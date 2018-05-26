«Интернет вещей» позволяет концентрироваться на том, что важно — семье, творчестве и личностном развитии»

Президент «Энвижн Груп» об интеграции «интернета вещей» в жизнь россиян, «слиянии» с МТС и новых вызовах для компаний-системных интеграторов

Накануне, в рамках Петербургского международного экономического форума, было заключено трехстороннее соглашение между компаниями NOKIA, российским системным интегратором «Энвижн Груп» и ПАО «MTC» по запуску новой платформы для управления объектами IoT («интернет вещей»). «Реальное время» побеседовало с президентом «Энвижн Груп» Сергеем Кузьминым, который рассказал о том, какую роль данный проект играет в развитии цифровой экономики РФ, какие задачи стоят перед системными интеграторами в современных условиях и когда «интернет вещей» полностью интегрируется в жизнь не только российского бизнеса, но и обычных граждан.

«Сдерживающим фактором по-прежнему является отсутствие единого стандарта»



Смысл существования IoT-платформ заключается в объединении собственно «вещей» и «интернета». Они являются ключевым инструментом разработки IoT-приложений и сервисов, объединяющим физические объекты и сеть. Стоит заметить, что сейчас на рынке присутствуют сотни подобных платформ, однако у нового проекта, о запуске которого накануне договорились NOKIA, ПАО «МТС» и «Энвижн Груп», есть преимущество — универсальность.

— Сейчас есть огромное предложение по конечным устройствам, которые обеспечивают удаленный мониторинг, и по соответствующим решениям, которые позволяют так или иначе оптимизировать удаленное управление производством. Тем не менее, сдерживающим фактором по-прежнему является отсутствие единого стандарта, — высказался президент «Энвижн Груп» Сергей Кузьмин.

Если говорить максимально просто, то на данный момент существуют различные стандарты взаимодействия между устройствами IoT (тот же NB-IoT или LoRaWAN), соответственно, разные стандарты предполагают разные подходы. Новая платформа позволяет объединить имеющиеся стандарты (неважно, по какой технологии и через какую сеть были подключены датчики), что сильно упрощает реализацию проектов для предприятий.

Платформа может быть полезна и для госсектора, и для различных отраслей (начиная с ретейла и заканчивая промышленным производством), которым важен анализ бизнес-процессов вкупе с возможностью удаленного мониторинга и управления. Сообщается, что запуск платформы запланирован на 2018 год.

На ПМЭФ заключено соглашение между компаниями NOKIA, «Энвижн Груп» и «MTC».



«В ближайшие 10 лет возможность удаленного управления сервисами станет прерогативой обычных граждан»

— Сергей, по вашей оценке, какую роль данный проект (запуск новой платформы для управления объектами IoT) играет в цифровизации российской экономики?

— МТС является лидером в России, в том числе, как провайдер для корпоративных клиентов. Это означает, что большинство предприятий нашей страны, скорее всего, являются клиентами данной компании. Если МТС может предложить корпоративному клиенту такой сервис, как эффективное удаленное управление бизнес-процессами (промышленный IoT), то это прямо оказывает влияние на цифровую экономику России, поскольку это цифровизация процессов и всего бизнеса, повышение эффективности именно за счет новых технологий. Это как раз то, о чем сейчас все говорят, и к чему все стремятся.

— Если говорить о стратегии развития вашей компании, являющейся системным интегратором, то считаете ли вы IoT приоритетным для себя направлением?

«Интернет вещей» очевидно повышает уровень качества жизни и позволяет нам тратить меньше личного времени на решение бытовых вопросов, вместо этого давая возможность концентрироваться на том, что действительно важно — семье, творчестве и личностном развитии.

— Сейчас IoT — это один из трендов роста IT-рынка — так же, как и Big Data, и Blockchain. Это означает, что классическая IT-инфраструктура клиента эволюционирует вместе с технологией. Если раньше основной задачей и профильным бизнесом интегратора было именно формирование классической IT-инфраструктуры для клиента (необходимое оборудование, сервера, программное обеспечение, поддержка), то сейчас бизнес интеграторов трансформируется вслед за технологией: мы предоставляем все больше сервисов, мы предоставляем клиенту возможность выбирать, каким образом выстроить инфраструктуру.

На мой взгляд, в плане потенциала развития здесь достаточно выгоден наш союз с МТС (в 2015 году МТС и АФК «Система» сообщили о сделке по купле-продаже системного интегратора «Энвижн Груп», — прим. ред.). Благодаря интеграции, мы можем предложить клиенту вместе с оператором связи «end to end»-решение, поскольку мы отвечаем не только за софтовую часть или программные решения, но и за качество передачи данных.

Одновременно с ростом технологий, с развитием стандарта 5G мы сможем предоставлять «business critical services», которые требуют обмена информацией с практически нулевой задержкой (что как раз обеспечивают сети пятого поколения). IoT — это одна из тех тем, которая является залогом дальнейшего развития и эффективного бизнеса системного интегратора в России.





IoT является залогом дальнейшего развития и эффективного бизнеса системного интегратора в России.

— Когда вы ожидаете полной интеграции IoT в жизнь россиян?

— Если говорить о бытовом уровне, то качество изменится уже очень скоро. Думаю, в ближайшие 10 лет возможность удаленного управления сервисами будет не только прерогативой высокотехнологических производств, но и обычных граждан. И речь не только о привычных фитнес-трекерах, умных розетках или чайниках, а об управлении своей персональной IoT-системой целиком.

«Интернет вещей» очевидно повышает уровень качества жизни и позволяет нам тратить меньше личного времени на решение бытовых вопросов, вместо этого давая возможность концентрироваться на том, что действительно важно — семье, творчестве и личностном развитии.

— Ранее вы упомянули интеграцию с МТС: на мой взгляд, это очень любопытная бизнес-модель, которая, однако, не сильно распространена в РФ.

— По-моему, это был первый опыт в России, чтобы компании не «партнерились», а интегрировались.

— Что эта модель дает бизнесу?

— На мой взгляд, телеком и IT — это наиболее близкие сферы. Все больше данных передается посредством интернета, а не классических сетей связи, причем мы говорим о данных как на бытовом уровне, так и на промышленном. Очевидно, это требует развития инфраструктуры IT-клиентов. Уже сейчас это позволяет МТС предоставлять клиенту более комплексные предложения, иметь возможность эффективно выстраивать ценообразование за данный комплекс сервисов, а также нести ответственность за качество «от точки до точки». На мой взгляд, тогда было принято верное решение [об интеграции], поскольку сейчас, по мере внедрения тех или иных технологий, мы получаем конкретные жизнеспособные решения, доказывающие свою эффективность в различных отраслях бизнеса.

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Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова

Лина Саримова