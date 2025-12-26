Минпромторг изменит механизм параллельного импорта

Эта детализация позволит распространить режим параллельного импорта на графические или комбинированные товарные знаки

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг России ведет работу по корректировке механизма параллельного импорта — в ведомстве прорабатывают новый подход к формированию перечня товаров, которые можно ввозить в страну без разрешения правообладателя. Об этом сообщили РИА «Новости» в министерстве.

В обновленном перечне, помимо кода ТН ВЭД ЕАЭС и средства индивидуализации, будут указывать номера государственной регистрации в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Такая детализация позволит, в частности, распространить режим параллельного импорта на графические или комбинированные товарные знаки.

Механизм параллельного импорта был введен в России в 2022 году как временная антикризисная мера — на фоне ухода с отечественного рынка ряда иностранных брендов. В рамках этого режима допускается ввоз товаров без согласия производителя. За первый год действия механизма объем параллельного импорта превысил $15 млрд.

В середине декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий действие механизма параллельного импорта на 2026 год. Наряду с этим продлены и другие меры, направленные на снижение негативных последствий недружественных действий зарубежных государств в отношении России.

В Минпромторге подчеркивают: дальнейшее применение параллельного импорта будет зависеть от двух ключевых факторов:

уровня развития российского промышленного потенциала;

состояния официальных каналов дистрибуции — их налаживания или восстановления.

Рената Валеева