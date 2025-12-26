Две тысячи посылок собрали в России для военнопленных на Украине

В рамках гуманитарной акции каждому получателю будет передано письмо от родных

Фото: Мария Зверева

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о сборе двух тысяч посылок для россиян, находящихся в плену на территории Украины. Инициатива реализуется при поддержке Международного комитета Красного Креста.

По словам Москальковой, в рамках гуманитарной акции каждому получателю будет передано письмо от родных — при условии, что близкие пожелают его отправить. В интервью радио «Комсомольская правда» она подчеркнула значимость такой связи: письма помогают людям в плену получать новости из дома и осознавать, что государство не оставляет их без внимания.

Москалькова также напомнила, что 16 декабря состоялся обмен письмами между Россией и Украиной для военнопленных. Ожидается, что корреспонденция достигнет адресатов до наступления Нового года.

Рената Валеева