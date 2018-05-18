Россия ожидает более 600 тысяч иностранных болельщиков на ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что на игры чемпионата мира по футболу в 2018 году ожидают приезда не менее 600 тысяч болельщиков.

«Ожидания от чемпионата многогранные, потому что Россия станет футбольным центром планеты в течение месяца, к ней будет приковано внимание», — подчеркнул он. «Не менее 600 тысяч иностранных болельщиков смогут приехать в нашу страну и сложить свое собственное впечатление о том, что такое российское гостеприимство», — цитирует Сорокина ТАСС.

По его словам, испанские болельщики уже приобрели более 12 тысяч билетов, и данная цифра еще может увеличиться в оставшиеся 27 дней.



Напомним, Татарстан готовится к встрече гостей мундиаля, столица рассчитывает принять около 200 тысяч человек. Подробнее о надеждах на чемпионат — в материале «Реального времени».