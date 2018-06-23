Туристическая Беларусь: от хоккейного рая до визита к зубрам и селфи на фоне БелАЗа

Как братская республика научилась зарабатывать на стереотипах о себе

Фото: Марк Шишкин

«Реальное время» уже публиковало два отчета нашего корреспондента о пресс-туре в Беларусь, организованном авиакомпанией «Белавиа». В первом мы говорили об очень давних белорусско-татарских связях. Во втором погрузились в средневековую историю страны. Сегодня речь пойдет о наших представлениях о соседнем государстве и о том, как белорусы научились не только опровергать их, но и зарабатывать на них.

Два чемпионата мира по хоккею, одни Европейские игры и десятки международных соревнований



Обзор туристических возможностей Беларуси можно построить на одном опровержении бытующих стереотипов, поэтому не стоит злоупотреблять этим приемом. В прошлый раз мы поговорили о том, что Беларусь — это не только «заповедник СССР», но и страна с интересной средневековой историей и архитектурой. Сегодня достаточно будет разобрать мнение, что Беларусь — это закрытая страна, где ничего не происходит. Лучшее опровержение этого тезиса — спортивный туризм в Беларуси.

Здешнее умение предоставлять площадки для международных соревнований сопоставимо с тем, как делают это в России, и особенно в Татарстане. В 2014 году Минск принял чемпионат мира по хоккею с шайбой, в котором приняли участие сборные 16 стран, и был побит абсолютный рекорд посещаемости. Летом 2019 года столица Беларуси примет Вторые Европейские игры, куда съедутся представители летних видов спорта со всего континента. В 2021 году вместе с Ригой будет принимать очередное мировое первенство по хоккею. Это только вершина айсберга, за которой массовый зритель может не заметить чемпионат Европы по конькобежному спорту, чемпионат мира по бильярду и многие другие состязания.

Спортивным амбициям страны соответствует развитая инфраструктура. Еще по пути из минского аэропорта в город нам показали центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» с горнолыжным спуском и трамплинами. Даже архитектура гостиниц для спортсменов и административных зданий в «Раубичах» должна напоминать альпийский уголок среди равнинной страны.

Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» с горнолыжным спуском и трамплинами



Неофициально главный вид спорта в Беларуси — хоккей. Поэтому наиболее заметное спортивное сооружение в столице — это «Минск-Арена», спорткомплекс, включающий ледовый дворец на 15 тысяч зрителей, конькобежный стадион и велодром. Хотя сам Александр Лукашенко предпочитает тренироваться и играть со своей командой на льду другого спорткомплекса — «Чижовка-Арена», именно «Минск-Арена» служит домашней площадкой для команды «Динамо-Минск» и здесь же проводятся главные соревнования.

В остальное время стадионы несут социальную нагрузку, давая возможность тренироваться детским, юношеским и любительским командам. Время от времени на конькобежном стадионе «Минск-Арена» проводятся международные выставки (мы застали интерьеры крупного IT-форума в стадии демонтажа), а ледовая арена служит концертным залом. Здесь выступал весь цвет российского шоу-бизнеса и мировые звезды, включая Шакиру, Элтона Джона, Rammstein и Depeche Mode. Благодаря демократичности белорусских цен у молодежи соседней Литвы принято ездить компаниями на концерты своих кумиров в Минск. О том, что одна страна в Евросоюзе, а другая «самая закрытая» и «последняя диктатура Европы» при этом не вспоминают.

Местные спортивные менеджеры не пытаются соревноваться масштабами и современностью объектов с олимпийским Сочи, но гордятся, что там, где это возможно, в оснащении объектов по максимуму задействованы белорусские производители.

Неофициально главный вид спорта в Беларуси — хоккей



Болото как туристическая достопримечательность

Нередко шаблонные представления о стране не помеха в восприятии, а, наоборот, повод приехать и разобраться получше. Все знают, что в Беларуси много лесов и болот. В войну эти дебри служили убежищем для партизан, и через них же наступала Красная армия во время операции «Багратион». Самый известный лесной массив называется Беловежская пуща, и там живут громадные дикие быки — зубры.

