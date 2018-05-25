Дело ОПГ «Грязь»: один оправдан, двое получили 30 лет колонии

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Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу об убийстве 2003 года, в котором обвиняли трех участников казанской группировки «Грязь».

Судом установлено, что в период до июля 2003 года внутри группировки произошел конфликт, в ходе которого один из участников избил двоих других. А в ночь на 12 июля 2003 года он стал жертвой ответного нападения — группа злоумышленников, вооружившись предметами типа бит или металлических прутьев возле дома №3 на улице Сабан в Казани напали и избили потерпевшего до смерти. Тело перевезли на автомобиле и бросили в лесопосадке возле железнодорожной станции «Лагерная».

Свою вину подсудимые не признали, сообщили «Реальному времени» в Прокуратуре РТ.

По версии следствия, к преступлению были причастны не меньше пяти человек. Один из предполагаемых участников нападения уже скончался, другой не был установлен — в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

На скамью подсудимых по этому делу отправились Рамиль Абдрахманов, Марсель Мустакимов и Артем Русаков.

На основании вердикта присяжных Мустакимов был признан непричастным к преступлению и оправдан. Двое других получили сроки в колонии строгого режима: Абдрахманов — 13 лет, Русаков — 17 лет.

Приговор в законную силу не вступил.