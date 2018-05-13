Алишер Усманов вошел в десятку самых богатых людей Великобритании

Российский бизнесмен Алишер Усманов вошел в десятку самых богатых жителей Великобритании, заняв восьмую строчку в ежегодном рейтинге британской газеты Times.

Состояние российского бизнесмена по итогам 2017 года издание оценило в 10,566 миллиарда фунтов стерлингов, что на 1,235 миллиарда фунтов меньше, чем в 2016 году. Тогда он занял пятое место.

Самым богатым человеком в стране, по данным издания, является британский миллиардер Джим Ратклифф — основатель и глава нефтехимической компании Ineos. Его состояние оценивается в 21,05 миллиарда фунтов.

На второй позиции расположились индийские предприниматели, владельцы компании Hinduja Group Шри и Гопи Хиндуя. Стоимость их активов составляет 20,644 млрд фунтов. Третье место занял американский бизнесмен советского происхождения Леонид (Леонард) Блаватник (15,259 млрд фунтов).



В список самых богатых людей Великобритании также попал россиянин Роман Абрамович (13-е место, как и годом ранее). Размер его активов вырос по сравнению с 2016 годом на 1,2 млрд фунтов и составил 9,333 млрд фунтов.



Ранее Forbesвключил Алишера Усманова в список миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году.