Всем этим представлениям о Беларуси соответствует Березинский биосферный заповедник. Зубров тут поменьше, чем в Беловежской пуще, где численность вида восстановили до 500 особей. На удаленном озере Палик бродит дикое стадо чуть больше 20 голов, а недалеко от въезда в заповедник есть лесной зоопарк, где можно увидеть зубра Валеру, которого еще детенышем подобрали у дороги. Зато ехать из Минска ближе, чем до Беловежской пущи, всего 1,5—2 часа. При желании можно даже обойтись без аренды транспорта, а просто сесть на маршрутку. Эти места хорошо известны французам, поскольку на реке Березина великая армия Наполеона потерпела окончательно поражение в кампании 1812 года. С тех пор la Berezina вошло во французский язык в значении катастрофы, поражения, фиаско.

Березинский биосферный заповедник — это огромная территория в пределах Минской и Витебской областей, где лежат непроходимые леса, 60% территории покрыто болотами и есть множество озер. Основали его в 1926 году для спасения популяции бобров. Кроме бобров и зубров здесь живут медведи, рыси, лоси и множество редких видов птиц и растений. Все здешние обитатели находятся под охраной государства, но в сопровождении сотрудников заповедника можно добраться до самых удаленных уголков.

Недалеко от въезда в заповедник есть лесной зоопарк, где можно увидеть зубра Валеру, которого еще детенышем подобрали у дороги



Двухдневный сплав на байдарках по реке Березине для группы до 5 человек будет стоить всего 160 белорусских рублей (4 800 российских рублей). Разумеется, останавливаться и разводить костер можно только в специально отведенных местах. Чтобы пройти 3,5 километра через лес и через болото по платформе группе до 10 человек, нужно заплатить всего 20 белорусских рублей (600 российских). Есть конные и велосипедные маршруты, а для желающих максимального слияния с природой есть возможность пожить несколько дней в избушке на озере в самой удаленной части заповедника. Это стоит дороже, но сотрудники заповедника называют это лучшим способом реабилитации от интернет-зависимости. В последнее время много туристов из Европы приезжает на бердвотчинг, чтобы часами и днями ждать, когда в кадр попадет воробьиный сыч, орлан-белохвост или другой ценный представитель пернатой фауны.

Вид бескрайнего болота, поросшего карликовыми березами и расцветающего красками, когда приходит пора собирать клюкву, хорошо подходит для погружения в древние белорусские мифы. В заповеднике охотно рассказывают про дракона Цмога (не он ли родственник толкиновского Смауга?), Болотника, «злыдней опойцев» и других представителей местного «фольклорного элемента». Для размещения туристов есть несколько гостиничных комплексов с ценами от 60 белорусских рублей (1 800 российских).

Березинский биосферный заповедник — это огромная территория в пределах Минской и Витебской областей, где лежат непроходимые леса



Селфи на фоне 450-тонного самосвала

Еще один шаблонный бренд Беларуси — супертяжелый карьерный самосвал «БелАЗ» тоже открыт для туристов. Въезжая в Жодино — город-спутник Минска, где с 1958 года выпускают легендарные автомобили, снова сталкиваешься с многослойностью белорусской жизни. Казалось бы, образцовый советский моногород и новые дома вокруг, но на гербе Жодина — Богоматерь, держащая старинный геральдический символ «Трубы», который украшает Несвижский и Мирский замки. Местечко Жодино — еще одно родовое владение князей Радзивиллов, о которых мы писали в прошлый раз.

Заместитель гендиректора «БелАЗа» Станислав Якубович (кстати, родом из белорусских татар) рассказывает об исследовании, которое проводили в странах Запада его коллеги. Около 50% опрошенных знали, что существует в мире очень большой автомобиль «БелАз», но о существовании страны под названием Беларусь, где его выпускают, не подозревали до 90% опрошенных. Раз так, значит популяризовать страну нужно через узнаваемый символ, и на «БелаАЗе» стартовала программа индустриального туризма.

