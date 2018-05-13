ФК «Уфа» установил три личных рекорда

Футбольный клуб «Уфа» блестяще завершил свой четвертый сезон в Российской футбольной премьер-лиге. В заключительном матче сезона нынешнего уфимцы на своем поле разгромили обладателя Кубка России-2018 «Тосно» из Ленинградской области — 5:0.

В составе уфимской команды отличились Дмитрий Живоглядов дважды, Дмитрий Сысуев, Сильвестр Игбун и Иван Пауревич.

«Тосно» занял 15-е место и вместе со «СКА-Хабаровск» вылетает в первый дивизион — Футбольную национальную лигу.

В переходных матчах сыграют махачкалинский «Анжи» и пермский «Амкар», их соперниками станут красноярский «Енисей» и ФК «Тамбов», соответственно.

Чемпионом страны стал московский «Локомотив». Весь пьедестал в этом году — московский. Серебряные медали у ЦСКА, бронзовые — у прошлогоднего чемпиона — «Спартака».

Уфимцев поздравил лично глава Башкортостана Рустэм Хамитов, который сегодня стал свидетелем новых рекордов на стадионе «Нефтяник».

«Уфа» завоевала самое высокое место за свою недолгую историю в РФПЛ — шестое. Кроме того, это место впервые в истории может вывести команду Сергея Семака в Лигу Европы (если не возникнет возражений со стороны УЕФА). И 5:0 — самая крупная победа уфимцев в Премьер-лиге и самый крупный победный счет на обновленном «Нефтянике».

Сегодня, 13 мая, «Уфа» попрощалась с Дмитрием Стоцким, отыгравшим за уфимцев три сезона, и теперь перешедшем в «Краснодар», ему глава республики вручил памятную футболку. Этой же чести удостоился ветеран клуба Николай Сафрониди, который тоже покидает «Уфу».



