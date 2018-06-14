Грязный прием: как старшина присяжных Верховного суда РТ потерпевшей стала
В Татарстане вынесли приговор по первому делу о давлении на народную Фемиду
Попытка повлиять на результат суда по делу ОПГ «Грязь» об убийстве отправила на скамью подсудимых еще и двух уроженцев Азербайджана. Потерпевшей от их действий была признана старшина коллегии присяжных Верховного суда РТ, она же медсестра одной из клиник Казани, которую выследили на рабочем месте и угрожали, требуя сфабриковать оправдательный вердикт присяжных. Чем закончилось давление на представительницу Фемиды без мантии — выяснило «Реальное время».
«Получается, за мной следили»
Наталья Иванова (имя и фамилия изменены, — прим. ред.) была одной из 75 казанцев, которых специальная программа отобрала в качестве присяжных на процесс по делу ОПГ «Грязь». Из этого числа отобрали только 47 человек, из которых уже в суде 14 марта 2018 года была сформирована основная и запасная коллегии присяжных заседателей. Так получилось, что Иванову выбрали старшиной присяжных — должность организаторская, поскольку голос старшины при вынесении вердикта не весомей остальных. Мыслей об отказе от участия в процессе у женщины не возникало. «Я считаю, это моя гражданская ответственность», — говорит она.
На скамью подсудимых Верховного суда РТ по новому делу ОПГ «Грязь» отправились трое — Рамиль Абдрахманов, Марсель Мустакимов и Артем Русаков. Их обвинили в причастности к убийству 2003 года. По версии обвинения, 15 лет назад внутри группировки произошел конфликт — один из участников избил двоих, а в ночь на 12 июля 2003 года стал жертвой ответного нападения целой группы с битами или металлическими прутами. Тело с улицы Сабан вывезли и бросили в лесопосадке в районе железнодорожной станции «Лагерная». Никто из подсудимых вину не признавал.
А 19 апреля — через месяц после начала работы коллегии присяжных — на работу к медсестре Ивановой в одну из казанских клиник пришел немолодой мужчина. Стал говорить, что знает, где она живет и чем занимается муж, грозить убийством и поджогом квартиры — в случае, если она, как старшина присяжных, не обеспечит оправдательный вердикт для Абдрахманова. «Я очень сильно испугалась! В первую очередь — как они нашли меня?! Получается, за мной следили», — поделилась потерпевшая с «Реальным временем». Несмотря на страх, она вспомнила инструктаж судьи Верховного суда РТ — что делать в случае попыток оказать давление.
«Я ему сказала, что он действует незаконно и я вызываю полицейский патруль», — рассказала Иванова. Визитер предпочел покинуть медучреждение. А женщина поставила в известность куратора в Верховном суде РТ и написала заявление в правоохранительные органы.
Угрозы в адрес присяжной тянули на три года
Первым делом силовики проверили камеры наблюдения клиники и тут же получили портрет как незваного гостя — 57-летнего Саявуша Расим оглы Джафарова, так и его спутника — 31-летнего Самира Керима оглы Алиева. 24 апреля оба уроженца Азербайджана с российским гражданством были задержаны. Причем если Джафаров с ходу дал признательные показания, то Алиев поначалу отпирался и говорил, что понятия не имел, зачем старший товарищ ходил в больницу. Однако Следком пришел к выводу, что именно младший из фигурантов стал организатором преступления.
Алиев оказался близким другом подсудимого Абдрахманова. Для его поддержки он посещал процесс Верховного суда РТ в качестве зрителя. Именно поэтому, опасаясь опознания, решил не ходить к старшине присяжных сам — попросил старшего приятеля. На время следствия оба были отправлены под домашний арест. Окончательное обвинение Джафарову предъявили по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя, а равно их близких в связи с рассмотрением дела в суде). Максимальное наказание за данное преступление — 3 года лишения свободы, минимальное — штраф в 100 тысяч. Алиева обвинили в организации этого преступления по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 296 УК РФ.
Вину оба признали и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке, рассчитывая на наказание не более двух третей от максимального. Рассмотрение дела о давлении на Фемиду сегодня в Советском райсуде Казани заняло примерно 1,5 часа — с учетом времени постановления и оглашения приговора. Процесс мог быть более долгим, если бы потерпевшая старшина присяжных не согласилась на особый порядок. Однако она лишь со слезами выслушала фабулу совершенного в отношении нее преступления и сказала: «Обвинение полностью поддерживаю».
Коллегия присяжных оправдала не того, за кого «давили»
На суде Самир Алиев рассказал, что состоит в гражданском браке и имеет двух детей 5 и 9 лет, работает в Казани индивидуальным предпринимателем. Отметим, согласно открытым источникам, предприятие ИП Алиев (деятельность ресторанов и кафе) существовало в Казани с 2008-го по 2011 год, а позже было ликвидировано в связи с окончанием срока, подтверждающего право временно или постоянно проживать в РФ. Впрочем, к сегодняшнему дню Алиев успел получить российское гражданство. Как и его земляк Джафаров, ранее также занимавшийся бизнесом в сфере общепита. Суду сегодня он назвался безработным, сказал: «Уволили».
Судья Эрик Хабибуллин счел нужным уточнить — не нуждаются ли подсудимые в услугах переводчика. Оба отказались. А вот с оглашенным гособвинителем Аидой Шайдуллиной обвинением также дружно согласились. В рамках заседания были исследованы положительные характеристики подсудимых. Причем адвокат Тахир Мансуров попросил приобщить к делу справку из Республиканской клинической больницы о здоровье и предстоящем лечении Джафарова, а защитник Алиева Мария Потоцкая, рисуя положительный образ своего клиента, представила суду даже письмо заведующей детсадом, которая охарактеризовала подсудимого как хорошего отца.
В прениях помощник прокурора Советского района Казани Шайдуллина просила суд наказать тандем исполнитель — организатор уголовными штрафами в 130 и 150 тысяч рублей. «Вину полностью признаю. Прошу извинить, я искренне раскаиваюсь», — обратился к потерпевшей Джафаров. Алиев об извинениях вспомнил с подсказки адвоката, правда, прозвучали они не слишком искренне — на субъективный взгляд журналиста «Реального времени». На губах парня играла улыбочка, с которой он тут же напомнил суду: «На иждивении у меня двое малолетних детей. Прошу ограничиться минимальным наказанием».
Приговор суда — виновны, Алиев наказан штрафом в 120 тысяч, Джафаров должен заплатить в госказну на 10 тысяч меньше. Домашний арест в отношении обоих отменен.
Отметим, что приговор по делу тройки из ОПГ «Грязь» был оглашен в Верховном суде РТ еще 25 мая этого года. Присяжные своим вердиктом признали непричастным к убийству лишь Мустакимова — он был оправдан судом. Ну а друг Алиева Абдрахманов и Русаков получили солидные сроки колонии строгого режима — 13 и 17 лет соответственно, и уже подали жалобы на приговор в Верховный суд РФ.
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