Стоит посетить экскурсию на заводской музей, где покажут модели всех машин за несколько десятилетий и расскажут о трудовых достижениях. Бесценно оказаться рядом с БелАЗ-75710, который способен поднимать груз до 450 тонн и является самым большим самосвалом в мире. Таких в мире всего три. Работают они в российском Кузбассе, и на другом краю света — в Чили. Забравшись по лестнице к водительской кабине, чувствуешь себя на палубе корабля. Хорошее представление о размерах дает фото на фоне колес, которые больше человеческого роста. На другом БелАЗе туристы могут проехаться по территории завода. Он разукрашен узнаваемыми символами тех стран, где работают самосвалы. После прогулки по территории завода — чаепитие с пирожными в форме «БелАЗов». Единственное ограничение — строго-настрого запрещено фотографировать в цехах.

БелАЗ-75710 способен поднимать груз до 450 тонн и является самым большим самосвалом в мире



Из Австралии за белорусским медом

Высший пилотаж туристической индустрии — сделать достопримечательность из повседневности. Чтобы люди могли отдохнуть от замков, заводов и дикой природы в спокойной и комфортной среде. Этим занимается Воложинский район Минской области, где развивается агротуристический кластер.

Вопреки существующим опасениям, агротуризм совсем не похож на поездки советских трудовых коллективов «на картошку». И вставать с первой зорькой никто заставлять не будет. Ассоциации совсем другие. Во многих сельских районах у дорог крестьяне торгуют рыбой, медом, мясом и другими продуктами местного хозяйства. Агротуризм в Воложинском районе — это когда тебе не только продадут вкусный товар, а еще позовут отдохнуть, расскажут о том, как здешний продукт производится и, если есть желание, предложат поучаствовать в процессе.

— Друг, у которого своя турфирма, предложил мне: «Давай я буду возить к тебе туристов, а ты расскажешь им о пчелах». Пасека у меня большая, меда много, а возить далеко. Я согласился. Так 8 лет уже работаем и о сбыте больше не думаем. Только фасовать надо маленькими порциями, чтобы всем хватило, — рассказывает Василий Фролов, хозяин агроусадьбы «Мир пчел» в деревне Борок Воложинского района.

Высший пилотаж туристической индустрии — сделать достопримечательность из повседневности



Программа посещения усадьбы рассчитана на 4 часа. За это время гости узнают, как живут пчелы, как устроены ульи и как собирают мед. Дети и взрослые могут поиграть с домашними животными. Для желающих организуется традиционное белорусское застолье с народными песнями и старинными танцами. Приезжают не только из Беларуси, но и из других стран. Самыми благодарными слушателями Фролов называет австралийцев, которых в Борке побывало уже 20 групп. Большинство гостей приезжает автобусами через турфирмы, но часть на велосипедах, поскольку через деревню проходит международный веломаршрут. В планах у хозяина «Мира пчел» завести наряду с современными ульями настоящую борть, из которой добывали мед в старину.

В 10 километрах от «Мира пчел» есть цветочное хозяйство «Экофлора», где точно также можно погрузиться в цветоводство в теории и поухаживать за цветами на практике. И это только малая часть агротуристических форматов в Воложинском районе.

Искусство обманывать заниженные ожидания

Чтобы поехать в Беларусь из России не требуется загранпаспорт. Поменять российские рубли можно практически везде. Даже в минском аэропорту первое, что встречает при выходе из терминала, — банкоматы российских банков. Теперь, чтобы улететь в Минск из Казани, не нужно делать пересадку в Москве. Общая история и культурная близость помогают путешествовать без малейших коммуникационных барьеров. Зато в части возможностей для отдыха, Беларусь обязательно превзойдет ожидания, слишком зависящие от устоявшихся стереотипов.

Туристам остается только пожелать гарантированных хороших впечатлений, а российским туристическим менеджерам есть чему поучиться в плане организации государственно-частного партнерства и раскрутки новых туристических брендов из всего, до чего только доходят руки: из стереотипов; из забытых страниц истории; из войн, которые непременно проходили по этой земле; из неглянцевой красоты местных болот; из этнического и конфессионального разнообразия, как в отношениях Беларуси с Татарстаном.