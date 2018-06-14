«Несварение» Пицци: сборная России разгромила слабейшую команду группы

Команда Станислава Черчесова воспользовалась просчетами соперника в матче-открытии ЧМ

Расхожая шутка всех российских поклонников футбола по ходу крупных турниров сборной — «три матча отмучиться, а потом спокойно смотреть футбол» — актуальна и на домашнем чемпионате. Общее гнетущее впечатление, производимое подготовкой команды Станислава Черчесова к домашнему ЧМ, лишь усиливалось и достигло пика к старту мирового первенства. И это при том, что российской сборной досталась вполне проходная «на бумаге» группа. В итоге дошло до абсурда — многие эксперты и СМИ стали всерьез побаиваться сборную Саудовской Аравии. Но не так грозны оказались саудиты — сборная России начала ЧМ разгромом (5:0) соперника. Как Маурицио Пицци оказался заложником собственной тактики, а Владимир Путин словно извинялся перед наследным принцем Саудовской Аравии языком жестов — в материале «Реального времени».

Главный козырь Саудовской Аравии — Пицци

Состав Саудовской Аравии достаточно невзрачен — лишь пять футболистов из заявки сборной представляют европейские клубы. Главные звезды — Салем Аль-Досари и Фахад Аль-Муваллад — выступают за испанские клубы «Вильярреал» и «Леванте», соответственно. Правда, российская сборная и таким представительством в топ-5 чемпионатов Старого Света похвастать не может — один лишь травматичный Денис Черышев из того же «Вильярреала». Но объективности ради заметим, что уровень РФПЛ несоизмеримо выше местного чемпионата Саудовской Аравии.

При всем при том, есть одна позиция у сегодняшних соперников россиян, которая совершено точно превосходила российскую. Речь идет о главном тренере Саудовской Аравии Хуане Антонио Пицци, известном своей работой в «Валенсии». Этого специалиста мы прошлым летом видели в Казани на Кубке конфедераций, куда он приезжал в роли наставника сборной Чили.

Состав команды Саудовской Аравии достаточно невзрачен — лишь пять футболистов из заявки сборной представляют европейские клубы. Фото Константина Рыбина (rfs.ru)

Абсурд российского футбола — Черчесов в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров ЧМ-2018

А что же Черчесов? Прежде всего есть такой возмутительный — по-другому не скажешь — факт. Голландский телеканал Zoomin TV за месяц до старта мундиаля представил рейтинг зарплат всех тренеров национальных сборных, которые выступят на ЧМ-2018. Так вот, наставник сборной России расположился в нем на пятом месте с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год. Черчесов оставил позади себя главных тренеров Аргентины, Англии, Португалии и многих других. Что лишний раз говорит о том, что деньги, которые крутятся в российском футболе, совершенно не соответствуют уровню игры. Пицци в этом рейтинге оказался ниже Черчесова, и сегодня российский специалист должен был явить «товар лицом». Забегая вперед, отметим, что с задачей-минимум Черчесов справился.

Но вернемся на поле московских Лужников, где именитый испанский голкипер Икер Касильяс продемонстрировал заполненным до отказа трибунам заветный Кубок мира, после чего старт мундиаля можно было считать состоявшимся. Последовавшее за этим небольшое шоу зрители смотрели на трибунах, буквально ерзая на своих местах. Все-таки ЧМ — это прежде всего футбол.

Небольшое шоу зрители смотрели на трибунах, буквально ерзая на своих местах. Все-таки ЧМ — это прежде всего футбол. Фото kremlin.ru

О логике стартового состава сборной России

Несмотря на все тревожные ожидания, сборная России просто обязана была в любом состоянии обыгрывать Саудовскую Аравию. В конце концов, в распоряжении Станислава Черчесова есть 22-летний Александр Головин. Последние дни все мировые СМИ бомбардируют читателей новостями о возможном переходе хавбека в «Ювентус» за 20 миллионов евро.

