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В Казани в жилом доме провалилась «Пятерочка»

09:48, 06.06.2018
В Казани в жилом доме провалилась «Пятерочка»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На улице Дежнева в Казани в жилом доме провалилась «Пятерочка». Сработала пожарная тревога. На видео видно, что обвалился потолок и упали витрины.

Напомним, вчера утром в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Возгорание смогли потушить лишь ближе к 16 часам по московскому времени. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Власти Казани сообщили, что окажут поддержку пострадавшим предпринимателям.

Происшествия
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