Госдума РФ освободила Голикову от должности главы Счетной палаты

Госдума на заседании в четверг освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты. Представление об освобождении Голиковой от этой должности внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил назначить ее вице-премьером по социальным вопросам в новом составе правительства.

Освобождение от должности Голиковой позволяет внести в Госдуму кандидатов на пост председателя Счетной палаты, уточняет «РИА Новости».

На вакантную должность Единая Россия выдвигает экс-министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, КПРФ предлагает первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, «Справедливая Россия» — главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ЛДПР — аудитора от Счетной палаты Максима Рохмистрова.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ 17 мая может рассмотреть вопрос об освобождении от должности председателя Счетной палаты РФ Татьяну Голикову.