Головин, естественно, вышел в стартовом составе. Но гораздо интереснее, что Станислав Черчесов все-таки отказался от расстановки в пять защитников, которую наигрывал в сборной почти 2 года. А также обидел форварда Артема Дзюбу, оставив габаритного форварда в запасе, несмотря на то, что Федор Смолов в последних контрольных матчах остроты у чужих ворот практически не создавал. Перед самой игрой известный комментатор Василий Уткин в привычной для себя манере прокомментировал выбор стартового состава Станислава Черчесова: «Совершенно логично, что между полузащитой и Смоловым — Дзагоев. Почему логично? Потому что ведь наигрывался Алексей Миранчук. Значит, играть будет другой! Также и на четырех защитников перешли, чтобы в центре поля нашлось место Головину, Кузяеву и Зобнину. Но играет Газинский. Это же логично. Это такая логика», — написал Уткин в своем телеграм-канале. Газинский, к слову, вскоре убедительно продемонстрировал комментатору логику своего выхода на поле. А Дзюба доказал свое право выходить в старте. Однако обо всем по-порядку.

Несмотря на все тревожные ожидания, сборная России просто обязана была в любом состоянии обыгрывать Саудовскую Аравию. Фото Константина Рыбина (rfs.ru)

Путин пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии за гол Газинского

Пяти минут хватило саудитам, чтобы забрать у россиян мяч. Наверное, это должно было удивить, если бы не фигура главного тренера Пицци, который в любых своих командах умудряется играть в тотальный контроль мяча. Гости к шестой минуте провели уже три неплохих позиционных атаки, дважды забираясь в штрафную Акинфеева. Вольно-невольно россиянам пришлось перейти на игру «вторым номером» и атаки сходу.

Важным оружием сборной России стали стандарты, поскольку команда Черчесова невооруженным глазом превосходила оппонентов по антропометрическим данным. Этот фактор сработал на 12-й минуте, когда Юрий Газинский легко замкнул «закидушку» Головину в штрафную — 1:0. Интересно, что после этого Владимир Путин пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии в вип-ложе. Глава ФИФА Джанни Инфантино, сидевший между ними, оценил — и посмеялся. Тем временем пропущенный гол совершенно разладил игру Саудовской Аравии, и россияне продолжили «жалить» соперника быстрыми атаками.

После первого гола Владимир Путин пожал руку наследному принцу Саудовской Аравии. Глава ФИФА Джанни Инфантино, сидевший между ними, оценил — и посмеялся. Фото kremlin.ru

Алан Дзагоев может покинуть ЧМ-2018 из-за травмы

На 23-й минуте Алан Дзагоев на ровном месте потянул заднюю поверхность бедра и, скорее всего, завершил свои выступления на ЧМ-2018. Такие травмы быстро не лечатся. А на поле вышел тот самый единственный представитель топ-5 европейских чемпионатов — Денис Черышев.

Тем временем саудиты явно заигрывались в контроле мяча, регулярно «обрезаясь» в центре поля. Лишь неловкие действия российских футболистов уберегли команду Пицци от быстрого второго гола. На 43-й минуте после очередной потери мяча Саудовской Аравией россияне провели быструю атаку, и Денис Черышев пробил в ближнюю девятку — 2:0. Удивительно, что команда Пиццы совсем не могла перестроиться, когда тактика контроля мяча явно не оправдывала себя. Эта тактика вступила в противоречие с уровнем игроков Саудовской Аравии.

После перерыва на поле мало что изменилось. Команда Пицци продолжала много и со вкусом владеть мячом, но без особого продвижения вперед. При этом и россияне ослабили «вожжи» в плане прессинга. На 56-й минуте саудиты создали свой самый острый момент в игре, но Аль-Джассим не дотянулся до прострела с фланга — мяч пролетел перед пустым углом ворот Акинфеева. Россияне ответили ударом Зобнина, с которым неуверенно, но справился голкипер сборной Саудовской Аравии.

Единственным по-настоящему незаметным игроком у россиян в первые 70 минут был Федор Смолов. Фото Константина Рыбина (rfs.ru)

Салах уже тренируется

Единственным по-настоящему незаметным игроком у россиян в первые 70 минут был Федор Смолов, подтвердивший сказанное выше про его нелучшую форму в контрольных матчах. Неудивительно, что на 70-й минуте на поле вместо него вышел Артем Дзюба, чтобы тут же забить со «второго этажа» после второго голевого навеса от Головина — 3:0. Думается, никто не поймет, если Дзюба останется в запасе в следующем матче. Итог матчу подвели шикарный удары внешней стороны стопы Черышева и Головина со штрафного с угла — 5:0.

Сборная России эффектно выполнила свою программу-минимум, набрав три очка против слабейшей команды группы. Определяющей для команды Станислава Черчесова станет встреча с Египтом, где звездный Салах, восстановившись после травмы, уже приступил к тренировкам в общей группе.

Артур Халилуллов