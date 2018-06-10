Видео недели: «Дядя Вова, мы с тобой», провал в «Пятерочке» и «мухоморы» от сурового экс-мэра Тагила

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Премьер подтер за собой

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на входе в парламент пролил на пол кофе, но не стал прибегать к помощи уборщицы. Вместо этого политик взял в руки швабру и сам вытер за собой лужу. Совпадение или нет, но весь процесс был запечатлен на видео.

Мастер-класс от Владимира Путина



Владимир Путин пообщался с австрийским журналистом Армином Вольфом и в ходе беседы преподал ему уроки интервьюирования. Заодно на примере Крыма и Косово он объяснил журналисту тонкости международного права.





Страшное ДТП в Москве с участием водителя из Татарстана



Страшную аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения в Москве на 42-м километре Каширского шоссе: две машины — FAW и Peugeot столкнулись на перекрестке, после чего авто французского производства, не сбавляя скорости, сбило трех подростков, которые стояли на тротуаре. Все они получили переломы.

По данным «Московского комсомольца», за рулем Peugeot была 23-летняя девушка из Татарстана.

Гай Ричи «перепутал» Россию с Украиной

Режиссер Гай Ричи снял рекламный ролик, посвященный стартующему на следующей неделе чемпионату мира по футболу. Но вот незадача — видео снималось в Киеве. Место съемки выдают наклейки на украинском языке, логотип местного производителя молока и другие детали, попавшие в кадр.

Овечкин с Орловым и Кузнецовым взяли Кубок Стэнли



Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. Без российских хоккеистов тут бы дело не сладилось. Капитан команды Александр Овечкин, который шел к этой победе 13 лет, пообещал привезти кубок в Россию. Бок о бок с ним к успеху шли еще два российских хоккеиста — Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов.

«Мухоморы, что ли, пьете?»



Экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов, временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области, ведет дела по-уральски серьезно и строго. Он очень жестко отчитал региональное правительство за проблемы с бюджетом. Судя по реакции, местные чиновники не привыкли, когда с них так спрашивают.

«Я вам 2 дня назад задание давал, почему не сделали? Я восхищен, у вас чувство страха отсутствует полностью. Мухоморы, что ли, пьете, отваром? Чувство страха, как у викинга», — отчитывал членов правительства их новый начальник.

Вопросов у Носова, между тем, оказалось очень много. Среди них — нехватка лекарств, плохие дороги, угроза срыва отопительного сезона в 2018 году. Ответить на его критику подчиненные не смогли.

«Дядя Вова, мы с тобой»



В этой подборке видео с бабушками из «отрядов Путина» не будет, но конкуренцию им легко составит другая запись, которая также не обошла стороной президента России. На этот раз отличился детский сад в Нижневартовске, где на отчетном концерте 4-5-летние воспитанники вокальной группы спели песню «Дядя Вова, мы с тобой», поведав слушателям, что пойдут за «дядю» в последний бой. Родителей подобный репертуар возмутил.

«Пятерочка» осталась без потолка



Как строим, так и рушится. В Казани на улице Дежнева в жилом доме обвалился потолок и упали витрины в «Пятерочке».

Мотопогоня в Екатеринбурге



В Екатеринбурге аварией закончилась погоня инспектора ГИБДД на мотоцикле за байкером. Первый не смог проехать между иномарками и взлетел на воздух. Его госпитализировали с сотрясением мозга и другими травмами. Байкер скрылся с места происшествия.

Полицейский в помощь



Полиция китайского города Мяньян опубликовала видеоролик, в котором их коллега переносит на себе пожилого мужчину, не успевшего перейти магистраль на «зеленый». Полицейский подошел к нему и сначала что-то спросил — видимо, разрешения его перенести. После этого он взвалил дедушку с двумя тростями на себя и перешел на другую сторону дороги.