Берут все больше, отдают все меньше: татарстанский бизнес погряз в долгах банкам
Ситуация с кредитованием юрлиц в l квартале 2018 года
Первый квартал 2018 года прошел под знаком массового кредитования юридических лиц: сумма взятых кредитов выросла более чем на четверть. Задолженность при этом выросла несильно, но вот ситуация с «просрочкой» пугающая: здесь зафиксирован рост почти в полтора раза по сравнению с первым кварталом прошлого года. На этом фоне особняком стоят представители МСБ: они гораздо аккуратнее с кредитами — почти не увеличивают ни объемы кредитования, ни размеры просроченной задолженности.
Кредиты набрали, отдавать не торопятся
По данным аналитической службы «Реального времени», за 3 месяца 2018 года татарстанские юридические лица-резиденты и индивидуальные предприниматели взяли кредитов на общую сумму 532,5 млрд рублей. Сумма эта довольно велика — за аналогичный период прошлого года она составила всего 414,7 млрд рублей; за год, таким образом, показатель вырос более чем на четверть. Хочется верить, что это связано с появлением уверенности в финансовом будущем, а не с отсутствием денег.
Заметно здесь, впрочем, что интерес этот — именно к рублевым кредитам: за год они увеличились еще больше — более чем на треть (с 396,6 до 529,7 млрд рублей). А вот кредиты в иностранной валюте и драгоценных металлах, соответственно, просели, причем очень значительно — с 18 до 2,8 млрд рублей. Впрочем, тут приходится говорить не о провале 2018 года, а скорее о неожиданном всплеске интереса к нерублевым кредитам в прошлом году: показатель текущего года почти не отличается от показателя 2016-го.
Что касается задолженности по кредитам, то она за год изменилась не так значительно. К 1 апреля 2018 года задолженность составила 748 млрд рублей — всего на 3% больше, чем на аналогичную дату 2017 года. Из этих денег около 75% — кредиты в рублях, показатель за год почти не изменился.
Гораздо тревожнее выглядит ситуация с просроченной задолженностью: за год она выросла почти в полтора раза — с 16,7 до 24,3 млрд рублей. В основном «просрочка» сформирована из рублевой задолженности (на нее приходится 98%) — непосредственно она выросла за год на 46% (с 16 до 23,7 млрд рублей), в то время как просроченная задолженность в иностранной валюте и драгоценных металлах увеличилась лишь на 2%, с 573 до 585 млн рублей.
Таким образом, в целом ситуация оптимизма не вселяет: татарстанские компании берут кредиты более активно, а вот выплачивать их получается далеко не всегда.
|Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по состоянию
|Объем
|Задолженность
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|в том числе просроченная
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|01.04.2018
|532 572
|529 746
|2 826
|748 009
|561 817
|186 192
|24 272
|23 687
|585
|01.04.2017
|414 686
|396 645
|18 041
|724 425
|542 322
|182 103
|16 746
|16 173
|573
|01.04.2016
|219 720
|216 929
|2 791
|826 392
|631 632
|194 760
|24 505
|20 204
|4 301
|01.04.2015
|148 941
|145 673
|3 268
|658 911
|540 009
|118 901
|17 104
|13 024
|4 080
|01.04.2014
|159 976
|153 269
|6 707
|570 282
|487 751
|82 531
|19 026
|15 195
|3 831
В лидерах по закредитованности — обрабатывающие производства
Основная масса рублевых кредитов была получена компаниями, которые относятся к одной из наиболее крупных и значимых сфер — обрабатывающим производствам. Из общей татарстанской суммы кредитов в 530 млрд рублей около 75%, или 398 млрд, относилось именно к ним. За год показатель этой сферы вырос на 31% — чуть меньше, чем в среднем по всем компаниям. Годом ранее компании из этой сферы получили кредитов лишь на 303 млрд рублей.
В основном эта цифра связана с кредитами, полученными компаниями, занятыми производством кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов — у них кредитов на 339 млрд рублей с годовым ростом 39%. Другие отрасли обрабатывающих производств привлекали кредитов гораздо меньше — на втором месте оказалось производство пищевых продуктов и табака — 13,6 млрд рублей. Здесь показатель за год снизился на 8%.
