В Казани в жилом доме провалилась «Пятерочка»

На улице Дежнева в Казани в жилом доме провалилась «Пятерочка». Сработала пожарная тревога. На видео видно, что обвалился потолок и упали витрины.

Напомним, вчера утром в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Возгорание смогли потушить лишь ближе к 16 часам по московскому времени. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Власти Казани сообщили, что окажут поддержку пострадавшим предпринимателям.