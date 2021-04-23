Генеральный директор АО «ТАИФ» поздравил Шафагата Тахаутдинова с юбилеем

Фото: Роман Хасаев

23 апреля 2021 года празднует 75-летие Шафагат Тахаутдинов — помощник президента РТ по вопросам нефтяной промышленности, член совета директоров ПАО «Татнефть». От себя лично и от имени всего многотысячного коллектива Группы ТАИФ, юбиляра поздравил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

«Уважаемый Шафагат Фахразович! Примите наши самые теплые и искренние поздравления со знаменательной юбилейной датой — 75-летием!», — говорится в обращении Руслана Шигабутдинова.

«Вы являете собой яркий пример человека слова и дела — умного, профессионального, трудолюбивого и надежного! Всю свою жизнь Вы посвятили работе в такой нелегкой, очень важной для экономики республики и всей страны отрасли — нефтяной промышленности. Вы прошли все этапы карьерной лестницы — от помощника бурильщика управления буровых работ до руководителя одной из крупнейших российских нефтяных компаний, ПАО «Татнефть». Благодаря целеустремленности, огромному трудолюбию, высокому чувству ответственности Вы, изучив все тонкости своей профессии, стали специалистом высокого класса, завоевали бесспорный авторитет и уважение в профессиональном сообществе нефтяников нашей страны. Ваша трудовая биография — наглядный пример для молодого поколения, которое строит планы на жизнь и мечтает об успешной профессиональной карьере. Талантливый организатор, требовательный к себе и своим подчиненным руководитель, меценат, на протяжении многих лет оказывающий огромную поддержку хоккейному клубу «Ак Барс», настоящий патриот своей Родины — Вы много сделали для развития и процветания родного края!», — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ».

«В день Вашего юбилея позвольте поблагодарить Вас за профессиональную компетентность и активную жизненную позицию, за те огромные усилия, которые Вы прилагаете для динамичного развития нефтяной отрасли, являющейся одним из гарантов социальной стабильности и благополучия в Республике Татарстан! От всей души желаем Вам, Шафагат Фахразович, счастья и благополучия, крепкого здоровья и активного долголетия, позитивного настроя во всем, неиссякаемого источника энергии и сил для новых созидательных успехов и неизменной удачи во всех Ваших добрых делах и начинаниях!», — завершил поздравление в адрес юбиляра Руслан Шигабутдинов.

Арсений Фавстрицкий