Вторая по закредитованности отрасль после обрабатывающих производств — добыча полезных ископаемых. Здесь объем полученных за 3 месяца кредитов составил 22 млрд рублей. Этот показатель стал для отрасли рекордным — по сравнению с прошлым годом он вырос в 10 раз (в 2017 году в этой сфере получили кредитов лишь на 2,4 млрд рублей). Также велики цифры в сфере сельского хозяйства — 10,8 млрд рублей, годовой рост — на 44%.
Наиболее заметное падение — у предприятий, занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Тут показатель составил 1,95 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом — снижение на 47% (с 3,7 млрд рублей). Еще большее падение — у компаний, связанных с деятельностью воздушного транспорта (снижение с 651 млн до 10 млн рублей) и химическим производством (снижение с 3,2 до 1,4 млрд рублей). Рекордсменом роста же является сфера обработки древесины и производства изделий из дерева: рост — с 38 до 837 млн рублей.
|Объемы кредитования
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.04.2018
|529 746
|22 015
|22 014
|397 754
|13 579
|01.04.2017
|396 645
|2 443
|2 416
|303 086
|14 761
|01.04.2016
|216 929
|4 321
|4 239
|117 156
|7 218
|01.04.2015
|145 673
|2 058
|2 058
|55 947
|2 392
|01.04.2014
|153 269
|4 117
|3 799
|34 054
|5 350
Что касается кредитов в иностранной валюте и в драгоценных металлах, то тут кредиты получали компании лишь из двух сфер. Крупнейшая из них — добыча полезных ископаемых, здесь были получены кредиты на 2,19 из 2,82 млрд рублей, в целом полученных компаниями в инвалюте. Еще 638 млн рублей были получены компаниями из отрасли обрабатывающих производств. 288 млн рублей из них пришлось на компании, занятые производством транспортных средств и оборудования, а 282 млн рублей – на занятые обработкой древесины и производством изделий из дерева.
Добытчики полезных ископаемых увеличили задолженность почти в два раза
Лидером по показателю задолженности как и по показателю объема полученных кредитов является сфера обрабатывающих производств. Компании, занятые в этой отрасли, на данный момент должны банкам 307 млрд рублей — около 55% от общей суммы долга татарстанских компаний. При среднем росте задолженности в 4% компании, занятые обрабатывающими производствами, увеличили показатель на 16%.
Крупнейшая из сфер в рамках обрабатывающих производств по закредитованности — производство транспортных средств и оборудования. Объем задолженности составляет здесь 110,8 млрд рублей — на 11% больше, чем годом ранее. Второе место — у производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов. Тут задолженность составляет 80,4 млрд рублей, причем за год она увеличилась в полтора раза. Третья по величине отрасль обрабатывающих производств — производство пищевых продуктов и табака, тут задолженность равна 64,6 млрд рублей, годовой рост — 11%. Наибольший рост закредитованности — у обработки древесины, с 621 млн до 2,8 млрд рублей.
Из сфер, не связанных с обрабатывающими производствами, довольно большая задолженность у предприятий, занимающихся торговлей — 57,6 млрд рублей, несмотря на снижение за год на 7%. Также большой показатель — у компаний, связанных с операциями с недвижимым имуществом и предоставлением услуг: здесь долг по Татарстану составляет 59 млрд рублей, но за год эта цифра довольно значительно снизилась — на 17%.
Крупнейший же рост зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых — по данным на начало апреля 2017 года долг компаний составил 8,2 млрд рублей, в то время как год назад показатель был на 79% меньше — всего 4,6 млрд рублей. Наиболее заметно снизили задолженность предприятия из сферы транспорта и связи: долг составляет 10,4 млрд рублей, год назад он был почти на треть больше — 14,7 млрд рублей.
|Задолженность по кредитам
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.04.2018
|561 817
|8 221
|8 185
|307 091
|64 607
|01.04.2017
|542 322
|4 595
|4 461
|264 892
|58 106
|01.04.2016
|631 632
|6 031
|5 895
|232 013
|50 489
|01.04.2015
|540 009
|5 122
|5 034
|177 906
|38 236
|01.04.2014
|487 751
|5 950
|5 219
|157 615
|49 837
Лидером по задолженности в иностранных валютах и драгоценных металлах также являются обрабатывающие производства; здесь она составляет 147 млн рублей, или 79% от задолженности всех компаний. При этом годовой рост оказался трехкратным — год назад показатель составлял 49 млн рублей. Причем в основном он обусловлен ростом в 19 тысяч раз задолженности предприятий химического производства — с 5 млн до 96 млрд рублей. Зато полностью избавились от долга в 93 млн рублей предприятия, связанные с добычей полезных ископаемых.
