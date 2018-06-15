После дождичка в четверг: начальник ИК-2 установил график свиданий для адвокатов

В прокуратуре Татарстана считают такие ограничения нарушением права на защиту

Фото: Максим Платонов

В казанской колонии №2 расписались в невозможности соблюдать законы Российской Федерации в части прав осужденных на защиту. В конце мая начальник колонии направил президенту Адвокатской палаты РТ письмо с указанием — свидания зэков с адвокатами будут возможны лишь в четверг в рабочие часы. Часть адвокатов возмутилась, часть обрадовалась. В УФСИН по РТ разъяснили начальнику, что он не прав, и просили довести через «Реальное время» — установленный график считать необязательным.

Команду полковника приняли к исполнению



Сообщение о новом порядке в ИК-2 обнародовала сама Адвокатская палата Татарстана. На минувшей неделе на сайте появилось сообщение со ссылкой на руководство учреждения ФСИН:

«В связи с невозможностью обеспечить сопровождение адвокатов, прибывающих к осужденным для оказания им квалифицированной юридической помощи, учреждением создан график свиданий осужденных с адвокатами. Так, посещение осужденных адвокатами для оказания им юридической помощи будет возможно по четвергам с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00».

В распоряжении «Реального времени» оказался скан письма за подписью начальника колонии Марата Сайфутдинова, который 28 мая обратился к президенту АП РТ Людмиле Дмитриевской. Оно слово в слово приведено в сообщении самой Палаты, за исключением последней строчки, где полковник внутренней службы просит довести информацию до всех лиц, состоящих в реестре адвокатов.

Александр Коган: «Ну, слава Богу. Теперь я хотя бы буду знать, что уж в четверг я в эту колонию гарантировано попаду. Там ведь целая проблема с конвоем». Фото Олега Тихонова

«Стоишь на ветру, а дверь просто не открывается»

— Я считаю, что данным письмом начальник колонии совершил должностное преступление! Это может привести к существенному нарушению прав осужденных, и прокуратура должна с этим разобраться. А если я не могу в четверг?! — заявил один из профессиональных защитников, пожелавший сохранить анонимность.

Иначе отреагировал на директиву казанский адвокат Александр Коган:

— Ну, слава Богу. Теперь я хотя бы буду знать, что уж в четверг я в эту колонию гарантировано попаду. Там ведь целая проблема с конвоем. Иногда придешь, а в колонии какое-то спецмероприятие и тебя туда просто не пускают.

Согласен с коллегой и адвокат Владимир Гусев: «Хорошо, что такой день определен. Там в этой колонии шесть дверей металлических. Иногда приезжаешь туда и стоишь на ветру, а тебе дверь просто не открывается. Хотя в УПК четко сказано — подзащитный имеет право на общение с адвокатом без ограничения времени».

Заклинать охрану ссылками на УПК и Уголовно-исполнительный кодекс РФ бесполезно. Даже если адвокат приехал из другого города.

Оказалось, четверг в колонии — санитарный день. В этот день запрещены свидания с родственниками, поэтому его и предлагают адвокатам. Фото Максима Платонова



Адвокатам отдали санитарный день

В Казанской прокуратуре по надзору за соблюдением законодательства в исправительных учреждениях и пресс-службе УФСИН по РТ о «графике свиданий» узнали от корреспондента «Реального времени». Ответ дали практически одновременно.

«Это письмо носит лишь рекомендательный характер», — пояснил представитель пресс-службы пенитенциарного ведомства Алексей Ларин.

— Письмо рекомендательное, и если даже адвокат придет в другой день, его должны пропустить, в противном случае это будет нарушением права на защиту, — пояснили в спецпрокуратуре.

Как удалось выяснить «Реальному времени», «рекомендация» от начальника казанской «двойки» появилась не на пустом месте. Наши источники сообщают о дефиците кадров в охране учреждения и поясняют, почему в качестве дня свиданий с адвокатами был предложен именно четверг, а не понедельник или пятница. Оказалось, четверг в колонии — санитарный день. В этот день запрещены свидания с родственниками, поэтому его и предлагают адвокатам. Были ли попытки установить схожие графики для представителей следствия и дознания — неизвестно.