Госдума РФ освободила Голикову от должности главы Счетной палаты
Госдума на заседании в четверг освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты. Представление об освобождении Голиковой от этой должности внес в Госдуму президент России Владимир Путин.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил назначить ее вице-премьером по социальным вопросам в новом составе правительства.
Освобождение от должности Голиковой позволяет внести в Госдуму кандидатов на пост председателя Счетной палаты, уточняет «РИА Новости».
На вакантную должность Единая Россия выдвигает экс-министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, КПРФ предлагает первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, «Справедливая Россия» — главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ЛДПР — аудитора от Счетной палаты Максима Рохмистрова.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ 17 мая может рассмотреть вопрос об освобождении от должности председателя Счетной палаты РФ Татьяну Голикову.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым