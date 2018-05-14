Кудрин назвал приоритеты в работе Счетной палаты

Бывший министр финансов Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату и опубликовал на своем сайте заявление с приоритетными задачами ведомства.

Он написал, что в первую очередь, «необходима четкая увязка стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами, в том числе с механизмами госпрограмм и национальных проектов».

Кроме того, необходимо усовершенствовать методы контроля, перевести их в цифровой формат и постоянно информировать общество о результатах проверок. А также необходимо создавать механизмы предотвращения коррупции, снижая для нее возможности.

Напомним, что 10 мая депутаты предложили Кудрину возглавить Счетную палату.

