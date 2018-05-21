Путин внес в Госдуму кандидатуру Кудрина для рассмотрения на пост главы Счетной палаты

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру бывшего министра финансов России Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

«Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты», — говорится в сообщении.

Ранее Кудрин заявил, что в работе Счетной палаты необходимо усовершенствовать методы контроля, перевести их в цифровой формат и постоянно информировать общество о результатах проверок.

Напомним, что Госдума РФ 17 мая освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты.