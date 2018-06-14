Грязный прием: как старшина присяжных Верховного суда РТ потерпевшей стала

В Татарстане вынесли приговор по первому делу о давлении на народную Фемиду

Фото: Ирина Плотникова

Попытка повлиять на результат суда по делу ОПГ «Грязь» об убийстве отправила на скамью подсудимых еще и двух уроженцев Азербайджана. Потерпевшей от их действий была признана старшина коллегии присяжных Верховного суда РТ, она же медсестра одной из клиник Казани, которую выследили на рабочем месте и угрожали, требуя сфабриковать оправдательный вердикт присяжных. Чем закончилось давление на представительницу Фемиды без мантии — выяснило «Реальное время».

«Получается, за мной следили»



Наталья Иванова (имя и фамилия изменены, — прим. ред.) была одной из 75 казанцев, которых специальная программа отобрала в качестве присяжных на процесс по делу ОПГ «Грязь». Из этого числа отобрали только 47 человек, из которых уже в суде 14 марта 2018 года была сформирована основная и запасная коллегии присяжных заседателей. Так получилось, что Иванову выбрали старшиной присяжных — должность организаторская, поскольку голос старшины при вынесении вердикта не весомей остальных. Мыслей об отказе от участия в процессе у женщины не возникало. «Я считаю, это моя гражданская ответственность», — говорит она.

На скамью подсудимых Верховного суда РТ по новому делу ОПГ «Грязь» отправились трое — Рамиль Абдрахманов, Марсель Мустакимов и Артем Русаков. Их обвинили в причастности к убийству 2003 года. По версии обвинения, 15 лет назад внутри группировки произошел конфликт — один из участников избил двоих, а в ночь на 12 июля 2003 года стал жертвой ответного нападения целой группы с битами или металлическими прутами. Тело с улицы Сабан вывезли и бросили в лесопосадке в районе железнодорожной станции «Лагерная». Никто из подсудимых вину не признавал.

Попытка повлиять на результат суда по делу ОПГ «Грязь» об убийстве отправила на скамью подсудимых еще и двух уроженцев Азербайджана

А 19 апреля — через месяц после начала работы коллегии присяжных — на работу к медсестре Ивановой в одну из казанских клиник пришел немолодой мужчина. Стал говорить, что знает, где она живет и чем занимается муж, грозить убийством и поджогом квартиры — в случае, если она, как старшина присяжных, не обеспечит оправдательный вердикт для Абдрахманова. «Я очень сильно испугалась! В первую очередь — как они нашли меня?! Получается, за мной следили», — поделилась потерпевшая с «Реальным временем». Несмотря на страх, она вспомнила инструктаж судьи Верховного суда РТ — что делать в случае попыток оказать давление.

«Я ему сказала, что он действует незаконно и я вызываю полицейский патруль», — рассказала Иванова. Визитер предпочел покинуть медучреждение. А женщина поставила в известность куратора в Верховном суде РТ и написала заявление в правоохранительные органы.

Угрозы в адрес присяжной тянули на три года

Первым делом силовики проверили камеры наблюдения клиники и тут же получили портрет как незваного гостя — 57-летнего Саявуша Расим оглы Джафарова, так и его спутника — 31-летнего Самира Керима оглы Алиева. 24 апреля оба уроженца Азербайджана с российским гражданством были задержаны. Причем если Джафаров с ходу дал признательные показания, то Алиев поначалу отпирался и говорил, что понятия не имел, зачем старший товарищ ходил в больницу. Однако Следком пришел к выводу, что именно младший из фигурантов стал организатором преступления.

Алиев оказался близким другом подсудимого Абдрахманова. Для его поддержки он посещал процесс Верховного суда РТ в качестве зрителя. Именно поэтому, опасаясь опознания, решил не ходить к старшине присяжных сам — попросил старшего приятеля. На время следствия оба были отправлены под домашний арест. Окончательное обвинение Джафарову предъявили по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя, а равно их близких в связи с рассмотрением дела в суде). Максимальное наказание за данное преступление — 3 года лишения свободы, минимальное — штраф в 100 тысяч. Алиева обвинили в организации этого преступления по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 296 УК РФ.

Рассмотрение дела о давлении на Фемиду сегодня в Советском райсуде Казани заняло примерно 1,5 часа — с учетом времени постановления и оглашения приговора

Вину оба признали и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке, рассчитывая на наказание не более двух третей от максимального. Рассмотрение дела о давлении на Фемиду сегодня в Советском райсуде Казани заняло примерно 1,5 часа — с учетом времени постановления и оглашения приговора. Процесс мог быть более долгим, если бы потерпевшая старшина присяжных не согласилась на особый порядок. Однако она лишь со слезами выслушала фабулу совершенного в отношении нее преступления и сказала: «Обвинение полностью поддерживаю».

Коллегия присяжных оправдала не того, за кого «давили»

На суде Самир Алиев рассказал, что состоит в гражданском браке и имеет двух детей 5 и 9 лет, работает в Казани индивидуальным предпринимателем. Отметим, согласно открытым источникам, предприятие ИП Алиев (деятельность ресторанов и кафе) существовало в Казани с 2008-го по 2011 год, а позже было ликвидировано в связи с окончанием срока, подтверждающего право временно или постоянно проживать в РФ. Впрочем, к сегодняшнему дню Алиев успел получить российское гражданство. Как и его земляк Джафаров, ранее также занимавшийся бизнесом в сфере общепита. Суду сегодня он назвался безработным, сказал: «Уволили».

Судья Эрик Хабибуллин счел нужным уточнить — не нуждаются ли подсудимые в услугах переводчика. Оба отказались. А вот с оглашенным гособвинителем Аидой Шайдуллиной обвинением также дружно согласились. В рамках заседания были исследованы положительные характеристики подсудимых. Причем адвокат Тахир Мансуров попросил приобщить к делу справку из Республиканской клинической больницы о здоровье и предстоящем лечении Джафарова, а защитник Алиева Мария Потоцкая, рисуя положительный образ своего клиента, представила суду даже письмо заведующей детсадом, которая охарактеризовала подсудимого как хорошего отца.

Помощник прокурора Советского района Казани Шайдуллина просила суд наказать тандем исполнитель — организатор уголовными штрафами в 130 и 150 тысяч рублей



В прениях помощник прокурора Советского района Казани Шайдуллина просила суд наказать тандем исполнитель — организатор уголовными штрафами в 130 и 150 тысяч рублей. «Вину полностью признаю. Прошу извинить, я искренне раскаиваюсь», — обратился к потерпевшей Джафаров. Алиев об извинениях вспомнил с подсказки адвоката, правда, прозвучали они не слишком искренне — на субъективный взгляд журналиста «Реального времени». На губах парня играла улыбочка, с которой он тут же напомнил суду: «На иждивении у меня двое малолетних детей. Прошу ограничиться минимальным наказанием».

Приговор суда — виновны, Алиев наказан штрафом в 120 тысяч, Джафаров должен заплатить в госказну на 10 тысяч меньше. Домашний арест в отношении обоих отменен.

Отметим, что приговор по делу тройки из ОПГ «Грязь» был оглашен в Верховном суде РТ еще 25 мая этого года. Присяжные своим вердиктом признали непричастным к убийству лишь Мустакимова — он был оправдан судом. Ну а друг Алиева Абдрахманов и Русаков получили солидные сроки колонии строгого режима — 13 и 17 лет соответственно, и уже подали жалобы на приговор в Верховный суд РФ.