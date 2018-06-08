Генплан Казани с точки зрения транспорта: что-то пошло не так с метро и трамваем

Надо развивать инфраструктуру, а не уповать на сервисы

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе в Казани стартовали слушания по проекту нового генерального плана города. Сами планы были выложены в интернете задолго до этого — и сразу вызвали массу вопросов у интересующихся транспортным планированием. Теперь нам удалось выслушать развернутую аргументацию от авторов проекта и составить окончательное мнение о новом генплане. Оно таково: документ явно нуждается в доработке. Известный блогер и активист общественного движения «Казанцы за общественный транспорт» Тимур Ямашев в авторской колонке для «Реального времени» объясняет почему.

Казанцам предлагают то, что уже осудили во всем развитом мире

Начну с главного. Никакого существенного развития инфраструктуры для общественного транспорта даже не планируется. Как уже было известно, авторы генплана полностью отказались от метростроя в Казани. Новые трамваи — только в «Салават купере». Городское же ядро Казани оставили без нового скоростного транспорта. В генплане прямо так и написано: «Целью территориального планирования городского округа Казань в части транспортной инфраструктуры является повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры и качества передвижений населения для обеспечения устойчивого развития».

То есть нам предлагают сосредоточиться на качестве старой инфраструктуры вместо строительства новой. Но этот подход очень опасен, о чем не устают предупреждать почти все компетентные организации в мире. В последнее время в связи с развитием сетевых технологий и «уберизацией» возникла иллюзия, что с этими инновациями можно решить все транспортные проблемы. Нельзя, пишет в своей публикации ассоциация планировщиков Сан-Франциско SPUR. Суть ее заключается в том, что новые сервисы — это, конечно, очень интересно и полезно, но нельзя сервисами заменять инфраструктуру. Американцам вторит и правительство Нидерландов, которое сейчас на уровне Евросоюза хочет закрепить вторичную роль идеологии MAAS (mobility as a servise, мобильность как сервис) относительно инфраструктурных проектов. Международный институт устойчивого развития не устает повторять — инфраструктура и только инфраструктура является основой развития и улучшения качества жизни. И только авторы казанского генплана предлагают заменить сервисом строительство инфраструктуры. Таким образом, получается, что казанцам предлагают то, что уже осудили во всем развитом мире.

Транспортный дьявол в деталях

О слабой проработке транспортной части генплана говорят и его отдельные детали.

Взять, к примеру, потенциальные коридоры для метро, которые все-таки оставляют. В своей презентации разработчики прямо нам показывают: самая высокая плотность населения — в Ново-Савиновском районе, больше всего рабочих мест — в центре города, самые загруженные дороги — мосты через Казанку. Какой вывод напрашивается у любого здравомыслящего человека? Очевидно, нужно добавить эффективного транспорта между центром и «Кварталами». На эту роль идеально подходила бы линия метро, так называемый «Савиновский радиус». Но даже на потенциальных коридорах метро такую возможность не нарисовали — как видно, отсутствует прямая линия между улицами Адоратского и Вишневского:





Еще один «прокол» — это трассировка скоростного трамвая в «Салават купере». Вот как его предлагают строить:

Для наглядности я нанес эту линию на снимок существующей застройки:

Как видно, линию почему-то не довели до всех микрорайонов. Уже сейчас в «Салават купере» и «Радужном» проживают тысячи людей, и они даже в будущем должны будут идти два километра до трамвая, линию которого якобы построили для их удобства. Неясно, что помешало проектировщикам, ведь сейчас на месте будущей линии чистое поле.

Таким образом, можно заключить, что проект генплана нужно существенно дорабатывать. Сейчас нам предлагают устаревшие идеи, да еще с очень плохой фактической проработкой.