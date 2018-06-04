«Конструктор» Семака: что новый тренер «Зенита» сделает с багажом Манчини

Как самый талантливый российский тренер играл в Уфе и с чем столкнется в «Зените»

Фото: Максим Платонов

Сергей Семак ушел на повышение в «Зенит», где, учитывая его квалификацию и характер, не должен потеряться. «Уфа» при нем совершила качественный скачок, который принес ей путевку в Лигу Европы и узнаваемый стиль игры. Что же такого сделал в столице Башкирии молодой специалист с точки зрения тактики и как его встретит «Зенит» — об этом в колонке, написанной для «Реального времени», размышляет популярный футбольный блогер-тактик Алик Магизов.

Багаж Гончаренко как основа игры

Победное «молодцы» на весь стадион, овации болельщиков и общая благодарность — таким было окончание минувшего сезона. Сергей Богданович Семак за полтора года создал в Уфе конкурентоспособную команду, с которой теперь будут считаться все остальные клубы. Стабильность — признак мастерства, а стабильность в прогрессе — признак того, что в клубе абсолютно все делается правильно.

К появлению Семака в Уфе поначалу отнеслись скептически: болельщики не понимали, сможет ли он продолжить путь Гончаренко и удержать команду на плав, или же откатится вместе с ней в нижнюю часть таблицы, к «заводским» настройкам. К счастью, новый тренер оказался не промах (опыт, перенятый у Спаллетти и Бердыева, дает о себе знать.) и смог правильно воспользоваться решениями Гончаренко: во-первых, он не стал ломать выстроенную оборону, которая четко выполняла свой алгоритм действий; во-вторых, он занялся решением настоящей проблемы — то есть атакой.

Прошедшая весна лучше всего демонстрирует, чего хотел добиться тренер. Если раньше основой билд-апа (перехода в атаку) служили лонг-боллы Беленова в сторону атакующей группы и последующие подборы, то после зимних сборов команда стала играть более комбинационно. Одной из причин улучшения качества футбола «Уфы» стал переход со схемы 3-5-2 на 3-4-3, вызванный отсутствием опорника и проблемами с балансом игры. В итоге мяч стал лучше циркулировать в центре поля, а игроки стали лучше открываться. Но при этом не сказать, что команда играла только центром. Фланги по-прежнему были основной силой, откуда в штрафную делались кроссы.

Игра «Уфы» стала строиться на заученных комбинациях (квадраты, треугольники), которые разыгрывались на фланге с целью продвижения мяча или освобождения пространства для Живоглядова. Билд-ап все больше походил на отлаженный до автоматизма механизм. Теперь команда все чаще играла низом в короткий и средний пас. Длинные передачи не пропали, но стали дозированными: либо по-прежнему в борьбу, либо в свободное пространство для рывка.

Еще одна «фишка», которой занялся Сергей Богданович, — прессинг. Мнение, что «Уфа» — команда-«автобус», ложное. Метрика PPDA показывает, насколько команда активно прессингует. Согласно ей, «Уфа» в этом сезоне занимает седьмую строчку, почти не отставая от лидеров.

Итак, остановимся на деталях, которые доказывают, что Семак крут:

По ходу некоторых матчей тренеру приходилось вносить коррективы, и он с этим прекрасно справлялся. Свежий пример — весенняя встреча с казанским «Рубином». Хозяева весь первый тайм нагружали зону Никитина, забрасывая ему за спину мяч на Азмуна. Семак обратил внимание на эту проблему, и после перерыва вместо терявшегося Никитина вышел играть Тумасян. КББ пришлось отступить от своего плана.

Иван Пауревич — игрок опорной зоны, но у Семака он получил более гибридную роль и подключался в штрафную вторым темпом/играл на одной линии с Игбуном. Матч с «Краснодаром» — яркий пример подключений Ивана во время кроссов. Игроки группы атаки расчищали пространство в штрафной и создавали выгодные условия для завершения момента хорвату. Это не только дополнительная опция в атаке, но и отличный способ набирать очки по ходу сезона (матч в Краснодаре был выигран за счет единственного гола).





В середине февраля был куплен румын Неделчару, который круто влился в мясорубку РФПЛ. Появление на поле Табидзе и Неделчару говорило о том, что Сергей Семак хочет лучше контролировать мяч. Оба обладают очень хорошим первым пасом и могут проходить первую линию прессинга за счет своего дриблинга, что несомненно полезно для атакующих действий команды. Игравшие на этих позициях Никитин и Аликин, скорее, защитники старой формации, которые играют надежнее, но при этом не могут вносить такой же вклад в атаку, как два легионера.

Новое испытание в Санкт-Петербурге

Безусловно, и клуб, и тренер за все проведенное вместе время заметно прогрессировали и доказали свою состоятельность. Сергей Семак вывел команду в Лигу Европы и, кажется, добился всех целей, которые можно было ставить перед собой в Уфе. За счет кропотливой работы тренерского штаба клуб из Башкирии закрепился в статусе грозного середняка и обрел узнаваемый стиль.

Теперь Семака ждет работа в «Зените», где ему придется столкнуться с проблемами другого уровня. Талантливому российскому специалисту достается разобранный клуб с перебором игроков, многие из которых вернутся из аренд. Еще одной головной болью для него станет уход итальянского защитника Кришито, а это уже минус в созидательном плане. Доминико выполнял колоссальную работу по продвижению мяча и поучаствовал в 30% голов «Зенита» в этом сезоне. Равноценной замены ему в ростере пока нет, но есть Жирков, который (несмотря на возраст) всегда стабилен, и Набиуллин, которому точно есть куда еще расти.

При этом однозначно можно отметить совсем другой уровень исполнителей в питерском клубе. Если в Уфе кадры подбирались, исходя из соображений финансовой экономии, и был некий «потолок» (например, не смогли позволить себе Артема Дзюбу зимой), то в «Зените» картина иная.

Скорее всего, Сергей Богданович не откажется и от ноу-хау, которые приносили очки в башкирском клубе. Это и использование Пауревича вторым темпом, и Сысуева — для освобождения пространства под рывки — только уже, разумеется, в проекции на питерский клуб. Именно такие мелкие детали, собираясь воедино, образуют механизм, способный ответить на любое развитие событий в матче.

Небольшим бонусом после себя Манчини оставил крепкую оборону. В атаку мяч продвигался с трудом, а вот игра в защите питерцам удавалась — по допущенным Xg (ожидаемые голы) «Зенит» занимал первое место. То есть теоретически у Семака в наличии одна из лучших оборон в РФПЛ, что при Манчини нивелировалось плохим билд-апом. Будет интересно посмотреть, что со всем этим «багажом» сделает Сергей Богданович.