Две тысячи посылок собрали в России для военнопленных на Украине
В рамках гуманитарной акции каждому получателю будет передано письмо от родных
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о сборе двух тысяч посылок для россиян, находящихся в плену на территории Украины. Инициатива реализуется при поддержке Международного комитета Красного Креста.
По словам Москальковой, в рамках гуманитарной акции каждому получателю будет передано письмо от родных — при условии, что близкие пожелают его отправить. В интервью радио «Комсомольская правда» она подчеркнула значимость такой связи: письма помогают людям в плену получать новости из дома и осознавать, что государство не оставляет их без внимания.
Москалькова также напомнила, что 16 декабря состоялся обмен письмами между Россией и Украиной для военнопленных. Ожидается, что корреспонденция достигнет адресатов до наступления Нового года.