Химики и воздушный транспорт в долгах, которые не отдают
Как уже отмечалось, просроченная рублевая задолженность татарстанских предприятий за год выросла почти в полтора раза — с 16,2 до 23,7 млрд рублей, что является довольно серьезным «симптомом». Сейчас у «просрочки» — самый высокий показатель за «период наблюдений» (то есть с 2014 года), предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016 году — тогда показатель составил 20,2 млрд рублей.
Один из наиболее заметных показателей роста приходится на обрабатывающие производства — тут рост составил 2,5 раза, до 7,2 млрд рублей (почти треть всей «просрочки» татарстанских предприятий). Однако такой рост ничто по сравнению с показателем роста лишь у одной из отраслей обрабатывающих производств. Около половины из 7,2 млрд приходится на химическое производство — тут «просрочка» равна 3,5 млрд рублей, причем за год показатель вырос рекордно — в 56 раз.
Очень высокий показатель роста, кроме того, у сферы деятельности воздушного транспорта — с 13 до 559 млн рублей, то есть в 43 раза. Большой рост также у сферы производства пищевых продуктов и табака — примерно в семь раз, со 190 млн до 1,3 млрд рублей.
|Просроченная задолженность по кредитам
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.04.2018
|23 687
|8
|0
|7 195
|1 318
|01.04.2017
|16 173
|21
|0
|2 848
|190
|01.04.2016
|20 204
|17
|1
|3 422
|355
|01.04.2015
|13 024
|611
|3
|3 181
|1 253
|01.04.2014
|15 195
|163
|118
|7 631
|6 929
Просроченная задолженность в валюте и драгметаллах составляет всего 585 млн рублей. Рост за год составил всего 2%, причем вся она приходится на предприятия лишь двух сфер — производство прочих неметаллических минеральных продуктов (485 млн рублей) и торговлю (100 млн рублей).
Малый и средний бизнес как образцы адекватной кредитной политики
А вот представители малого и среднего бизнеса в этом году берут кредиты примерно так же, как годом ранее. По всему сегменту МСБ за первые 3 месяца 2018 года в Татарстане было взято кредитов на 47,8 млрд рублей — это на 4% больше, чем в прошлом году, и лишь немногим меньше, чем в апреле 2014 года — тогда было взято кредитов на 56,9 млрд рублей, после чего произошел резкий обвал до 38,7 млрд рублей. Среди индивидуальных предпринимателей рост более заметен, но и тут он не так показателен, как среди всех юридических лиц в целом. Кредитов было взято на 2,4 млрд рублей, на 18% больше, чем годом ранее. В иностранной валюте представители МСБ взяли кредитов лишь на 68 млн рублей — в первых кварталах 2017 и 2016 года таких кредитов не было взято вовсе.
|Объем предоставленных кредитов
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|индивидуальным предпринимателям
|индивидуальным предпринимателям
|индивидуальным предпринимателям
|01.04.2018
|47 792
|2 427
|68
|0
|47 859
|01.04.2017
|45 747
|2 057
|0
|0
|45 747
|01.04.2016
|43 983
|1 997
|0
|0
|43 983
|01.04.2015
|38 699
|1 464
|7
|0
|38 706
|01.04.2014
|56 854
|4 354
|3
|0
|56 857
С задолженностью ситуация в сфере МСБ также не так показательна, как в случае со всеми юридическими лицами в целом. За год рублевая задолженность выросла на 4% — со 108,8 до 113,7 млрд рублей, среди индивидуальных предпринимателей — на 8%, с 8,3 до 9 млрд рублей. Просроченная задолженность изменилась еще меньше — на 2%, с 6,3 до 6,5 млрд рублей, а среди индивидуальных предпринимателей она даже значительно снизилась — с 1,17 млрд до 584 млн рублей.
|Задолженность по состоянию на
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|Просроченная задолженность
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|01.04.2018
|113 704
|8 973
|184
|0
|113 888
|01.04.2017
|108 827
|8 311
|121
|0
|108 948
|01.04.2016
|149 464
|12 283
|15 144
|0
|164 608
|01.04.2015
|145 778
|15 922
|727
|0
|146 505
|01.04.2014
|145 540
|18 548
|493
|357
|146 033
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