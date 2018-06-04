«Беспилотная система более предсказуема и безопасна, нежели техника, управляемая человеком»

Глава Cognitive Technologies о будущем сельского хозяйства, искусственных мозгах вместо трактористов и беспилотниках на наших полях

Фото: фотобанк ПМЭФ

Российская компания Cognitive Technologies, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта для беспилотных ТС, создала систему Агродроид C2-A2, превращающую любую сельхозтехнику в беспилотник. «Реальное время» побеседовало с главой компании, экспертом в области систем автономного вождения Ольгой Усковой, которая подробно рассказала о новой разработке, а также о том, почему искусственный мозг надежнее тракториста, в чем сходство Агродроида с R2-D2 из «Звездных войн» и будет ли система тестироваться на полях Татарстана.

«Основная задача — обеспечить автономное движение без участия человека»



— Ольга Анатольевна, не могли бы вы объяснить нашему читателю, что из себя представляет Агродроид и чем он отличается от существующих решений?

— Все существующие сейчас роботизированные сельскохозяйственные решения базируются на GPS и техническом зрении. Несомненно, это позволяет обрабатывать поле, однако это не дает необходимый уровень безопасности. Если вы хотите, чтобы техника точно не задавила человека, уснувшего во ржи, или детей, играющих в поле, то вам придется дополнительно снабдить ее серьезным обвесом поддатчиков, что резко увеличивает ваши затраты.

Если говорить о нашем решении, то впервые на компактном вычислителе NVIDIA Jetson TX2 была реализована нейронная сеть — фактически, это искусственный мозг. На Агродроиде работает одна камера, он не нуждается ни в радарах, ни в «лидарах», поэтому финальная стоимость устройства составляет 3 тыс. долларов.

Еще один важный момент — система сделана по принципу кредла. Здесь напрашивается аналогия с R2-D2: если вы смотрели «Звездные войны», то помните этого дроида, который целый день ездил на колесиках, а потом, когда им надо было перелетать с планеты на планету, его подключали к разъему любого космического судна, и он встраивался в систему управления кораблем. Здесь такая же ситуация — C2-A2 можно снять, к примеру, с трактора и переставить его на сеялку, поливалку и так далее. Эта система еще не была реализована нигде в мире, хотя это очень удобно — особенно для небольших хозяйств.

«Здесь такая же ситуация — C2-A2 можно снять, к примеру, с трактора и переставить его на сеялку, поливалку и так далее. Эта система еще не была реализована нигде в мире». Фото facebook.com



— Какие возможности она открывает перед сельским хозяйством? И на кого рассчитана ваша разработка в большей степени — на небольшие хозяйства или наоборот?

— Мы разрабатывали Агродроид и для тех, и для других. Год назад мы начали поставлять решение для комбайнов — огромную систему со сложным функционалом и непростыми настройками. Плюс, сам комбайн стоит достаточно дорого, поэтому для среднего хозяйства вся эта история оказывалась неподъемной. Вместе с тем, мы имеем достаточно обширный рынок тракторов (в мире насчитывается порядка 30 млн тракторов, используемых в сельскохозяйственных работах), стоимость которых заметно ниже, благодаря чему они закупаются фермерами самостоятельно. Но в случае с новым продуктом нам все равно — комбайн это, трактор или какая-то другая техника. Основная задача — обеспечить автономное движение без участия человека.

«Скорее, тракторист напьется и будет гонять на тракторе по двору, чем кто-то выведет систему из строя»

— Вообще насколько широко беспилотные решения сейчас используются в российском сельском хозяйстве?

— Сейчас мы заканчиваем экспериментальный процесс в татарстанском «Союз-Агро» и все — больше примеров я не знаю. Вообще, мы рады организовать поставки своих решений. Если говорить о новом устройстве, то мы как раз собираем лист заказов — несколько регионов уже сделали предзаказ.

— Если по нашим полям начнет кататься исключительно беспилотная техника, то как быть комбайнерам, трактористам? Куда им деваться? И не ждать ли нам повторения сюжета из «Ну, погоди!» со взбесившимся трактором, гоняющим по двору?

