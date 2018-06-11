«Перед нами женский сериал о любви — фэнтезийная мелодрама»

Историки проанализировали нашумевший телесериал «Золотая Орда» как исторический источник

Про сериал «Золотая Орда», который прошел по федеральному телевидению весной 2018 года, написано уже достаточно много, в том числе профессиональными историками. Известный исследователь русско-ордынских отношений доктор исторических наук Юрий Селезнев и его студенты с 3-го курса исторического факультета Воронежского государственного университета Анна Калашникова, Наталья Колесниченко, Даниил Минаков пошли дальше своих коллег. Они проанализировали спорный сериал так, как анализируют другие исторические источники. «Реальное время» публикует результат исследования.

Исторический фильм или фэнтези — разберемся в терминах

В апреле 2018 года на экраны Первого канала вышел сериал из 16 частей под названием «Золотая Орда». Название и общая фабула сериала вызвали к жизни интерес к фильму как историческому художественному произведению. Однако авторы в титрах сразу же объявили, что содержание фильма — вымысел: «Это не историческая драма, а историческое фэнтези на тему ХІІІ века».

Действительно, «историческое или костюмное кино — жанр игрового кино, изображающий конкретные исторические эпохи, события и личности прошлого. Различают историко-биографические фильмы о реальных исторических деятелях, иллюстрирующие их жизненный путь («Спартак», «Александр Невский)», и историко-приключенческие фильмы о вымышленных персонажах прошлых лет, зачастую с остросюжетной интригой («Граф Монте-Кристо», фильмы про Индиану Джонса). Исторические фильмы нередко являются экранизациями исторических романов». В данном произведении ничего вышеозначенного не наблюдается.

Сказка-фэнтези отбрасывает произведение в разряд исключительно развлекательных явлений, и внимание к нему, как к полному вымыслу, а не историческому фильму, должно стремиться к нулю: в лучшем случае поразвлечься вечером, и сериал будет фоном.

Однако зрители ожидают от заявленного названия определенной картинки. В первую очередь потому, что «кино обладает специфической возможностью переносить зрителя в определенное пространство и время».

При этом «режиссер при помощи выразительных средств кинематографа формирует определенную обстановку, в которой мы можем наблюдать детали жизненных ситуаций, находящих свое отражение в фильмах». Однако понимая, что перед нами полный вымысел, мы должны рассматривать это произведение не только как представление авторов о прошлом, а конструкцию авторов человеческих отношений в заданных условиях (причем заданных авторами).

И здесь мы оказываемся в любопытном информационном поле. Дело в том, что «любое изображение на экране является знаком и, таким образом, несет информацию». При этом, согласно источниковедческой теории, «произведения, которые люди создают в процессе осознанной целенаправленной деятельности, служат им для достижения конкретных целей, несут ценную информацию о тех людях и о том времени, когда были созданы».

Художественное произведение, в том числе кинофильм, безусловно, создано в «процессе осознанной целенаправленной деятельности»: оно имеет в основе сюжет, воплощенный в сценарии и интерпретируемый режиссером, создается с помощью актерской игры, режиссерского, операторского и прочих искусств. Следовательно, «игровое кино является важным историческим источником, к которому применимы основные методы источниковедческого анализа, позволяющие изучить историю создания конкретного фильма, а также представить себе эпоху, ее настроение, события, волновавшие общество» времени создания художественного произведения. То есть сериал «Золотая Орда» — исторический источник о времени 2016—2018 гг. — о российском обществе 2010-х годов, то есть о нас с вами.

Применим к создателям сериала методику «допроса» исторического источника

Собственно, что мы узнаем о современном нам российском обществе из сериала «Золотая Орда»? Прежде чем приступить к анализу содержательной части источника, надо понять, где, когда и кем создавалось произведение.

Официальные открытые источники дают следующую информацию:

Год создания — 2018-й, премьера — 12 марта 2018 года (Первый канал); Страна: Россия; Производство: «Марс Медиа Энтертейнмент», «Амедиа Продакшн», «Марс-Фильм»; Режиссер: Тимур Алпатов (по образованию художник, «продюсер и режиссер в рекламе». В 1997 году поступает на факультет рекламы Московского гуманитарного университета, а в 2002 году оканчивает его по специальности «Продюсер и режиссер в рекламе»); Сценарист: Ольга Ларионова; Оператор: Морад Абдель-Фаттах (Окончил ВГИК, операторский факультет (2012, мастерская Михаила Аграновича). Композитор: Зиновия Арванитиди (начала брать уроки фортепьяно в возрасте восьми лет, а сочинять музыку с 15 лет. Окончила консерваторию, изучала классическое пение в течение двух лет); Художники: Давид Дадунашвили, Юрий Григорович (II); Продюсеры: Рубен Дишдишян (генеральный), Лен Блаватник (генеральный), Нелли Яралова (генеральный), Елена Денисевич (креативный), Арам Мовсесян, Вазген Хачатрян (линейный), Елена Корнеева, Галина Нахимовская (исполнительный); Жанр: мелодрама, фэнтези.

