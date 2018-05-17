Дмитрием Живоглядовым интересуются «Спартак» и «Краснодар»

По информации «СЭ», «Спартак» и «Краснодар» интересуются защитником «Уфы» Дмитрием Живоглядовым.

23-летний защитник провел в завершившемся сезоне 28 матчей в чемпионате, забил два гола в последнем туре, где «Уфа» разгромила «Тосно» и завоевала право участия в Лиге Европы.

Живоглядов имеет действующий контракт с «Уфой», который по истечении первого года в команде утратил пункт о выкупе за фиксированную сумму — она составляла 1 млн евро.

Теперь «Уфа» может запросить существенно больше — источники «СЭ» оценивают трансфер в 2,5 млн евро.

Ранее Дмитрий Стоцкий перешел в «Краснодар» по завершении лучшего своего сезона в «Уфе».