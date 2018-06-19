Берут все больше, отдают все меньше: татарстанский бизнес погряз в долгах банкам

Ситуация с кредитованием юрлиц в l квартале 2018 года

Первый квартал 2018 года прошел под знаком массового кредитования юридических лиц: сумма взятых кредитов выросла более чем на четверть. Задолженность при этом выросла несильно, но вот ситуация с «просрочкой» пугающая: здесь зафиксирован рост почти в полтора раза по сравнению с первым кварталом прошлого года. На этом фоне особняком стоят представители МСБ: они гораздо аккуратнее с кредитами — почти не увеличивают ни объемы кредитования, ни размеры просроченной задолженности.

Кредиты набрали, отдавать не торопятся

По данным аналитической службы «Реального времени», за 3 месяца 2018 года татарстанские юридические лица-резиденты и индивидуальные предприниматели взяли кредитов на общую сумму 532,5 млрд рублей. Сумма эта довольно велика — за аналогичный период прошлого года она составила всего 414,7 млрд рублей; за год, таким образом, показатель вырос более чем на четверть. Хочется верить, что это связано с появлением уверенности в финансовом будущем, а не с отсутствием денег.

Заметно здесь, впрочем, что интерес этот — именно к рублевым кредитам: за год они увеличились еще больше — более чем на треть (с 396,6 до 529,7 млрд рублей). А вот кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах, соответственно, просели, причем очень значительно — с 18 до 2,8 млрд рублей. Впрочем, тут приходится говорить не о провале 2018 года, а скорее о неожиданном всплеске интереса к нерублевым кредитам в прошлом году: показатель текущего года почти не отличается от показателя 2016-го.

Что касается задолженности по кредитам, то она за год изменилась не так значительно. К 1 апреля 2018 года задолженность составила 748 млрд рублей — всего на 3% больше, чем на аналогичную дату 2017 года. Из этих денег около 75% — кредиты в рублях, показатель за год почти не изменился.

Гораздо тревожнее выглядит ситуация с просроченной задолженностью: за год она выросла почти в полтора раза — с 16,7 до 24,3 млрд рублей. В основном «просрочка» сформирована из рублевой задолженности (на нее приходится 98%) — непосредственно она выросла за год на 46% (с 16 до 23,7 млрд рублей), в то время как просроченная задолженность в иностранной валюте и драгоценных металлах увеличилась лишь на 2%, с 573 до 585 млн рублей.

Таким образом, в целом ситуация оптимизма не вселяет: татарстанские компании берут кредиты более активно, а вот выплачивать их получается далеко не всегда.

Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по состоянию Объем Задолженность Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах в том числе просроченная Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах 01.04.2018 532 572 529 746 2 826 748 009 561 817 186 192 24 272 23 687 585 01.04.2017 414 686 396 645 18 041 724 425 542 322 182 103 16 746 16 173 573 01.04.2016 219 720 216 929 2 791 826 392 631 632 194 760 24 505 20 204 4 301 01.04.2015 148 941 145 673 3 268 658 911 540 009 118 901 17 104 13 024 4 080 01.04.2014 159 976 153 269 6 707 570 282 487 751 82 531 19 026 15 195 3 831

В лидерах по закредитованности — обрабатывающие производства

Основная масса рублевых кредитов была получена компаниями, которые относятся к одной из наиболее крупных и значимых сфер — обрабатывающим производствам. Из общей татарстанской суммы кредитов в 530 млрд рублей около 75%, или 398 млрд, относилось именно к ним. За год показатель этой сферы вырос на 31% — чуть меньше, чем в среднем по всем компаниям. Годом ранее компании из этой сферы получили кредитов лишь на 303 млрд рублей.

В основном эта цифра связана с кредитами, полученными компаниями, занятыми производством кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов — у них кредитов на 339 млрд рублей с годовым ростом 39%. Другие отрасли обрабатывающих производств привлекали кредитов гораздо меньше — на втором месте оказалось производство пищевых продуктов и табака — 13,6 млрд рублей. Здесь показатель за год снизился на 8%.

Вторая по закредитованности отрасль после обрабатывающих производств — добыча полезных ископаемых. Здесь объем полученных за 3 месяца кредитов составил 22 млрд рублей. Этот показатель стал для отрасли рекордным — по сравнению с прошлым годом он вырос в 10 раз (в 2017 году в этой сфере получили кредитов лишь на 2,4 млрд рублей). Также велики цифры в сфере сельского хозяйства — 10,8 млрд рублей, годовой рост — на 44%.

Наиболее заметное падение — у предприятий, занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Тут показатель составил 1,95 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом — снижение на 47% (с 3,7 млрд рублей). Еще большее падение — у компаний, связанных с деятельностью воздушного транспорта (снижение с 651 млн до 10 млн рублей) и химическим производством (снижение с 3,2 до 1,4 млрд рублей). Рекордсменом роста же является сфера обработки древесины и производства изделий из дерева: рост — с 38 до 837 млн рублей.

Объем кредитов, предоставленных юрлицам РТ, за I кв. 2018 года

Объемы кредитования Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.04.2018 529 746 22 015 22 014 397 754 13 579 01.04.2017 396 645 2 443 2 416 303 086 14 761 01.04.2016 216 929 4 321 4 239 117 156 7 218 01.04.2015 145 673 2 058 2 058 55 947 2 392 01.04.2014 153 269 4 117 3 799 34 054 5 350

Что касается кредитов в иностранной валюте и в драгоценных металлах, то тут кредиты получали компании лишь из двух сфер. Крупнейшая из них — добыча полезных ископаемых, здесь были получены кредиты на 2,19 из 2,82 млрд рублей, в целом полученных компаниями в инвалюте. Еще 638 млн рублей были получены компаниями из отрасли обрабатывающих производств. 288 млн рублей из них пришлось на компании, занятые производством транспортных средств и оборудования, а 282 млн рублей – на занятые обработкой древесины и производством изделий из дерева.

Добытчики полезных ископаемых увеличили задолженность почти в два раза

Лидером по показателю задолженности как и по показателю объема полученных кредитов является сфера обрабатывающих производств. Компании, занятые в этой отрасли, на данный момент должны банкам 307 млрд рублей — около 55% от общей суммы долга татарстанских компаний. При среднем росте задолженности в 4% компании, занятые обрабатывающими производствами, увеличили показатель на 16%.

Крупнейшая из сфер в рамках обрабатывающих производств по закредитованности — производство транспортных средств и оборудования. Объем задолженности составляет здесь 110,8 млрд рублей — на 11% больше, чем годом ранее. Второе место — у производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов. Тут задолженность составляет 80,4 млрд рублей, причем за год она увеличилась в полтора раза. Третья по величине отрасль обрабатывающих производств — производство пищевых продуктов и табака, тут задолженность равна 64,6 млрд рублей, годовой рост — 11%. Наибольший рост закредитованности — у обработки древесины, с 621 млн до 2,8 млрд рублей.

Из сфер, не связанных с обрабатывающими производствами, довольно большая задолженность у предприятий, занимающихся торговлей — 57,6 млрд рублей, несмотря на снижение за год на 7%. Также большой показатель — у компаний, связанных с операциями с недвижимым имуществом и предоставлением услуг: здесь долг по Татарстану составляет 59 млрд рублей, но за год эта цифра довольно значительно снизилась — на 17%.

Крупнейший же рост зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых — по данным на начало апреля 2017 года долг компаний составил 8,2 млрд рублей, в то время как год назад показатель был на 79% меньше — всего 4,6 млрд рублей. Наиболее заметно снизили задолженность предприятия из сферы транспорта и связи: долг составляет 10,4 млрд рублей, год назад он был почти на треть больше — 14,7 млрд рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам РТ, за I кв. 2018 года

Задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.04.2018 561 817 8 221 8 185 307 091 64 607 01.04.2017 542 322 4 595 4 461 264 892 58 106 01.04.2016 631 632 6 031 5 895 232 013 50 489 01.04.2015 540 009 5 122 5 034 177 906 38 236 01.04.2014 487 751 5 950 5 219 157 615 49 837

Лидером по задолженности в иностранных валютах и драгоценных металлах также являются обрабатывающие производства; здесь она составляет 147 млн рублей, или 79% от задолженности всех компаний. При этом годовой рост оказался трехкратным — год назад показатель составлял 49 млн рублей. Причем в основном он обусловлен ростом в 19 тысяч раз задолженности предприятий химического производства — с 5 млн до 96 млрд рублей. Зато полностью избавились от долга в 93 млн рублей предприятия, связанные с добычей полезных ископаемых.

Химики и воздушный транспорт в долгах, которые не отдают

Как уже отмечалось, просроченная рублевая задолженность татарстанских предприятий за год выросла почти в полтора раза — с 16,2 до 23,7 млрд рублей, что является довольно серьезным «симптомом». Сейчас у «просрочки» — самый высокий показатель за «период наблюдений» (то есть с 2014 года), предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году — тогда показатель составил 20,2 млрд рублей.

Один из наиболее заметных показателей роста приходится на обрабатывающие производства — тут рост составил 2,5 раза, до 7,2 млрд рублей (почти треть всей «просрочки» татарстанских предприятий). Однако такой рост ничто по сравнению с показателем роста лишь у одной из отраслей обрабатывающих производств. Около половины из 7,2 млрд приходится на химическое производство — тут «просрочка» равна 3,5 млрд рублей, причем за год показатель вырос рекордно — в 56 раз.

Очень высокий показатель роста, кроме того, у сферы деятельности воздушного транспорта — с 13 до 559 млн рублей, то есть в 43 раза. Большой рост также у сферы производства пищевых продуктов и табака — примерно в семь раз, со 190 млн до 1,3 млрд рублей.

Просроченная задолженность по кредитам юрлиц РТ за I кв. 2018 года

Просроченная задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.04.2018 23 687 8 0 7 195 1 318 01.04.2017 16 173 21 0 2 848 190 01.04.2016 20 204 17 1 3 422 355 01.04.2015 13 024 611 3 3 181 1 253 01.04.2014 15 195 163 118 7 631 6 929

Просроченная задолженность в валюте и драгметаллах составляет всего 585 млн рублей. Рост за год составил всего 2%, причем вся она приходится на предприятия лишь двух сфер — производство прочих неметаллических минеральных продуктов (485 млн рублей) и торговлю (100 млн рублей).

Малый и средний бизнес как образцы адекватной кредитной политики

А вот представители малого и среднего бизнеса в этом году берут кредиты примерно так же, как годом ранее. По всему сегменту МСБ за первые 3 месяца 2018 года в Татарстане было взято кредитов на 47,8 млрд рублей — это на 4% больше, чем в прошлом году, и лишь немногим меньше, чем в апреле 2014 года — тогда было взято кредитов на 56,9 млрд рублей, после чего произошел резкий обвал до 38,7 млрд рублей. Среди индивидуальных предпринимателей рост более заметен, но и тут он не так показателен, как среди всех юридических лиц в целом. Кредитов было взято на 2,4 млрд рублей, на 18% больше, чем годом ранее. В иностранной валюте представители МСБ взяли кредитов лишь на 68 млн рублей — в первых кварталах 2017 и 2016 года таких кредитов не было взято вовсе.

Объем кредитов, предоставленных МСБ РТ, за I кв. 2018 года

Объем предоставленных кредитов в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям 01.04.2018 47 792 2 427 68 0 47 859 01.04.2017 45 747 2 057 0 0 45 747 01.04.2016 43 983 1 997 0 0 43 983 01.04.2015 38 699 1 464 7 0 38 706 01.04.2014 56 854 4 354 3 0 56 857

С задолженностью ситуация в сфере МСБ также не так показательна, как в случае со всеми юридическими лицами в целом. За год рублевая задолженность выросла на 4% — со 108,8 до 113,7 млрд рублей, среди индивидуальных предпринимателей — на 8%, с 8,3 до 9 млрд рублей. Просроченная задолженность изменилась еще меньше — на 2%, с 6,3 до 6,5 млрд рублей, а среди индивидуальных предпринимателей она даже значительно снизилась — с 1,17 млрд до 584 млн рублей.

Задолженность по кредитам МСБ РТ за I кв. 2018 года

Задолженность по состоянию на в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей 01.04.2018 113 704 8 973 184 0 113 888 01.04.2017 108 827 8 311 121 0 108 948 01.04.2016 149 464 12 283 15 144 0 164 608 01.04.2015 145 778 15 922 727 0 146 505 01.04.2014 145 540 18 548 493 357 146 033