«Цель «Золотой Орды» — рассказать о людях, о том времени», – отмечает креативный продюсер Елена Денисевич. Фото marsme.ru



Еще один вопрос, на который нужно ответить: зачем снимался фильм?

И здесь авторы, что называется, начинают путаться в показаниях: «Цель «Золотой Орды» — рассказать о людях, о том времени», — отмечает креативный продюсер Елена Денисевич. А дальше она уточняет: «Сейчас принято в любом проекте, основанном на историческом материале, искать и формулировать «национальную идею». Так вот «национальную идею» нашего проекта мы бы сформулировали очень просто и лаконично — любовь. Да, именно любовь. Причем во всех ее проявлениях. Высоких: к женщине, к матери, к родине, к Богу, к народу, к семье. И низких: к власти, к богатству, почестям и славе. Любовь всегда была важна для человека. И сегодня важна не менее, чем что бы то ни было другое. Из поколения в поколение передаются легенды о том, как люди любили друг друга, были счастливы или страдали, предавали или приносили себя в жертву этой любви. И все это повторяется из века в век — вне зависимости от того, какая политическая обстановка царит в данный момент. Любовь — начало всего. Дар, который для одних становится источником вдохновения и причиной великих побед. А для других — причиной сокрушительных поражений и источником мести и злобы», — говорит Денисевич.

Если фильм о людях, то поле для вымысла и измышлений весьма и весьма широкое, а если о времени — то очень внимательным нужно быть к исторической среде. Креативный продюсер при этом отмечает: «Время великолепное. Давно ушедший в прошлое ХІІІ век открывает невероятные возможности для фантазии и позволяет максимально уйти от любых политических и геополитических аспектов, от позиций, которые меньше всего имеют отношение к искусству, но чаще всего к нему «прилипают»». Авторы особо подчеркивают: «продюсеры особо обращают внимание на то, что не собирались снимать исторические хроники, а отдали предпочтение художественному вымыслу».

Режиссер Тимур Алпатов в оправдание указывает, что «побоялись, что нарушим историческую правду». Он сознается, что «из огромного количества исторической и справочной информации мы вычленили интересное для нас и нашей истории и из него выстроили наш сюжет». И вот здесь самое любопытное, собственно, что вычленяли и что интересно авторам как части общества. Что создатели фильма хотели показать в сериале и сказать столь ярким визуальным рядом? Авторы подчеркивают, что неслучайно поместили своих героев во вторую половину XIII в. — именно внешний фон событий далекого прошлого должен раскрыть характеры героев, мотивации и способы их поведения.

Один из продюсеров — Денисевич отметила, что сериал — это «фантазия о далеком прошлом»; режиссер Алпатов назвал работу «исторической фантасмагорией». Но отметил: «Несмотря на то, что у нас «фэнтези», в основе нашей работы над проектом лежал все-таки не вымысел, а художественный домысел. Задача перед творческой группой фильма ставилась очень конкретно: атмосфера, в которой разворачивается сюжет, коль скоро мы выбрали историческое прошлое, должна быть достоверной. Двенадцать консультантов — специалистов по быту, костюму, оружию, по вопросам религии и истории — помогали всем департаментам огромной съемочной группы проекта «Золотая Орда».

Авторы считают, что «монголо-татары в это время еще не строили городов, могли за сутки убрать свою «воинскую ставку», собраться и умчаться, оставив своих врагов-преследователей ни с чем. Фото marsme.ru



Куда исчезли золотоордынские города и откуда взялись независимые половцы

Каков же этот фантастичный/достоверный образ атмосферы Золотой Орды у современных кинематографистов? И благодаря им — у зрителей, посмотревших этот фильм.

Ордынцы в представлении авторов — азиаты. «С раскосыми и жадными очами» —как у Александра Блока в «Скифах». Мы очень долго искали актера на роль хана Берке. Мы попробовали не один десяток актеров, в том числе в Японии и в Китае». В общем-то, ничего странного, только, по словам продюсеров Рубена Дишдишяна и Арама Мовсесяна, не исключалась возможность в случае финансирования Республикой Татарстан проекта, что съемки пройдут на просторах Татарстана и с широким участием актеров татарской национальности. Но. Финансирование было ограниченным, и ордынцев играли казахи, а съемки проходили в Крыму. Создается впечатление, что если бы проект оплатили эфиопы, то монголо-татары в сериале были бы маврами. Фантасмагория.