— Начну со второго вопроса, поскольку он простой. Скорее, напьется тракторист и будет гонять на взбесившемся тракторе по двору, чем кто-то взломает систему и выведет ее из строя. Это дорогая и сложная система, которая реализована оффлайн — она не общается с облаком. В нее очень трудно внедриться. Конечно, в мире нет ничего невозможного, но хакнуть ее будет крайне тяжело. Гораздо проще напоить человека, посадить за руль и запустить (что мы, к сожалению, и видим в большинстве печальных случаев). В данном контексте беспилотная система более предсказуема и безопасна, нежели техника, управляемая человеком.

«Скорее, напьется тракторист и будет гонять на взбесившемся тракторе по двору, чем кто-то взломает систему и выведет ее из строя. Это дорогая и сложная система, которая реализована оффлайн — она не общается с облаком». Фото facebook.com





То, что касается изменения структуры рабочей силы на селе — это довольно болезненный вопрос. Но это все равно произойдет, так как все будут стремиться к оптимизации прибыли в соответствии с конкурентными ценами. Если в какой-то момент зерно из другой страны начнет стоить дешевле, потому что они оптимизировали свои затраты на обработку, то покупать будут их зерно, а не наше. Поэтому сам путь является необратимым. Вариантов нет.

А то, что у нас на селе стоит очередь из трактористов — это чушь. На деле у нас имеется серьезная нехватка квалифицированных кадров, из которой вытекает серьезный шантаж со стороны тех, кто уже работает. В России очень много земли, и ее, наконец, начали раздавать на руки, однако для того, чтобы человек смог почувствовать себя фермером, ему нужна инфраструктура. Чем дешевле и эффективнее она будет, тем больше будет хозяйств среднего и малого назначения. В данном контексте, беспилотники — это путь. Человеку не надо никого нанимать, и он может один со своей семьей обработать хозяйство среднего размера.

— Сообщалось, что вы планируете провести промышленные испытания C2-A2 этим летом в России и Бразилии. Если говорить про РФ, то на каких площадках?

— Это Ростовская область. Это выбор нашего «железного» партнера — сделать заявку должно именно хозяйство. Мы видим, что заказ C2-A2 уже сделала Новая Зеландия, Аргентина, Бразилия, также ведутся переговоры с канадцами — все они обязательно приедут смотреть, и ситуация сейчас складывается таким образом, что люди поедут за этим в Ростов.

Я хочу сказать, что это не политический вопрос. Это вопрос денег. Тот, кто считает деньги, тот, кого интересует эффективность и доход на душу населения, тот, кто хочет развивать у себя спектр, а не выпрашивать бюджеты, тот, кто хочет сделать свое хозяйство действительно доходным — очень быстро реагирует на инновации. В сельском хозяйстве все считается очень просто. Человек, который стоит на земле, точно знает, какая у него норма прибыльности, какова потеря урожая от субъективного фактора (тракторист не вышел на работу, запил, пропустил время для обработки поля), сколько он теряет в год на воровстве (а это достаточно серьезный процент убытков).

«Тот, кто считает деньги, тот, кого интересует эффективность и доход на душу населения, тот, кто хочет развивать у себя спектр, а не выпрашивать бюджеты, тот, кто хочет сделать свое хозяйство действительно доходным — очень быстро реагирует на инновации». Фото facebook.com





Все это подробно изучалось нами, когда мы запускали эту линию. Мы очень плотно работали с Сельхозакадемией, с отдельно взятыми фермерами. Нам также очень помог «Союз-Агро» — это одно из передовых хозяйств. Вообще, работать с такими хозяйствами интересно, потому что их, как правило, возглавляют неравнодушные руководители, которые стремятся выстроить правильную инновационную модель. «Союз-Агро» — отличное хозяйство, и оно вполне может быть премиальной площадкой, на которую будут приезжать иностранцы, чтобы перенимать опыт.