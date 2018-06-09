Перезагрузка Дома Дротоевского: «Надеемся, рабочие теплый контур закроют и пойдут внутрь»

В старинном особняке Казани возобновили реставрационные работы, сдать фасад обещают к ЧМ

Фото: Олег Тихонов

В Казани в эти дни приступили к фасадным работам по Дому Дротоевского на Карла Маркса, 56. Здание постройки 1837 года планировали сдать в конце 2015 года, но, как пояснила помощник президента РТ Олеся Балтусова, процесс затянулся по ряду причин. В чем сложности реставрации и какие детали удалось сохранить в облике деревянно-каменного дома, объекта культурного наследия, — подробнее в материале «Реального времени».

Фасад Дома Дротоевского восстановят к ЧМ

Примечательный для многих казанцев старинный особняк в центре города, на Карла Маркса, 56, объект культурного наследия — Дом Дротоевского в эти дни подал первые признаки жизни. К радости горожан на строительных лесах вокруг здания появились рабочие.

— За неделю должны закончить?! — удивились пользователи Kazan Nostalgique, сообщества небезразличных к наследию города граждан.

— Обшить здание — это ерунда, вот воссоздать утраченные деревянные резные детали… — переживают другие.

Помощник президента Олеся Балтусова подтвердила, что фасадные работы должны завершить аккурат к началу главного спортивного события этого лета в Казани: «Да, все правильно, к чемпионату». Реставрация объекта, по ее словам, затянулась по ряду причин. Напомним, дом планировали сдать еще в конце 2015 года, а занять его помещения должны были ученики детской архитектурно-дизайнерской школы «Дашка» — именно ей обещали передать объект.

Олеся Балтусова подтвердила, что фасадные работы должны завершить аккурат к началу главного спортивного события этого лета в Казани. Фото Олега Тихонова

— У заказчика сменилось видение по функциям здания, и проектная группа выполняла восемь вариантов приспособления: то под школу, то под жилой дом, то под офис — никак не могли определить. И так и не решено пока, на самом деле, — рассказала «Реальному времени» Олеся Балтусова.

Инвестором реставрационных работ выступает Госжилфонд при президенте РТ. Объект культурного наследия находится на его балансе.

«Резные детали частично удалось сохранить»

На сегодня с Дома Дротоевского уже сняли прикрывающий его баннер. Сквозь зеленую строительную сетку видно, как рабочие, стоя на лесах, обшивают досками фасад здания: и со стороны Гоголя, и со стороны Карла Маркса. Первый этаж строения каменный, второй — деревянный. Обшивка бревенчатого сруба второго этажа идет и со двора.

— Сейчас хотя бы по фасаду хотят завершить работу — закрыть контур здания, чтобы ему ничего не угрожало. Деревянные резные детали частично удалось сохранить, хотя они были в очень плохом состоянии. Некоторые части реставраторы вытащили, но главный орнамент, который шел по фасаду, будет воссоздан — эта работа как раз в процессе.

Внутри здания, по словам Балтусовой, уже проведены противоаварийные работы, в том числе по укреплению конструкций. Помещения вычищены и подготовлены под реставрацию. «Сейчас внутри там ничего плачевного уже нет. Очень надеемся, что рабочие теплый контур закроют и пойдут внутрь. Но для этого должны с функцией определиться, а функции пока нет», — добавила помощник президента.

В работы по Дому Дротоевского инвестор, по словам Балтусовой, уже вложил 40 млн рублей. Однако общий объем инвестиций пока оценить трудно: «Рабочего проектирования еще не было, ждем определения функции».





В работы по Дому Дротоевского инвестор, по словам Балтусовой, уже вложил 40 млн рублей. Фото Олега Тихонова



От помещика Дротоевского до купца Молоткова

Двухэтажный полукаменный особняк называют самобытным памятником эпохи классицизма в стиле ампир. Здание было построено в 1837 году по проекту архитектора Ф.И. Петонди. Кирпичный пристрой со стороны ул. Гоголя соорудили спустя 23 года по проекту другого зодчего — И.П. Бессонова. Сначала домом владел казанский помещик Я.Г. Дротоевский, с 1870-х годов — его дочь, с 1880-х — купец Я.П. Криваксин, с 1892 года — жена фабриканта-швейцарца С.К. Рам, с 1903 года — купец, чайный торговец О.Я. Молотков. Верхний этаж традиционно занимали хозяева, нижний — слуги. Изначально вся усадьба Дротоевского занимала целый квартал. По документам был предусмотрен одноэтажный флигель, но судя по всему, он так и остался в проекте. Зато сохранился более поздний флигель из красного кирпича.

В наши дни здание долгое время пустовало. Забитые окна первого этажа использовали как место расклейки афиш и рекламных объявлений. В марте 2013 года дом взяла на свой баланс мэрия, передав его инвестору — ГЖФ. Особняк обтянули баннером и приступили к реставрации. Завершить работу по паспорту объекта планировалось через два года, но не вышло. На тот момент архитектор-реставратор Борис Лурье давал положительную оценку состоянию деревянных конструкций. В строении провели исторические и инженерные изыскания. Последний раз сроком сдачи объекта называли лето 2017 года. «Реальное время» направило запрос в Госжилфонд с просьбой уточнить новые данные, на момент публикации ответ не поступил.

1 / 9 1980 год valera-1458.livejournal.com

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2018 год Олег Тихонов

2018 год Олег Тихонов

2018 год Олег Тихонов

2018 год Олег Тихонов