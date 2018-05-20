СМИ: Абрамовичу отказали в продлении британской визы
Предыдущая виза российского бизнесмена Романа Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали.
Из-за этого владелец лондонского футбольного клуба «Челси» не смог присутствовать на стадионе «Уэмбли» в Лондоне на финальном матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», сообщает The Bell со ссылкой на источник в окружении российского бизнесмена.
Другой источник издания утверждает, что официального отказа в выдаче новой визы не поступало. Власти Британии продолжают рассматривать документы Абрамовича.
Отмечается, что представители бизнесмена и Home Office (департамент правительства Великобритании, который отвечает за иммиграционный контроль) от комментариев отказались.
Ранее Роман Абрамович попал в список самых богатых людей Великобритании с состоянием в 9,3 млрд фунтов.ОбществоВласть
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