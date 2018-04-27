Инфраструктура Саранска к ЧМ-2018 должна быть полностью готова к 16 мая

Вся инфраструктура Саранска и «Мордовии Арены», построенной к чемпионату мира по футболу — 2018, должна быть готова к 16 мая. Об этом сообщил глава республики Владимир Волков.

В этот день пройдет матч между «Мордовией» и «Урал-Приволжье». Он, как сообщает официальный портал республики, станет генеральной репетицией предстоящего ЧМ-2018.

«Мы должны в полной мере протестировать все, что относится к чемпионату, на практике отработать готовность всех служб, ответственных за проведение турнира. Третий тестовый матч должен показать стопроцентную готовность Саранска принимать соревнования», — сказал Волков.

Напомним, что в начале апреля стадион «Мордовия Арена» в Саранске получил разрешение на ввод в эксплуатацию.