Управление Ордынской империей осуществляется по принципам малого бизнеса. Ближайший наместник хана Берке — Менгу-Темир (добавим, племянник и наследник престола) выполняет любую необходимую по бизнесу работу, не свойственную столь высокому положению и статусу. Например, он может спокойно «сгонять» на Русь, чтобы собрать войска. Для Чингизида и наследника престола это не самая подходящая задача. Вполне естественно, что и Менгу-Темир, и важный человек на Руси, князь Борис, мечтают завладеть бизнесом — захватить престолы своих государств.

Авторы считают, что «монголо-татары в это время еще не строили городов, могли за сутки убрать свою «воинскую ставку», собраться и умчаться, оставив своих врагов-преследователей ни с чем. То есть в основном это юрты, над которыми должны были возвышаться всего две постройки — невысокий ханский дворец и строящаяся мечеть. Видимо, среди двенадцати консультантов, которые присутствовали в группе, не нашлось ни одного человека, который читал бы книгу Вадима Леонидовича Егорова «Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV веках», где исследователь специально анализирует уровень урбанизации в Орде. А главное, столица Орды Сарай появилась при старшем брате Берке — хане Бату (Батые): францисканец Рубрук, посетивший ставку хана в 1254 г., описывает «новый город, построенный Бату на Этилии». Но Рубрука «консультанты», видимо, тоже не читали. А вот строящаяся мечеть может быть признаком времени: восточные авторы отмечают, что Берке — правоверный мусульманин и активно проповедует среди своего народа ислам.

Особое место в «достоверной» атмосфере занимают половцы, которые в сериале ведут самостоятельную активную жизнь. Правда, Бату (Батый) специально совершил семилетний поход (1236—1242 годы), чтобы вытеснить или покорить половцев, и НИКАКОЙ политической или военной роли они в представленное в сериале время играть не могли: те половцы, которые попали в плен, были распределены среди владетельных улусов ордынских нойонов и включены в систему ордынского управления. Либо бежали на Русь (в Венгрию, Польшу, Византию), где постепенно растворились среди местного населения.

Получается, что и фэнтези в фильме очень уж сомнительное (никакого мифологического и сказочного мира там нет). По правде говоря, обозначение авторами жанра как фэнтези, прикрывающееся словами о любви, больше напоминает халтуру: «с эпохой нам разбираться неохота, но Орда нынче в тренде, Восток опять же, варвары, поэтому мы помедитируем на тему: как оно было в Орде, и состряпаем сериальчик. Авось схавает неискушенный пипл». Не «Игра престолов» (и даже не «Великолепный век»), конечно, но «зато про любовь».

Это авторы официально провозглашают: в центре внимания фильма любовь во всех ее проявлениях. Весьма показательно, что любовь преимущественно показана через женские персонажи сериала. Любовь в XIII столетии в вымышленной реальности, через призму женского взгляда — так, наверное, необходимо рассматривать основное информационно-источниковедческое поле фильма. Грубо говоря, взгляд сценариста, поддержанный продюсерами и утвержденный режиссером. То есть представление современных людей о роли мужчин и женщин в любви и обществе. Так каковы же эти роли?

Драма сильных женщин при слабых мужчинах

Женщина в современном мире рассматривается как вполне самостоятельная единица общества, которая стоит на одной ступени с мужчиной: учится, осваивает мужские профессии и завоевывает мир, используя свои гендерные преимущества. Все это мы ярко наблюдаем в вымышленном XIII столетии.

Так, героини сериала, княгини Радмила и Устинья, позволяют себе сидеть за одним столом с мужчинами, вступать в разговоры и дискуссии с ними, а также с чужими мужчинами — ханскими послами. Даже сцена приема ханских послов показывает роль женщины в обществе: княгиня Радмила показана на переднем плане, а князь Ярослав поодаль от нее. Опять же княгиня Устинья: не считается с мнением мужа, пререкается с ним и дерзит. Она мудра и рассудительна. Стремится играть роль в политике русских князей, хотя как для женщины и прежде всего жены князя в Средневековье это немыслимая роль: стать активным политическим деятелем княгиня могла в случае смерти мужа (например, Ольга), и то только до взросления сына.

Другой пример — простая деревенская девушка Настенька. Она мать двоих детей. Ее мужа угнали в Орду. Узнав о наборе в Орду русских воинов, она решается идти на чужбину, дабы отыскать мужа. Возможно, создатели сериала показывают, насколько сильным, волевым может быть характер русской женщины, который так ярко она проявляет сегодня. Насте эта воля не помешала (скорее помогла) оставить двоих детей. Однако в нашем современном представлении нет никакого подвига, тем более заслуживающего воспевания в художественном фильме, в оберегании домашнего очага, сохранении собственных детей, заботе о них, воспитании настоящих воинов, в будущем способных позаботиться о своей матери и государстве. Это не для современной женщины.

