможности, харизмы — этого достаточно! Еще раз хочу повторить, что это очень большое достижение для нашего клуба, что за довольно короткий срок мы смогли подготовить своего главного тренера. Все болельщики и жители республики должны видеть своими глазами — нет ничего невозможного.



Николай Сафрониди: «Было совсем легко, ведь Уфа стала моим вторым домом. Для меня такое доверие руководства и тренерского штаба — большая честь. Буду стараться». Фото vk.com/ufafc



«Раздевалки не перепутал»



Николай Сафрониди также поделился своими впечатлениями о новом витке своей карьеры:



— Решение принимал буквально две минуты. Камилыч (Газизов, — прим. ред.) позвонил, сказал — ждем тебя. Было совсем легко, ведь Уфа стала моим вторым домом. Для меня такое доверие руководства и тренерского штаба — большая честь. Буду стараться. У меня были предложения от клубов ФНЛ и ближнего зарубежья поиграть у них, но я решил закончить игровую карьеру.

— Вы сознаете, что теперь нужно тренировать, а не играть?

— Пока еще не понял до конца. Но раздевалки не перепутал — пошел в тренерскую, это самое главное. Ребята уже называют Афанасьичем, хотя для них всегда был Сафой.

— Как родственники восприняли ваше назначение в тренерский штаб? — задал вопрос корреспондент «Реального времени».

— И отец, и мать очень рады. Мама особенно: «Хоть по ногам теперь перестанут бить!»

— Как вы думаете, кто из «Уфы» мог попасть в заявку сборной России на ЧМ? Может быть, Живоглядов?



— Живоглядов — легко, хотя бы в расширенный список. Но это вопрос к тренеру сборной. С Кротовым еще поработаем, с Обляковым.

— Как вам новый главный тренер?

— Только положительно! Вы как-то так вопрос задаете — не настроены, что ли, на позитив? Надо же позитивно!

В течение недели первого учебно-тренировочного сбора в Уфе команда под руководством Сергея Томарова будет проводить тренировки в двухразовом режиме — утром и вечером. Фото vk.com/ufafc



Что дальше?

Наконец, Шамиль Газизов анонсировал и возможное атакующее усиление. «Введем сегодня игрока в линию атаки, иностранца. Если все получится, это будет очень хороший переход. Это позволит нам прогрессировать в чемпионате и Лиге Европы. Сто процентов — поедет на первый сбор Игорь Дивеев, мы его уже подпускали к играм главной команды», — рассказал гендиректор.

В течение недели первого учебно-тренировочного сбора в Уфе команда под руководством Сергея Томарова будет проводить тренировки в двухразовом режиме — утром и вечером. Второй сбор пройдет в австрийском Леоганге с 24 июня по 6 июля.