Женщина всегда одинакова: сильна, креативна и любвеобильна. И вынуждена справляться и за себя, и за детей, и за инфантильных мужичков. Фото marsme.ru



Еще один пример — наложница Наргиз, которая досталась в подарок князю Ярославу от Менгу-Темира. Она позволяет себе выпады в сторону князя, ведет себя невоспитанно и дерзко. Вообще нет ничего необычного и ненормального, безнравственного и аморального в том, что юная, вступающая в жизнь особа не гнушается соблазнить взрослого, ЖЕНАТОГО мужчину. Тем более что у него есть положение и средства — он князь. Такой «папик» XIII в. Оправданием может служить то, что она рабыня, ее передают на содержание от одного хозяина к другому — аналогичные истории тоже можно найти в современном мире.

Таким образом, образ женщины в сериале оказался очень ярким и соответствующим нашему времени. Действительно, перед нами женский сериал о любви — фэнтезийная мелодрама. Поэтому авторы показали зрителю то, что он хотел увидеть, по крайней мере, авторы к этому стремились. Женщина всегда одинакова: сильна, креативна и любвеобильна. И вынуждена справляться и за себя, и за детей, и за инфантильных мужичков, пасущихся где-то рядом.

Образ женщины в сериале оказывается центральным. А вот окружающие этот образ мужчины — фон для ее деятельности. Безвольный Ярослав, расчетливый Борис, ветреный Менгу-Темир. Их поступки неприглядны и сомнительны с точки зрения положительных оценок. По-настоящему «мужские» поступки, к примеру, совершает Устинья.

С первых серий уже видна картина происходящего. Русский князь (если герой является плодом фантазии, как утверждают создатели сериала, но собирательный образ все же присутствует), который поступился своей честью ради собственных интересов, выдав собственную жену ханскому посланнику, не может вызывать даже элементарного чувства симпатии к этому герою сериала. В общем-то, образ мужчины в сериале не очень-то пригляден.

Напомним, это расхожий образ современного мужчины. Правда, надо подчеркнуть, исходя из главной цели фильма (рассказать про любовь), что все мужчины в сериале не лишены права и возможности любить.

Сериал о современном обществе, а не о Средневековье

Такой, причудливо переплетенный из разных эпох, социальный мир предстает перед нашими глазами. Так и хочется процитировать Лермонтова: «Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой». Столь же лишено правдоподобия представление авторов о жизни в Орде и взаимодействии русских и ордынцев в данное время. Вздорно поведение персонажей, попавших из нашего времени в темное Средневековье.

Оправдывают авторы это все тем же: что фильм — фантазия, художественный вымысел. Напомним, что художественный вымысел — это средство создания художественных образов, основанный на жизненном опыте писателя. Писатель действительно изображает не то, что случилось на самом деле, а то, что могло бы случиться. Это-то и выдает представления авторов сериала о Руси и Орде в XIII в.

Предполагаем, что режиссер фильма честно назвал свое произведение фантасмагорий, отдавая себе отчет в том, что фантасмагория — это причудливое, бредовое видение. В общем-то, если это так, то сериал, вышедший на экраны, — явное неуважение к зрителю (фактически глумление) и нецелевое использование средств.

Таким образом, сериал, вышедший на экраны весной 2018 г., несет массу любопытнейшей информации о современной кино- и телеиндустрии, целях и задачах режиссеров и продюсеров, о профессионализме съемочной группы, а главное — о современных представлениях о современном же обществе, об образе кочевников-ордынцев в современном массовом сознании. Все это ценнейший источник о нас с вами. И повод задуматься – о любви, о мужчине и женщине, о Родине и Боге, о семье и власти, о деле и развлечениях в СОВРЕМЕННОМ обществе. Задуматься о нас с вами.

В конце хотелось бы обратить внимание общественности и потенциальных продюсеров, сценаристов и режиссеров: в пласте российской культуры есть замечательные литературные произведения на тему русско-ордынских отношений, экранизация которых стала бы не только честью и славой современного кинематографа, но и была бы весьма интересной и увлекательной демонстрацией человеческих отношений (любви, дружбы, в том числе межнациональной). К таким работам принадлежит цикл «Русь и Орда» писателя-эмигранта Михаила Дмитриевича Каратеева: «Ярлык великого хана» (1958); «Карач-Мурза (Тверь против Москвы)» (1962); «Богатыри проснулись» (1963); «Железный хромец» (1967); «Возвращение» (1967). Или 10 романов Дмитрия Михайловича Балашова из цикла «Государи московские».

А обращение к специалистам-историкам представит широчайший круг сюжетов для интереснейших боевиков, исторических детективов и любовных сериалов — широчайшее поле для сценаристов. Дело за малым — за профессионализмом.